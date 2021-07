Vuelve el anticiclón a Galicia, pero por poco tiempo

Galicia se encuentra esta semana en una situación intermedia entre las bajas y las altas presiones. Con todo, este martes el anticiclón será más protagonista. El día comenzará con nubes bajas y nieblas en muchos puntos que irán desapareciendo con el avance de la mañana, para quedar una tarde de cielo despejado en el sur, con alternancia de nubes y claros en el norte.

Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente mientras que las máximas no tendrán cambios significativos.

Dentro da situación intermedia desta semana hoxe notamos algo máis a influencia da borrasca. Por iso as nubes non desapareceron e as máximas estiveron por debaixo das de onte.

Mañá o anticiclón será máis protagonista. A tarde sera solleira e o termómetro recuperará o perdido hoxe