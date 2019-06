El juicio por la muerte de Diana Quer se iniciará el 29 de octubre

El juicio por la desaparición y muerte de la joven madrileña Diana Quer, ocurrido en agosto de 2016, comenzará el próximo 29 de octubre en los Juzgados de Fontiñas, según ha decidido la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago.

En el auto, del que ha informado este jueves el TSXG, se establece que el 28 de octubre se procederá a la selección de los integrantes del Jurado Popular, para proceder al día siguiente al inicio de las sesiones orales. Está previsto que la práctica de la prueba se extienda en sesiones de mañana hasta el 12 de noviembre.

José Enrique Abuín Gey, alias El Chicle, único acusado de este crimen, se enfrenta a los delitos de asesinato, agresión sexual y detención ilegal, por el que tanto Fiscalía como acusación particular piden para él la prisión permanente revisable.

El caso llega a los juzgados más de tres años después de que se perdiese la pista de la joven Diana Quer en las fiestas de A Pobra do Caramiñal, el 22 de agosto de 2016. Año y medio más tarde, en los últimos días de diciembre de 2017, la detención de Abuín Gey por otra agresión desencadenó la resolución del caso y la localización del cadáver de Diana en un pozo ubicado en el interior de una nave abandonada en Asados, en Rianxo (A Coruña).

Esta será la segunda ocasión en la que El Chicle se siente en el banquillo de los acusados este año. En abril, la Audiencia Provincial juzgó ya a Abuín Gey por la agresión ocurrida en Boiro en el día de Navidad de 2017, que precipitó la resolución de la desaparición de Diana Quer. En aquel momento, El Chicle fue condenado a cinco años de cárcel por una detención ilegal consumada y una agresión sexual en grado de tentativa.

HECHOS JUSTICIABLES. En el auto, la Audiencia establece como hechos justiciables, sobre los que ha de versar el juicio oral, que el acusado, supuestamente, abordó a la víctima durante la madrugada del 22 de agosto de 2016, cuando ésta se dirigía a su casa por el Paseo Areal, en A Pobra do Caramiñal.

Tras interceptarla, narra, El Chicle introdujo a Diana Quer "por la fuerza" en el maletero de su vehículo, "donde la sujetó con unas bridas y la amordazó con cinta adhesiva". De las diligencias practicadas también se desprende que el acusado, supuestamente, arrojó el móvil de la joven por la ventanilla del coche cuando cruzaba el puente sobre la ría, a la altura de Taragoña.

Tras llegar a una nave industrial abandonada situada en el lugar de Asados, en Rianxo, el auto considera que Abuín Gey violó a Diana Quer mientras la joven se encontraba "atada, sometida y aterrorizada". Para ocultar estos hechos, la estranguló y arrojó el cuerpo a un pozo lleno de agua, al que volvió al cabo de unos días con unos bloques de cemento para lastrarlo y evitar que emergiese.

A mayores, el alto tribunal provincial también establece como hecho justiciable que el acusado reconociese "por su propia voluntad" cuando estaba detenido el haber matado a la víctima, lo que fue "indispensable para recuperar el cuerpo".

PRUEBAS RECHAZADAS. Por otra parte, en el texto, la Audiencia recuerda la "irregularidad" que supondría dentro el juicio el "sometimiento a enjuiciamiento" de "otros hechos que, a su vez, son el objeto de otros procesos penales", en referencia tanto al caso de la agresión de Boiro como al asunto pendiente que Abuín Gey aún tiene pendiente por la supuesta agresión sexual a su cuñada.

"Someter a quienes tienen la condición de víctima de otros actos supuestamente realizados por el acusado a una comparecencia en otro proceso judicial sería por entero innecesario y vulneraría el Estatuto de la Víctima", apunta el auto. Por ello, destaca que no se permitirá la práctica de prueba en el juicio que pretenda "demostrar o refutar" estos otros casos. En particular, rechaza la declaración propuesta de la víctima de Boiro y admite la de la cuñada del acusado alegando que su pertenencia al "círculo familiar" del acusado puede aportar "datos de interés", aunque rechazando incluir su caso no enjuiciado en el proceso.

PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE. Uno de los puntos claves en este caso reside en dilucidar si Diana Quer sufrió una agresión sexual, como defienden tanto la Fiscalía como la acusación y como sostiene el auto de apertura de juicio oral. Esta circunstancia sería necesaria para que, junto al delito de asesinato, José Enrique Abuín fuese condenado a la pena de prisión permanente revisable, que piden para él la familia de la víctima y el Ministerio Público.

En concreto, por los delitos de detención ilegal y agresión sexual, Fiscalía pide para El Chicle penas de 20 y 12 años de prisión, mientras que, por el asesinato con "alevosía" y "ensañamiento" de la joven, añadido a los anteriores delitos, reclama la prisión permanente revisable.

Al mismo tiempo, solicita una indemnización para los padres de Diana de 254.000 euros, a los que se suman otros 36.000 euros para su hermana menor. Entre otras cuestiones, en el caso de ser excarcelado, pide que se mantenga una orden de alejamiento de la familia de la joven por un periodo de 10 años, así como la prohibición de que resida o visite A Pobra y la obligación de que participe en un programa de educación sexual.

Por su parte, la acusación particular, que ejercen los padres de Diana, ha solicitado que José Enrique Abuín Gey sea condenado a prisión permanente revisable por el secuestro, violación y asesinato de la joven. En su escrito, considera a El Chicle culpable de los delitos de detención ilegal, agresión sexual y asesinato. Asimismo, reclama una indemnización para los familiares de la joven madrileña de 300.000 euros, el establecimiento de medidas de alejamiento y la prohibición de comunicarse con ellos por un periodo superior en 10 años a la condena.