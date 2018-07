Eixo Atlántico censura que Feijóo vaia a Lisboa a reclamar "o que non fai en España"

O secretario xeral da organización Eixo Atlántico, Xoán Vázquez Mao, manifestou este mércores a súa "sorpresa" polas declaracións realizadas polo presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, na súa viaxe a Lisboa sobre a conexión ferroviaria entre Porto e Vigo. E é que, ao seu modo de ver, o dirixente autonómico "vai a Portugal a reclamar o que non fai en España".

"É sorprendente que o presidente de Galicia vaia a Portugal a interesarse por unha liña ferroviaria que está xa en obras e cuxa data de finalización está prevista para finais de 2019", expresou.

Neste sentido, segundo denunciou a organización nun comunicado, a Xunta "nunca reclamou" a execución deste tramo ao Goberno español, responsable da obra, durante o seis anos de mandato do expresidente Mariano Rajoy.

Así, Eixo Atlántico descatouse como "a única entidade que lle expuxo o tema" ao Executivo central "e que mesmo encargou" un informe sobre o desenvolvemento e os custos da devandita obra ao profesor e exdirector xeral de Mobilidade Miguel Rodríguez Bugarín.

"NINGUÉN" DA XUNTA. E é que, segundo engadiron, desde que Agustín Hernández deixou de ser conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, "ninguén" da Xunta defendeu esta liña, "como demostra o feito que na viaxe inaugural da reforma do tramo Porto-Vigo, coa (entón) ministra de Fomento Ana Pastor e o ministro portugués Álvaro Santos, non estivo presente ninguén do Goberno galego".

"Pero aínda resulta máis singular que o gran logro da viaxe do presidente da Xunta en termos de comunicación sexa unha información que xa é pública e se coñeceu fai máis de medio ano", sentenciou Eixo Atlántico.