La cuñada de El Chicle: "Me puso el cuchillo en el costado y se echó encima de mí"

La cuñada de José Enrique Abuín Gey, alias El Chicle, ha asegurado este martes que él la agredió sexualmente "cuchillo en mano" y le dijo que lo hacía "por chivata".

Ella en aquel momento era menor de edad y estudiaba un ciclo de formación profesional, por lo que el día de los hechos se dirigía al instituto cuando el acusado la llamó y le dijo que no cogiese el autobús, que la iba a recoger para darle veinte euros al padre de ella, suegro de él.

"Le dije: vete a casa y dáselos. Él me dijo si lo acompañaba a sacar el dinero al cajero a Rianxo y yo dudé, pero al final subí", ha explicado, aunque una vez en el coche, tras parar en el cajero, él tomó otra dirección, aunque no recuerda bien el camino porque "no era de día".

"Cuando llegamos allí cerró el coche, yo no podía salir porque tenía las puertas cerradas. Me cogió el móvil, lo miró y se lo guardó. Después me sacó un cuchillo o navaja y me amenazó. Me dijo que me desnudara", ha proseguido.

La denunciante ha manifestado que le pasó "el cuchillo por la garganta" y le exigió una felación, a lo que ella se negó.

"Con el cuchillo en mano me lo puso en el costado y se echó encima de mí. Con cada movimiento noté un leve pinchazo, entonces me quedé inmóvil, solo quería que terminara e irme de allí", ha proseguido.

"Me dijo que me pasaba por chivata, que no se lo dijera a nadie, que no se lo contara a mi hermana. Que si lo decía mataría a mi hermana, a mi sobrina y se mataría él", ha añadido.

Tras lo ocurrido, ella fue al instituto, pero al final no llegó a acceder a clase y se marchó a casa, donde le contó lo sucedido a una de sus hermanas.

Esta la convenció para contárselo a sus padres: "Fuimos a Vilagarcía, al cuartel, donde fui a denunciar los hechos", ha concluido.

A partir de ahí, la relación nunca volvió a ser "normal" sino "más bien distante" y por el hecho de que estaba casado con su hermana. De hecho, la cuñada ha contado que el bochorno se instaló en ella: "Sentí vergüenza, que todavía siento".

El Chicle lo niega

José Enrique Abuín Gey, condenado a prisión permanente revisable por el crimen de Diana Quer, ha negado haber agredido sexualmente a su cuñada cuando esta tenía 17 años, según sostienen Fiscalía y acusación particular que piden para él 15 años de prisión.

"No", ha respondido a ser preguntado por Fiscalía si había tenido alguna relación sexual con ella en el juicio que se celebra hasta este jueves en la Audiencia Provincial de A Coruña después de que el Juzgado de Instrucción número 2 de Noia decretase su procesamiento en relación a unos hechos que se remontan al 17 de enero de 2005.

Antes de comenzar a declarar, ha pedido que se le quitasen las esposas. "No soy agresivo", ha manifestado. También pidió que se le juzgase como José Enrique Abuín y no por su alias. En cuanto al caso, ha dicho: "Declararé lo que recuerde".

De ese día, ha rechazado haber visto esa mañana a su cuñada ha manifestado que no tenía dinero y que fue a la entidad bancaria para pedir "un anticipo" pero que no estaba el director. "No tenía ni para comer ni para pagar la gasolina", aunque antes hizo parada en el cementerio.

A preguntas de su defensa, ha asegurado que el coche lo limpió el fin de semana, descartando que tratarse de eliminar alguna prueba. También rechazó que llevase algún tipo de arma en el vehículo, por el uso de un cuchillo que, según la acusación, usó para amenazar a su cuñada.

Sobre su relación con su cuñada, ha dicho que era "tensa" después de que su mujer le preguntase a él si "se había propasado con ella", en relación a unos tocamientos anteriores a los hechos que se juzgan y que Abuín ha negado.

Abuín Gey: "No soy agresivo"

El condenado por el crimen de la joven Diana Quer en 2016 se ha declarado este martes no culpable, ha pedido que le retirasen las esposas y ha solicitado que no se utilice su alias en el inicio de la vista oral por una presunta agresión sexual en 2005.

Al inicio del proceso contra él en la sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña, Abuín Gey se ha declarado no culpable de la supuesta agresión sexual a su cuñada en 2005. "Declararé lo que recuerdo, que hace tanto tiempo...", ha manifestado el detenido en el inicio de la vista oral del juicio.

El Chicle ja pedido, además, retirarle las esposas, pues ha dicho que no es "agresivo" y no va a hacer "tontería ninguna tampoco". Antes del inicio del interrogatorio ha añadido: "Quisiera que se me juzgara como José Enrique Abuín Gey, no por el alias".

El padre de Diana Quer asiste al juicio del Chicle "en nombre" de su hija

Juan Carlos Quer. CABALAR

El empresario Juan Carlos Quer, padre de Diana, la joven madrileña asesinada por José Enrique Abuín Gey, alias El Chicle, ha acudido este martes a la ciudad de A Coruña, donde una nueva causa vuelve a sentar en el banquillo al verdugo de su hija, condenado a la permanente revisable por el crimen de su primogénita.

"Yo, en su nombre", ha dicho Juan Carlos Quer a los medios de comunicación apostados en la entrada, y ha lamentado que cuando para los agresores sexuales, los pederastas o los violadores, la justicia "no llega", o sí pero tarde o mal, pues "siempre hay víctimas inocentes que van a pagar las consecuencias".

"Ojalá no se volviera a repetir" algo así, ha deseado, al recordar que han pasado 17 años desde que El Chicle cometiera los hechos por los que a partir de esta jornada debe responder.

No en vano, es la primera sesión que se celebra por una supuesta agresión sexual de El Chicle a su cuñada en enero de 2005, delito por el que la Fiscalía pide sumar a la máxima pena privativa de libertad con la que fue castigado otros 15 años.

Juan Carlos Quer ha indicado que si Abuín Gey hubiese llegado a la cárcel cuando le tocaba, la vida de Diana "no hubiese finalizado, desafortunadamente, del modo en que finalizó".

Con los depredadores sexuales, ha ahondado, "sólo educar no es suficiente" y tampoco se pueden permitir, a su juicio, una "legislación inadecuada" ni "errores". "Hacen falta leyes penales efectivas que pongan a la sociedad en prevención", ha zanjado Quer. Por lo de pronto, ahora, en su caso, tal y como ha trasladado, intentará "dar voz" a Diana y que se haga justicia.