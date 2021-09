El Parlamento pedirá el arreglo de la N-540 y el desdoble del corredor Nadela-Monforte

El Parlamento gallego ha demandado –tras una propuesta del PP– al Ministerio de Transporte al arreglo urgente de las carreteras de su competencia en Galicia, especialmente en la provincia de Lugo, sobre todo en la N-540, que comunica Lugo con Ourense.

Junto a esto, se ha dado luz verde, por unanimidad, a una propuesta del PSdeG para que la Xunta ejecute, "en el menor plazo de tiempo posible", el desdoble total del corredor Nadela-Monforte de Lemos para convertirlo en autovía.

Además, la Cámara exige, a raíz de una propuesta del BNG que Renfe "rectifique" e incluya de "inmediato" paradas en Vilagarcía en el Alvia que une Vigo y Madrid, así como en los futuros trenes de largo recorrido entre la provincia de Pontevedra y la capital de España.

Esta iniciativa, acordada en la comisión de Ordenación Territorial, reclama que haya más de la única parada existente actualmente en Vilagarcía de Arousa en esa línea, y que se realicen tanto en el trayecto de ida como en la vuelta. Asimismo, la Cámara emplaza a mejorar las conexiones ferroviarias y a recuperar todas las frecuencias suspendidas durante la pandemia en Galicia.

"Nos parece que no es mucho pedir que la estación de Vilagarcía, que da servicio no solo a los 38.000 habitantes de este concello, sino a toda un área de influencia de 150.000 personas de la comarca de O Salnés, tenga dos paradas diarias en cada sentido y no solo una y a una hora intempestiva como es las seis de la mañana", remarca.

El Bloque asegura que la inclusión de esta parada en la nueva conexión Vigo-Madrid "depende de la voluntad política, porque ni siquiera requiere de una necesidad presupuestaria".