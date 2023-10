Educación asegura que estudiará las propuestas de sindicatos para reducir ratios de alumnos

La Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades se ha comprometido este lunes a estudiar las aportaciones sindicales al documento que les remitió el pasado viernes, con una propuesta para reducir las ratios de manera progresiva, hasta los 20 alumnos por aula en Infantil y Primaria. Así, la negociación se retomará en la mañana de este miércoles, que será cuando la Administración responda a sus sugerencias y, si así lo estima, presente cambios en el borrador.

Las organizaciones con representación en la mesa sectorial docente no universitaria (CIG, CCOO, ANPE y UGT) no están conformes con el documento inicial, más allá de "las formas" de enviarlo un viernes para empezar a negociar un lunes, según fuentes consultadas por Europa Press.

Sobre el contenido, todas coinciden en aprovechar este diálogo para ir más allá y abordar también la reducción del horario lectivo, que en 2011 pasó de 18 a 21 las horas de clase a la semana en ESO y Bachillerato, y de 21 a 25 en Infantil y Primaria. Incluir esta cuestión sería "una línea roja" en la negociación.

Por el momento, la Consellería valora como "productivo" el encuentro de este lunes, asegura que "toma nota" y se compromete a "analizar las sugerencias" de los representantes de los trabajadores de cara al miércoles.

Según un comunicado de la Xunta, esta reunión -de unas dos horas de duración- ha sido una "primera toma de contacto" en la que los sindicatos han expuesto sus sugerencias, alegaciones y dudas con respecto al texto.

En concreto, el borrador plantea una reducción progresiva del número de alumnos por aula para pasar de los 25 actuales a 20 a comenzar el curso 2024/25 con 4º de Infantil y hacerlo de forma progresiva, de modo que para el curso 2033/34, dentro de una década, esté implantado hasta 6º de Primaria.

El documento también recoge un incremento retributivo de hasta el 15% para los docentes en el complemento específico por formación permanente; otro de 45 euros mensuales para los equipos directivos de los centros; y un plan de simplificación de tareas burocráticas, entre otras cuestiones.

CIG RECHAZA DEBATIR LA PROPUESTA

La CIG-Ensino ha sido la organización con mayores reticencias, hasta el punto de rechazar debatir sobre el documento y solicitar su retirada por verlo "insultante", tal y como explica a Europa Press su secretario nacional, Suso Bermello, quien marca como 'línea roja' la introducción del horario lectivo en el diálogo.

Y es que Bermello teme que la Xunta aplique el "modus operandi" del acuerdo de homologación salarial del año 2018. Es decir, cree que Educación buscará "acelerar una supuesta negociación" y que los sindicatos más "dóciles" firmen el documento.

Bermello insiste en que "es un insulto" el calendario para reducir ratios porque es algo inherente a la caída de la natalidad. "Dijimos que, bajo ningún concepto, vamos a dar respuesta al documento si no se retiraba y se incorporaban más medidas. Como no obtuvimos respuesta, no hicimos contrapropuestas", señala, para seguidamente lamentar que no haya "unidad sindical" en esta postura.

CC OO VE "INSUFICIENTE" EL DOCUMENTO

En términos similares se pronuncia José Manuel Fuentes (CC OO), quien cree que es "absolutamente insuficiente" la propuesta de la Consellería. Si bien marca como "línea roja" el abordaje del horario lectivo, en su caso sí ha hecho aportaciones.

Aunque no ve con malos ojos el calendario, CC OO cree que 10 años es "demasiado tiempo" y señala que hay centros que "no tienen aulas suficientes" para acometer los desdobles que esta medida requeriría.

Fuentes quiere aplicar "desde ya" la bajada de alumnos por aula y que en los cómputos se tengan en cuenta los repetidores, cosa que no ocurre a día de hoy. Además, lamenta que la Administración "no se comprometa a no suprimir plazas" de profesores.

ANPE ESPERA QUE SEA UN "DOCUMENTO DE MÍNIMOS"

Por parte del sindicato ANPE, su presidente en Galicia, Julio Díaz, espera que el propuesto por la Consellería sea "un documento inicial de mínimos" en el que se pueda incluir la reducción del horario lectivo.

ANPE reclama que la cuestión de las ratios no se ciña solo a Infantil (donde propone 15 alumnos por aula) y Primaria (20 alumnos), sino que se bajen en ESO (25), Bachillerato (26) y FP (27). Asimismo, cree que debe afectar a todos los centros sostenidos con fondos públicos, es decir, también a los concertados.

En cualquier caso, Díaz lamenta que los representantes de la Consellería "no dejaron claro nada" en cuanto a si van a aceptar sus demandas.

UGT: "NO ES PARA FIRMAR"

La responsable educativa de UGT en Galicia, Sandra Montero, también cree que el borrador que recibieron el viernes es "de mínimos". "Tal y como lo presentan, no está como para firmar", advierte.

Montero coincide en que hay que bajar aún más las ratios en infantil, incluir los niveles de Secundaria y acelerar el calendario para no estar "todos jubilados cuando ya esté en marcha", según ironiza.

UGT echa de menos, además, que el documento no hable más de inclusión y que no se concrete las medidas de ese plan de simplificación de burocracia que plantea la Consellería.

OTROS ASUNTOS

Sobre otras cuestiones abordadas en la mesa sectorial, la CIG-Ensino se congratula de Educación "reconozca las tensiones en las listas de sustituciones" de especialidades como Informática, tal y como denunció su sindicato en días pasados. Bermello reclama, para ello, ofertas de empleo "amplias" y una garantía de "estabilidad".

Por parte de ANPE, Julio Díaz ha pedido una reducción de las tasas de los procesos selectivos, incorporar un segundo orientador en grandes centros educativos y que el profesorado sustituto que trabaje más de 5 meses y medio pueda cobrar los meses de verano.