A edición 19ª do Marisquiño alcanzou os 160.000 visitantes

Tres días despois do final da 19ª edición do Marisquiño, e cando os técnicos aínda están a desmontar as instalacións das diferentes probas deportivas, a organización do evento fixo balance e elevou a 160.000 os visitantes que pasaron polo festival.

Segundo apuntaron fontes do Marisquiño, a edición de 2019 "será lembrada como unha das mellores da historia do evento". Así, cifraron en 160.000 os visitantes, 10.000 máis que o ano pasado, e estimaron que o retorno económico en Vigo e a súa comarca foi duns 20 millóns de euros, segundo os datos facilitados por asociacións de hostaleiros locais.

A ese respecto, a organización subliñou o incremento de pernoitas durante os días do festival en hoteis de toda a provincia e o aumento do gasto xerado polo público familiar.

Após unha edición que se pechou sen incidentes reseñables no que a seguridade se refire, os organizadores agradeceron, ademais de aos patrocinadores privados e públicos (Concello, Deputación, Zona Franca e Xunta) o apoio do público, así como o labor dos traballadores do festival, dos técnicos do Porto, e o apoio de Concello, bombeiros, Protección Civil e corpos de seguridade.

O festival O Marisquiño tivo, unha vez máis, unha gran repercusión nacional e internacional, tanto a través de medios convencionais como a través de redes sociais. Como exemplo, sinalaron que a canle de deportes ESPN, líder en América Latina e con gran presenza en Norteamérica, enviou un equipo especial ao festival para informar.

A iso súmanse os acordos con La liga Sports e As Diario, para a difusión do evento por internet vía streaming.

Nas redes sociais, O Marisquiño 2019 xerou máis de 8 millóns de impactos dixitais, tanto sobre o festival como sobre a cidade de Vigo. Todo iso grazas á difusión da propia organización, dos asistentes e dos deportistas, entre os que houbo figuras destacadas a nivel mundial, que teñen gran proxección nas redes, como Nicholas Rogatkin (máis de 280.000 seguidores en Instagram), Corey Martínez (116.400 seguidores en Instagram) ou Andrea Benítez (case 41.000 seguidores en Instagram).

Finalmente, o festival trasladou, unha vez máis, a súa "solidariedade" e "agarimo" aos feridos da edición de 2018 (no afundimento dun peirao durante a celebración dun concerto) e expresou o seu desexo de que a investigación xudicial aclare o ocorrido. "O Marisquiño foi unha vítima máis dun accidente que ocasionou un grave prexuízo á imaxe do festival", lamentaron.