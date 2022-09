El huracán Danielle se aleja de Galicia

El huracán Danielle seguía moviéndose este lunes sobre aguas abiertas del Atlántico sin amenazar a tierra, mientras que, más al sur, la tormenta tropical Earl empezó a alejarse del Caribe oriental y, aunque esta semana puede ser un huracán, tampoco representa un peligro actualmente.

Según ha informado este lunes el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos, el huracán Danielle, el primero de una temporada ciclónica que al menos en su primera mitad está siendo menos activa de lo previsto, sigue moviéndose lentamente hacia el norte-noreste.

Actualmente se encuentra a unos 1.515 kilómetros al oeste de las islas Azores (Portugal) y presenta vientos máximos sostenidos que están cerca de los 150 km/h con mayores ráfagas.

Nuevos cambios en la predicción de #Danielle . A no ser que haya variaciones de última hora, por fin ya podemos empezar a pensar en la idea de que el anómalo huracán no representará ninguna amenaza -ni en forma de ciclón tropical ni en forma de borrasca- a la península ibérica. pic.twitter.com/P3HBtnj2pq

Se espera que mantenga el rumbo norte-noreste a noreste con un aumento gradual en la velocidad de avance hasta el martes y después dé un giro hacia el este-noreste. En el gráfico del NHC, el cono de trayectoria apunta hacia Irlanda. El mismo martes comenzará un debilitamiento de Danielle.

Los vientos con fuerza de huracán se extienden hacia afuera hasta los 35 kilómetros. Los vientos centrales y con fuerza de tormenta tropical se extienden hacia afuera hasta los 185 kilómetros.

Galicia continuará en la influencia de una borrasca ubicada al noroeste de la comunidad. Se espera así una jornada de cielos más nubosos y con chubascos más frecuentes al oeste, con menor probabilidad de lluvia en el este.

A borrasca que nos afecta dende onte quedou illada e non é quen de moverse. As frontes quedan estacionarias, explicando a enorme diferenza de chuvia entre o oeste e o leste.



Mañá temos outra fronte, non tan activa, pero que deixará novamente a meirande parte da chuvia no oeste. pic.twitter.com/b3AjpUSw9O