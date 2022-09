El Gobierno estudiará si recurre el veto de Bruselas a la pesca de fondo

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha afirmado que España adoptará las decisiones que sean oportunas ante la medida "no proporcionada" de la Comisión Europea (CE) de cerrar 87 pesquerías en algunas zonas de aguas profundas.

"Nos ha parecido una medida claramente no proporcionada por parte de la Comisión Europea, de la adopción de una de las medidas de restricción pesquera, estamos de acuerdo con el principio general de conservación, estamos de acuerdo con que haya medidas de conservación, pero no estamos de acuerdo ni en la forma ni en el fondo de la decisión adoptada", ha subrayado Planas en una rueda de prensa tras reunirse con las organizaciones agrarias.

El ministro se ha mostrado contrario a la decisión de Bruselas porque "en la forma" no se han hecho las consultas pertinentes y no se han utilizado los datos científicos más recientes, y "en el fondo", porque "efectivamente afecta por ejemplo al palangre que entiende España que no debería afectar".

De esta forma se ha pronunciado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, quien ha señalado que en paralelo a la reunión con las organizaciones agrarias, la secretaria general de Pesca, Alicia Villauriz, se ha reunido con las comunidades autónomas y el sector pesquero con el fin de realizar un examen y una valoración de las situación.

"A resultas de la reunión de hoy, de lo escuchado y de los sucesivos contactos, así como del estudio que tengamos que hacer por parte de la Administración y después del resultado de la reunión tomaremos las decisiones que sean oportunas", ha señalado.

BNG y PSdeG urgen a Gobierno y Xunta a recurrir el reglamento de la pesca de fondo

La líder del BNG, Ana Pontón, pidió a PP y PSOE que "se pongan a trabajar" a favor de Galicia. Por su parte, el secretario general de los socialistas gallegos, Valentín González Formoso, ha señalado que la comunidad "no es nada sin sus pescadores, sin su sector pesquero".

Mientras tanto, la Xunta confía en que el Gobierno central recurra el reglamento del veto a la pesca de fondo en casi un centenar de áreas de aguas comunitarias.