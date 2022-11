Arranca la confección de las candidaturas del PSdeG a las municipales de 2023

El PSdeG abre el proceso para confeccionar sus candidaturas de cara a las elecciones municipales de mayo de 2023 y la previsión es que esté concluido el 25 de marzo. No obstante, la primera tarea marcada en el calendario es la elección de los representantes en la veintena de concellos de más de 20.000 habitantes, que culminará "antes do 15 de xaneiro".

Lo anunció este sábado el secretario de organización de los socialistas gallegos, José Manuel Lage Tuñas, en una comparecencia en la que recalcó que la dirección de la formación, que encabeza Valentín González Formoso, está "volcada en presentar as mellores candidaturas posibles". "Aspiramos a gobernar a máis da metade da poboación galega", aseguró el también portavoz del gobierno local de A Coruña, que defendió que los socialistas son "os que mellor xestionan" los ayuntamientos. Con los 110 municipios y las tres diputaciones que encabezan como aval, explicó que unas 10.000 personas participarán en el proceso de confección de las listas.

En una rueda de prensa en la sede compostelana del PSdeG, Lage Tuñas aludió a la decisión que adoptó la directiva gallega con el respaldo de Ferraz de suspender las primarias en Ourense y designar directamente como cabeza de cartel al exregidor Francisco Rodríguez. Además de defender que se trata "do mellor candidato" que el partido puede presentar, aseguró que, con este paso, el PSdeG "recupera" un activo que en 2012 se vio abocado a dimitir tras verse implicado en la operación Pokemon por un presunto delito de tráfico de influencias. Doce años después, el pasado septiembre, un juzgado ourensano dictó el sobreseimiento provisional y archivo de esta pieza separada de la macrocausa que abrió la magistrada Pilar de Lara.

"É unha persoa digna, que foi sometida a algo ao que non se debe someter a ninguén: a arbitrariedade, a persecución e a inxustiza", aseguró Lage Tuñas, quien añadió que la formación también lanza "unha mensaxe ao conxunto da sociedade" con este paso. "Non se pode consentir que ninguén actúe como se actuou con Paco Rodríguez e con outros compañeiros do PSdeG".

El secretario de organización citó al exregidor de Lugo José López Orozco, que también se vio salpicado por la operación Pokemon y salió exculpado. "Sufriu unha grave persecución e inxustiza. Sementáronse dúbidas a respecto de quen foi o mellor alcalde de Lugo en toda a etapa democrática. Hai un antes e un despois de Pepe Orozco", aseguró Lage Tuñas en una intervención en la que culpó a De Lara de haber actuado "de forma arbitraria", "sementando sospeitas e sen presentar ningunha proba".

"Orozco tamén sufriu unha grave persecución e inxustiza. Sementáronse dúbidas a respecto de quen foi o mellor alcalde de Lugo", dijo Lage Tuñas

Así las cosas, el político originario de Outes aseguró que la designación de Rodríguez "é o primeiro acto de reparación" hacia su figura y agradeció la "xenerosidade, esforzo e disposición" demostrada por el exregidor, de 68 años, al "dar un paso para poñerse á fronte dos ourensáns" que, dijo, "están viviendo unha absoluta anomalía", en alusión al gobierno de Gonzalo Pérez Jácome.

En paralelo, expresó su "agradecemento" a los "compañeiros que lexitimamente podían aspirar a ser candidatos" por ter "manifestado a súa xenerosidade" y hacerse a un lado para que primen "os intereses xerais" de la ciudad de las Burgas. Y es que con la suspensión de las primarias se esfuman las opciones de Rafael Rodríguez Villarino y Natalia González.

Convencido de que "Paco simboliza o mellor do que ten feito o PSdeG en Ourense" y la "mellor aposta posible", Lage Tuñas aseguró que su designación directa como candidato obedece a una "demanda de todos os sectores económicos e sociais" de la ciudad.