El edificio estaba ocupado y pendiente de desalojo pero no presentaba daños estructurales

El edificio que ardió de madrugada en Vigo y que causó la muerte a una mujer y a tres de sus hijos menores estaba ocupado y a punto de ser desalojado para proceder a ejecutar en él obras menores de mantenimiento pero no presentaba daños estructurales graves.



Así lo ha manifestado este miércoles el Gobierno municipal en una rueda de prensa conjunta ofrecida por el alcalde, Abel Caballero, y las concejalas de Urbanismo, Seguridad y Bienestar Social, María José Caride, Patricia Calviño y Yolanda Aguiar, respectivamente.



“El administrador de la finca textualmente comunicó que iban a presentar la documentación para recuperar la propiedad del inmueble y presentarla en el juzgado que corresponda, pues tienen voluntad de hacer frente a las obras que deban hacer para mantener el buen estado de la edificación”, la cual pertenece a una comunidad de bienes, ha dicho Caride.

La edil de Urbanismo también ha explicado que sí tenían constancia de “unos pequeños problemas en la fachada interior”, pero que el Ayuntamiento no pudo acceder al inmueble porque no se lo permitieron los residentes.



"En cualquier caso todas esas cuestiones se relacionaban con desconchados de la fachada que se revisarán", ha afirmado Caride, según la cual los arquitectos municipales valorarán el estado de la estructura para saber si el edificio es habitable o no, tan pronto como cuenten con el visto bueno de las autoridades judiciales y de los responsables de la investigación.



Según la titular municipal de Urbanismo, el edificio que sí contaba con una resolución de orden de ejecución es el colindante, el número 4 de la calle Alfonso X el Sabio, en manos del mismo administrador de fincas.



"En ningún caso se detectó ningún problema estructural en ninguno de los edificios", ha afirmado Caride.

La concejala de Seguridad en el Ayuntamiento de Vigo, Patricia Rodríguez Calviño, en rueda de prensa. EFE



Cuestionado el gobierno municipal por los informes que los Bomberos emitieron tras varias intervenciones en el inmueble afectado, exponiendo las carencias y riesgos existentes, Calviño ha reconocido que el Ayuntamiento tiene "registradas varias intervenciones en ese inmueble", pero que, salvo una, todas fueron catalogadas de "falsa alarma" por los propios equipos de prevención.



La otra alerta, con fecha del pasado agosto, fue por un incendio de un cuadro eléctrico y los Bomberos "solamente hicieron tareas de prevención en el cuadro eléctrico, pero es todo lo que tenemos de esa intervención".



Calviño ha afirmado que los Bomberos, "revisando toda la instalación, llegaron a sus conclusiones y las transmitieron a los propietarios y a las autoridades que tienen que actuar ahí".



Por su parte, la concejala de Bienestar Social, Yolanda Aguiar, ha explicado que el Ayuntamiento puso a disposición de los afectados un espacio específico en el albergue municipal donde recibieron atención de un equipo interdisciplinar compuesto por tres psicólogos, dos trabajadores sociales, dos educadores sociales, y dos integradoras sociales, además del equipo de psicólogos del 112 Galicia.



Allí han sido desplazadas once personas, a las que se sumarán otras dos tras recibir el alta en el hospital Povisa, todas las cuales "recibirán asistencia psicológica todo el tiempo que lo necesiten"”, mientras el Ayuntamiento trabaja con los perfiles individuales de cada familia para buscarles una alternativa residencial.



Por último, el alcalde ha revelado que ha recibido llamadas a lo largo de la mañana del presidente del Gobierno, Pedro, Sánchez; del presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, de la FEMP, y de los partidos de la oposición, entre otras, y ha vuelto transmitir a todos los familiares y personas cercanas a los fallecidos el pésame y el cariño y el afecto del equipo de gobierno.