Educación compromete unha Ope para 2020 maior que as 2.064 prazas de 2019

A conselleira de Educación, Carmen Pomar, comprometeu unha Oferta Pública de Emprego (OPE) en 2020 que será maior que a de 2019, na que houbo 2.064 prazas.

Así o avanzou este luns no Parlamento na comparecencia sobre orzamentos para 2020, na que apuntou que aínda non pode concretar a cifra exacta, a falta de coñecer cantas xubilacións prodúcense e as negociacións nesta materia cos sindicatos.

Sobre este extremo, Carmen Pomar sinalou que esta OPE contará con 90 especialidades, á vez que incluirá un "proceso de estabilización de interinos".

Todo iso, nunhas contas de Educación que soben un 2,3% (a segunda consellería que menos crece) en 2020, ata 2.447,6 millóns de euros. As nóminas de persoal docente, non docente e investigadores levan o 89% do total do orzamento.

UN 19% MÁIS PARA OBRAS

Pola súa banda, haberá 43,3 millóns para obras en centros (un 19% máis). Entre estas actuacións, 8,6 millóns vanse á rehabilitación integral en dez centros: CEIP Ramón de Artaza e Malvárez (Muros); CEIP de Melide Nº 1; IES Campo de San Alberto (Noia); CEE Infanta Elena (Monforte de Lemos); CEIP Álvaro Cunqueiro Moura (Mondoñedo); CEE Miño en Ourense: IES O Ribeiro (Ribadavia); CEIP Plurilingüe de Baño-Xanza (Valga); Plurilingüe Xulio Camba (Vilanova de Arousa) e CPI Julia Becerra Malvar (Ribadumia).

Tamén están en fase de redacción os proxectos de rehabilitación enerxética (por 5,9 millóns) de: CEIP Plurilingüe de Palmeira (Ribeira); CEIP Plurilingüe Monte dos Postes (Santiago); IES Lamas das Quendas (Chantada); así como o CEIP Plurilingüe Pedro Caselles Rollán (Xove), Padre Feijoo (Allariz), Plurilingüe Curros Enríquez (Celanova) e Carballal (Marín).

Ademais, prevese acabar o CEIP Sagrado Corazón (Lugo) e o CEIP de Mesoiro (A Coruña), así como continuar coa construción do CEIP de Vilalonga (Sanxenxo).

Xunto a isto, existen diferentes partidas para: ampliación do CPI Plurilingüe de Vedra; ampliación do CEIP Agro do Muíño (Ames); novo aulario en Coirós; proxectos do CEIP de Pazos de Rei (Tui) e do novos CEIP de Ames e Arteixo.

Finalmente, hai 7,2 millóns para centros de Secundaria e FP: o novo Centro de Innovación da FP en Ourense; Politécnico de Santiago e ampliación do IES Sanxillao (Lugo)

MÁIS TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES E OUTRAS PARTIDAS

Así mesmo, a conselleira informou de que as transferencias directas da Xunta ao sistema universitario soben un 2,63%, ata alcanzar os 441 millóns de euros.

Aquí, hai partidas como 76,7 millóns de transferencias de crédito (+3,1%) e 64 millóns para investigación (+4,3%).

Outras partidas dos orzamentos son os 26,2 millóns para o programa de prevención de abandono escolar. No último trimestre esta taxa atópase en Galicia no 12,7%.

Tamén hai: 79 millóns para transporte; 28,8 millóns para comedores; 7,2 millóns para formación de profesorado; 10,3 millóns para cambiar os libros no fondo solidario; e 5,5 millóns para material escolar.

CRÍTICAS DA OPOSICIÓN

Pola súa banda, a oposición criticou os "recortes" á educación pública en favor da concertada, á vez que reclamou que a Xunta dea a coñecer canto se destina a centros que segregan por sexos.

Así, Luís Álvarez (PSdeG) queixouse de que a Xunta de Feijóo "fixo perder unha década completa ao sistema universitario de Galicia", mentres programas como o de investigación "mantense estancado". En cambio, o Goberno galego aposta por terminar un edificio para universidades no Gaiás que "ninguén pediu".

Tamén ironizou o deputado socialista coa "libre elección" á que se refire a Xunta en relación coa escola concertada, posto que se pregunta "que liberdade" teñen os pais de municipios como A Fonsagrada, Vilalba ou Meira que "non teñen a opción" de levar aos seus fillos a centros concertados.

Durante o debate, Luca Chao (Común da Esquerda) cargou contra que estes orzamentos supoñan "consolidar unha década de recortes", con 294 millóns menos que en 2009.

A continuación, Chao reprochou que se destinan 12 millóns máis a concertos, mentres se "recorta en partidas clave no rural".

Olalla Rodil (BNG) censurou a cantidade "importante" de 283 millóns que dedica a Xunta a concertos, o 12,2% das contas. Sinala que comunidades como A Rioxa traballan para "axustar" as cantidades que se destinan a este fin.

Así mesmo, Rodil tachou de "aberrante" que o PP se escude na libre elección para defender as subvencións a colexios que segregan por sexos, porque supón "xustificar o inxustificable".

Paula Vázquez Verao (Grupo Mixto) denuncia un recorte no departamento respecto de 2009, mentres o investimento en relación co PIB atópase en 3,8%, por baixo do obxectivo do 5%.

Ademais, Vázquez Verao tacha de "anomalía" que en 2019 "sígase dependendo estruturalmente dos concertos" e "auméntense" os docentes do ensino privado pero "redúzanse na pública".

En cambio, María Antón (PPdeG) afeou á oposición que estea nun "bucle" de "mitificación" do orzamento do bipartito de 2009, que deixou "máis de 2.000 millóns" de débeda.

RÉPLICA DE POMAR

Nas súas quendas de réplica, Pomar defendeu o "rigor" das contas, á vez que apelou á oposición a un "cambio de actitude", aínda que cre que iso sería un "exercicio de ciencia ficción".

Pomar explicou que o incremento do destinado á educación concertada en 2020 débese ao correspondente aumento retributivo dos docentes. Agrega que o peso sobre o total do orzamento é inferior á media española.

Após indicar que as cifras do achegado a centros que segregan por sexo foron "xa remitidas a transparencia", afirmou que a "liberdade de elección tamén debe ser garantida".