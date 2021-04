Educación ofertará 16 másters de FP de videoxogos, intelixencia artificial ou ciberseguridade

A Consellería de Cultura, Educación e Universidade impulsará unha oferta de 16 másters de formación profesional ou cursos de especialización e que abordarán áreas como o desenvolvemento de videoxogos, intelixencia artificial, big data ou ciberseguridade, para a súa implantación durante o próximo período académico.

Así llo trasladou este luns o titular do departamento autonómico, Román Rodríguez, durante unha reunión de traballo xunto co presidente da Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Juan Vieites.

Este proxecto "pioneiro", destacou Rodríguez, busca especializar a formación en áreas de "amplísima demanda no mundo laboral". Esta nova oferta complementará a formación dos ciclos formativos de grao medio e superior, que é necesario cursar e superar previamente.

As persoas que superen lestes cursos, que terán unha duración de entre 300 e 720 horas, contarán cunha certificación académica. Ademais, algúns incorporan un módulo FCT, polo que solicitou a máxima colaboración do sector empresarial galego na planificación destas novas titulacións.

Cinco deles impártense como experiencia piloto leste mesmo ano: Ciberseguridade nos contornas das tecnoloxías da información no CIFP Politécnico de Santiago e no CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro de Ferrol; Dixitalización do mantemento industrial no CIFP As Mercedes de Lugo; Cultivos celulares, no CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel de Ourense; e Fabricación intelixente no IES Politécnico de Vigo.

Rodríguez destacou a importancia desta iniciativa para favorecer a empregabilidade dos titulados e que a cifra de inserción alcanza xa o 92 por cento no caso da FP Dual.

Por iso, cre "fundamental" traballar "man a man co tecido empresarial", para "estar preparados e dar unha resposta áxil e adecuada aos novos desafíos da sociedade".

O titular de Educación agradeceu o papel dos representantes empresariais e a súa colaboración no caso da Formación en Centros de Traballo (FCT) e da FP Dual.

OFERTA

A nova oferta contará Intelixencia artificial e Big data, BIM (Building Information Modeling), Instalación e mantemento de sistemas conectados a Internet (loT), Implementación de redes 5G, Ciberseguridade nas contornas das tecnoloxías da información, Ciberseguridade nas contornas das tecnoloxías de operación ou Fabricación intelixente.

Tamén incluirá Desenvolvemento de videoxogos e realidade virtual, Dixitalización do mantemento industrial, Mantemento de vehículos híbridos e eléctricos, Mantemento e seguridade en sistemas de vehículos híbridos e eléctricos, Fabricación aditiva, Sistema de sinalización e telecomunicacións ferroviarias, Audiodescrición e subtitulación, Panadaría e doces artesanais e Cultivos celulares.