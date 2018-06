El PP abre el plazo para las candidaturas con todas las miradas puestas en Feijóo

Pasó el fin de semana y llega la hora de la verdad. El PP abre este lunes el plazo formal para presentar candidaturas a la presidencia del partido ante el congreso extraordinario que ha convocado la formación los días 20 y 21 de julio para elegir al sucesor de Mariano Rajoy. Todas las miradas están puestas en el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, que, pese a que no ha tenido demasiado tiempo para reflexionar, deberá comunicar en las próximas horas si se presenta o no. La decisión que él tome condicionará seguramente a otros posibles candidatos, dado que hay algunos que estarían dispuestos a no concurrir en el caso de que él finalmente dé el paso.

Tanto Feijóo como el resto de posibles aspirantes que quieran seguir adelante dispondrán hasta el miércoles, día 20, a las 14.00 horas, para presentar su candidatura. Por el momento, han anunciado su intención de competir por liderar el PP el secretario ejecutivo de Relaciones Internacionales del partido, José Ramón García Hernández (diputado por Ávila, donde nació en 1971), el exministro de Asuntos Exteriores José Manuel García-Margallo (Madrid, 1944), y el expresidente de Nuevas Generaciones de la Comunidad Valenciana, José Luis Bayo. Cada candidatura debe contar con al menos 100 avales de afiliados, según recogen los propios estatutos de la formación popular.

Compromisarios Galicia, la tercera comunidad en representación

Un total de 3.134 compromisarios acudirán al congreso extraordinario del 20 y 21 de julio. De esa cifra, 522 son miembros natos y 2.612 son electos, por lo que tendrán que ser elegidos por los afiliados en la votación que tendrá lugar el 5 de julio en toda España.



Los criterios de distribución se mantienen igual a los de los anteriores congresos del PP celebrados desde 1990, de forma que habrá seis compromisarios mínimo por provincia y las islas; Ceuta y Melilla tendrán al menos tres. El resto de representantes se distribuirá otorgando un 75% según afiliación y un 25% por resultados electorales de las anteriores elecciones generales.



Las comunidades autónomas con más compromisarios son Andalucía (459), Valencia (346), Galicia (276, para más de cien mil militantes), Castilla y León (270) y Madrid (204).

Sin embargo, en las filas del PP la atención está centrada en Feijóo, que aún no ha confirmado si optará a la presidencia del partido. El retraso del barón gallego en desvelar sus planes ha generado inquietud dentro del PP, que teme que si no se presenta podría desatarse una guerra interna a menos de un año para las elecciones municipales y autonómicas. Fuentes del partido consultadas por Europa Press admiten que Feijóo es el candidato que puede presentar una candidatura "mayoritariamente aceptada" por todos los territorios. Pero coinciden también en que si no la lanza, dejará abierto el camino a la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, un paso que movilizaría a los partidarios de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. En ese caso podrían concurrir tanto la exministra de Defensa como Ana Pastor como alternativas a la exnúmero dos del Gobierno de Mariano Rajoy.

PROCLAMACIÓN. El plazo de presentación de precandidaturas quedará abierto desde este lunes, a las 12.00 horas, hasta las 14.00 del día 20. La comisión organizadora del cónclave, que preside el eurodiputado Luis de Grandes, proclamará a los precandidatos presentados el día 22 de este mes de junio.

A partir de ese momento, comenzará la campaña electoral interna desde el 23 de junio al 4 de julio. Los afiliados podrán inscribirse para participar en la elección del presidente del PP hasta el 25 de junio y para participar como compromisario en el congreso dispondrán de plazo hasta el 29 de junio. Todas las asambleas se celebrarán el jueves 5 de julio en las sedes del partido de toda España —desde las 9.30 hasta las 20.30 horas— y está previsto que haya dos urnas: una para la elección de candidatos (si hay más de una lista) y otra para elegir a los 2.612 compromisarios electos que participarán en el cónclave.

Puy rechaza cualquier posibilidad de un adelanto electoral, como pide En Marea

El portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, confirmó que el presidente de la Xunta está meditando en profundidad la decisión de ser candidato a liderar el PP y rechazó la posibilidad de convocar elecciones anticipadas en Galicia en caso de que deje el Gobierno autonómico.



Alberto Núñez Feijóo "está tomando unha decisión meditada e responsable ante unha situación imprevista na que hai unha demanda importante de distintos membros do PP para que encabece o proceso de renovación", dijo Puy en la Radio Galega.



El que es uno de los máximos cargos del PPdeG y que podría estar entre los candidatos a suceder a Feijóo en Galicia en caso de que se marche a Madrid considera necesario "agardar polo menos a que se abra o prazo para presentar candidatos" a liderar el partido desde la calle Génova para "saber se el no seu ámbito persoal decide unha ou outra opción".



Puy quiso recordar, en cualquier caso, que el titular de la Xunta logró "éxitos" en Galicia y que tiene "boa imaxe no conxunto de España". En su opinión, "é un candidato serio e moita xente desexa que dea ese paso desde o punto de vista do interese do PP, que é un dos alicerces dun sistema democrático constitucional".



Sobre la posibilidad de convocar elecciones anticipadas en caso de que Feijóo deje la presidencia de la Xunta, algo que ha pedido por ejemplo Luís Villares, portavoz de En Marea, Puy afirmó que "non ten ningunha lóxica", porque el PPdeG tiene 41 escaños y "unha maioría estable e suficiente".



TELLADO, CON ALONSO. Miguel Tellado, secretario general del PPdeG, coincidió este domingo con Alfonso Alonso —declarado sorayista— en los actos del Día de Galicia en Euskadi, donde señaló que su partido es "el mejor antídoto contra el nacionalismo excluyente".