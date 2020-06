Ecologistas denunciarán a Vox por colocar miles de globos verdes por Galicia

La Fundación Franz Weber interpondrá denuncias administrativas contra Vox por "contaminación ambiental y animal", tras la colocación este jueves de miles de globos de color verde en diferentes localizaciones de Galicia "sin permiso alguno". En concreto, la formación repartió por numerosas localidades de la comunidad globos con el lema 'Galicia é verde', coincidiendo con la presencia de su presidente, Santiago Abascal, en un acto de partido en Mos para presentar las candidaturas a las elecciones gallegas del 12 de julio.

El colectivo ecologista Fundación Franz Weber avanza que denunciarán a Vox ante la Xunta y ante la Delegación del Gobierno en Galicia por carecer de "permiso alguno" y posibilitar "una nociva contaminación del medio natural". Esta ONG subraya que municipios como A Coruña disponen de ordenanzas que prohíben la colocación de elementos publicitarios sin permiso y que el propio Ayuntamiento calificó el acto como "vandalismo", a lo que suma el "terrible impacto que su principal componente, el plástico, tiene sobre los animales, en especial la fauna marina".

La Fundación Franz Weber lamenta el "analfabetismo ambiental" del partido, al que acusa de una "falsa" defensa del sector primario

Además, la Fundación Franz Weber califica de "falsa" la defensa que pretendió hacer Vox del sector primario mientras "siembra el mar de cientos de elementos de plástico que pueden ser ingeridos accidentalmente por animales marinos y por aves, provocando la muerte de los mismos por asfixia o intoxicación". "El analfabetismo ambiental de Vox es sorprendente, sus cerebros todavía no consiguen entender que mermar la biodiversidad es derrumbar nuestro único seguro de vida en este planeta", manifiesta el director de este colectivo, Leonardo Anselmi.

FEIJÓO. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, también ha criticado este viernes la colocación de globos. "Hombre, si no se hubiesen puesto esos plásticos, sería más verde", ha ironizado el también líder del PPdeG.

Feijóo: "Me sorprende que por parte de un partido político se diga que Galicia es verde cuando no respeta el medioambiente"

Así ha respondido Feijóo, durante la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su Gobierno, al ser preguntado por esta particular iniciativa. "Me sorprende que por parte de un partido político se diga que Galicia es verde cuando este partido no respeta el medioambiente. Es muy sorprendente que se llene de plásticos determinados jardines y determinados lugares singulares de la comunidad autónoma y que después se diga que Galicia es verde", ha criticado al respecto.

Precisamente, el PSdeG ya anunciaba este jueves que denunciará a la formación ante la Junta Electoral por llevar a cabo esta "campaña" y por haberlo hecho "sin permiso".

Tras advertir que Galicia "no es de ningún partido político" en concreto, sino "de los gallegos", Feijóo ha explicado que Vox "está en todo su derecho a presentar candidaturas" a los comicios del 12J. "Faltaría más que un partido tenga que pedir autorización para presentar una candidatura", ha añadido.

Durante el mitin en Mos, Abascal advirtió que su formación no garantiza todavía su eventual apoyo al PPdeG en caso de ser decisivo para la mayoría, pero que "negociará" y mantendrá "vigilado" al líder popular. Preguntado sobre este discurso de Abascal, Feijóo se ha limitado a decir que serán los gallegos los que el 12 de julio "tomarán la decisión de si respaldan o no" con sus votos a las candidaturas de Vox.