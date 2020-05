Educación non aclara se os alumnos volverán ás aulas este curso

O sentir xeral é que non se debe volver ás aulas este curso. Esta é a postura de gran parte das organizacións que se reuniron este mércores coa conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar, e outros cargos do seu departamento, que de momento non aclarou a postura definitiva de Galicia sobre esta posibilidade pola falta de protocolos unificados por parte do Goberno central.

A Consellería de Educación optou por manter o silencio á espera da Conferencia Sectorial deste xoves, na que participará xunto ás comunidades autónomas e a ministra Isabel Celaá para abordar o retorno aos centros.

Segundo trasladaron os diferentes portavoces de sindicatos e confederacións de Anpa consultados por Europa Press, a Xunta reclamará ao Estado que se establezan protocolos claros e específicos de cara ao regreso ás aulas o próximo curso, pero non quixo avanzar que postura defenderá na reunión con Celaá nin a decisión que pensa adoptar respecto dun hipotético regreso anticipado aos centros na fase 2 da desescalada.

A CIG-Ensino censurou esta actitude e achacouna a unha estratexia "claramente electoral", na que a Administración galega "crúzase de brazos" ante a lentitude do Executivo do Estado cun obxectivo de "desgaste".

Suso Bermello insistiu en que a propia Consellería foi "interpelada directamente" por varias das organizacións participantes, e que se negou a trasladar a decisión que adoptará sobre o regreso ás aulas, argumentando que non existe un protocolo homoxéneo elaborado polo Ministerio.

Unha posición que Bermello reprochou especificamente, sobre todo porque na maioría das comunidades autónomas existe "unha folla de ruta" sobre o que queren facer respecto dos seus propios centros educativos, salvo no caso galego. "Foi esperpéntica", censurou.

NON DEBE HABER REINCORPORACIÓN

Neste sentido, produciuse unha "enorme coincidencia" entre os sindicatos docentes en que os alumnos non se deben reincorporar no que queda de curso.

ANPE-Galicia tamén insistiu en que "o único criterio que ten que guiar as decisións sobre o retorno ás aulas é o da saúde da poboación escolar" e que, para iso, "necesítanse instrucións claras e precisas, un ambicioso plan de formación para o profesorado que non houbo, e un protocolo de cumprimento obrigatorio e rigoroso para garantir as condicións de seguridade e saúde do profesorado e do alumnado".

"Non cabe lavarse as mans e cargar a responsabilidade sobre os equipos directivos, empezando pola limpeza e desinfección dos centros; a compra do material de protección persoal (máscaras, xeles, luvas, etc) ou a organización de espazos".

FeSP-UXT, pola súa banda, lamentou que se deixe o sistema educativo "a mercé da improvisación" e reprochou a "desinformación" e o "paripé" desta reunión, na que non se aclarou nada a pais e profesores sobre o que pasará a finais de maio.

AUTÉNTICA CONCILIACIÓN

As confederacións de Anpa tamén lamentaron a falta de claridade sobre o futuro do sistema educativo galego e as medidas que se adoptarán para facilitar a conciliación das familias.

Desde Confapa-Galicia, Rogelio Carballo insistiu que ten que haber un protocolo sanitario "para atender estas cuestións", e advertiu da necesidade "sideral" de actuar a favor da conciliación dos pais, e que en setembro "a volta ás aulas ten que ser xeneralizada".

Fernando Lacaci, de Anpas Galegas, advertiu de que "non hai medidas sanitarias suficientes" nin criterios que inciden a conveniencia de volver retomar a actividade docente nos centros, que non deben ser meros "colectores" de alumnos.

"Nin os profesores son gardiáns de ninguén nin as familias temos que consentir que os nosos fillos acudan a un lugar de risco por cuestionen que se teñen que resolver con auténticas medidas de conciliación", advertiu, para criticar que a Xunta se converta nun "elemento subordinado dentro do Ministerio".

Finalmente, Patricia Pérez de Congapa-Galicia trasladou a súa sensación de que o regreso ás aulas "non é viable", tanto pola falta de protocolos como de todo o material sanitario "que se necesitaría" a estas alturas para garantir a protección dos estudantes.