Un edil de Somos Ribadumia denuncia a otro del PP por amenazarlo con "sacarlle os dentes"

El concelleiro de Somos Ribadumia, Enrique Oubiña, presentó una denuncia contra el edil del PP Miguel Castro en el Cuartel de la Guardia Civil de Cambados en la que lo acusa de haberlo amenazado. El suceso que dio lugar a esta acción se registró esta mañana de miércoles, 30 de noviembre, en un bar de Barrantes.

"Estar tomando un café tranquilamente nun bar, e que un concelleiro doutro partido se achegue a ti e te ameace con sacarche os dentes sen máis explicación". Esta situación es la que tuvo que vivir, afirma Somos Ribadumia, por lo que anuncia que reclamará responsabilidades políticas. Oubiña afirmó que no había tenido hasta la fecha el menor roce con Castro, un concelleiro que apenas se significa en la actividad municipal, por lo que tampoco se vieron envueltos de disputas de corte político, apunta el denunciante. De ahí su sorpresa cuando cruzó el bar de esquina a esquina para amenazarlo, añadió.

El representante de Somos advirtió de la necesidad de evitar sucesos de este tipo, que podrían caldear el ambiente en el municipio cuando faltan medio año para que se celebren las próximas elecciones municipales, en las que será de nuevo el cabeza de lista de esta formación.

Castro aseguró encontrarse sorprendido pola noticia, añadió que no tiene "ningún tipo de trato con esa persoa" y declinó la posibilidad de hacer declaraciones. El edil del PP reconoció haber acudido al bar, como lo hace habitualmente y dijo que no se había saludado a Oubiña, con quien aseguró que no habla "desde fai moito tempo e por diversas cuestións".

Somos exige la "dimisión inmediata" de Miguel Castro, y si no lo hiciese, que sea el alcalde quien lo destituya de sus cargos en el Goberno local. "Agardamos que David Castro (o alcalde) e o resto do seu equipo condene estes feitos". De momento, no lo hizo.