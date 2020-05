Tres ediles socialistas de Catoira promoverán un acuerdo de gobierno con el BNG

Los tres concejales del grupo socialista de Catoira que este jueves se han desmarcado de la moción de censura promovida por los cabezas de lista de su partido, Alberto García, y del PP, Iván Caamaño, contra el ya exalcalde Xoán Castaño (BNG), han asegurado en un escrito estar dispuestos a llegar a un acuerdo con el BNG para crear en Catoira un gobierno "estable y de izquierdas" para lo que resta de mandato.

Daniel Touriño, Roberto Bouzón y Purificación Quintás creen que se abre ahora "un escenario de oportunidad", donde se puede "volver a la casilla de salida con el aprendizaje de lo vivido este año". Es por ello que tras, la renuncia de Xoan Castaño como alcalde (lo que impidió el debate de la moción de censura), propiciarán los trámites necesarios "para no promover la moción existente y poder explorar un tiempo de nuevo diálogo".

Los tres ediles socialistas han justificado que el acuerdo firmado en su día entre Alberto García e Iván Caamaño les fue presentado "con premura y sin opción a debatir", por lo que firmaron "en la confianza" de que se les ofrecería "una explicación razonable de una circunstancia tan excepcional".

No obstante, han añadido, una vez recibidas esas explicaciones, no comparten ni entienden "los fundamentos del acuerdo", por lo que mostraron ya entonces internamente a su partido su discordancia y su intención de no apoyar la iniciativa.

Los tres concejales socialistas han trasladado que afrontan esta nueva oportunidad para el PSdeG y el BNG con el "convencimiento" de que se puede impulsar "un buen gobierno para Catoira"

Touriño, Bouzón y Quintás ha asegurado que su posición "no es variable en función de sillones, promesas vagas o brindis al sol", y que así lo pueden atestiguar quienes quisieron introducir estos elementos en los intentos de solución. "No compartimos que esa sea la manera de hacer las cosas. Y, desde luego, nos sorprende que se traslade a los medios de comunicación ideas que luego no se corresponden con lo trasladado en privado", han manifestado.

DIÁLOGO CON DISCRECIÓN. Según han afirmado, hace tiempo que vienen dialogando, "con discreción y sin airearlo públicamente" con varias de las partes implicadas sobre la gobernabilidad de Catoira, procurando y proponiendo soluciones de acuerdo y que resuelvan el actual escenario.

En su opinión estas soluciones pasan por un gobierno de progreso, de izquierdas y estable que permita acercar soluciones a los problemas del vecindario de Catoira. En este sentido, han apuntado que "existían soluciones y opciones que permitían volver a tener una razonable expectativa de que este gobierno al que aspiramos se había podido concretar". "Hoy se ha abierto esta posibilidad con la renuncia a la Alcaldía de Xoan Castaño", han añadido.

Los tres concejales socialistas han trasladado que afrontan esta nueva oportunidad para el PSdeG y el BNG con el "convencimiento" de que se puede impulsar "un buen gobierno para Catoira, que evite poner los enfrentamientos personales por encima de las ideas políticas y que piense en mirar hacia adelante y no hacia atrás".

"A él personalmente estamos y estaremos muy agradecidos por incluirnos en la candidatura de los socialistas, y nada cambiará el afecto que tenemos hacia su persona"

AGRADECIMIENTO A ALBERTO GARCÍA. Finalmente, los ediles socialistas han señalado que no comparten ninguna de las situaciones que se han dado durante este primer año de mandato municipal, con los diferentes acuerdos sobre la gobernabilidad y los reproches cruzados e hirientes realizados a través de los medios de comunicación.

Según han recordado, como participantes de la candidatura de los socialistas en las elecciones municipales de mayo de 2019, se presentaron ante la ciudadanía defendiendo la idea de un gobierno progresista y de izquierdas para Catoira, con el aval de su partido y los gobiernos del PSdeG en Catoira, que representó Alberto García como alcalde durante muchas legislaturas.

"A él personalmente estamos y estaremos muy agradecidos por incluirnos en la candidatura de los socialistas, y nada cambiará el afecto que tenemos hacia su persona", han concluido.