La Ebau aparca el test de madurez hasta 2028: seguirá con exámenes por materia

Todo el revuelo generado en la comunidad educativa con el nuevo modelo de la Ebau —la selectividad— quedará finalmente en nada. Al menos por ahora. El Gobierno informó este martes a las comunidades de que hasta 2028 se mantendrá el sistema actual de exámenes por asignaturas, por lo que aparca la polémica prueba de madurez en la que el ministerio pretendía agrupar varias materias y con un amplio peso en la nota. Tampoco habrá un modelo transitorio a partir de 2024, como estaba previsto, así que los cambios en los próximos cursos serán más bien cosméticos.

"En 2024 no habrá la prueba de madurez que inicialmente se había pensado, sino que se mantendrá el modelo de la actual fórmula materia-examen", confirmó este martes en rueda de prensa el secretario de Estado de Educación, el vigués José Manuel Bar Cendón. En todo caso, no será hasta verano de 2023 cuando se conozca "hasta el más mínimo detalle" sobre cómo será la selectividad de 2024.

"En cada materia se irá incluyendo progresivamente el carácter competencial que deseamos que vayan teniendo las pruebas de la Ebau", explicó el secretario de Estado, al tiempo que achacó el retraso del nuevo modelo a "dar más tiempo a las negociaciones, más tiempo a la interlocución con todas los agentes y las comunidades autónomas".

Desde septiembre, según subrayó Bar, funcionaron diversos grupos de trabajo que celebraron más de veinte reuniones "destinadas a buscar puntos de acuerdo" para establecer el nuevo modelo de examen. También se crearon grupos de trabajo específicos en cada una de las materias y estos grupos están formados por especialistas vinculados a la educación propuestos por las comunidades. Son profesores de educación secundaria, bachillerato y universidad, que se reúnen cada diez días y "trabajan sobre documentos consensuados para definir cómo será el examen de cada materia".

"Estos modelos de examen no han sido publicados tampoco por el Ministerio de Educación, que ha dado un ejemplo de escucha, diálogo, negociación, en su objetivo de alcanzar una prueba de acceso a la universidad con el máximo consenso", defendió el secretario de Estado.

¿Prueba única para toda España?

En referencia a la prueba única para toda España que reclama el PP, Bar advirtió de que "no es que no sea viable desde el punto de vista jurídico, sino que tampoco desde el punto de vista práctico porque las comunidades tienen publicados sus currículos propios". Así, Bar apuntó que la propuesta de una prueba única "tiene tres inconvenientes: el del sustento legal; el sustento práctico porque son 17 currículos; y que no es una propuesta que pueda aspirar al consenso", resaltó.

"El PP tampoco modificó esta prueba en el tiempo en el que gobernó. ¿Por qué no hizo esa prueba única? Porque es inviable jurídicamente, ya que hay una sentencia del Tribunal Constitucional sobre la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas en materia educativa", añadió el alto cargo gallego.

Críticas de Galicia

Con este nuevo escenario, la Xunta censura "las formas" de la conferencia sectorial de Educación, puesto que "el 80% del tiempo" de la reunión se centró en la nueva Ebau pese a no estar en el orden del día. "Es una profunda decepción", dijo el conselleiro Román Rodríguez, que tildó el encuentro de "un simulacro, un trágala". "En democracia, las formas son importantes, sobre todo en las relaciones entre administraciones públicas. Una conferencia sectorial es algo serio, no una reunión de amigos".

Sobre el fondo de la cuestión, el titular de Educación insistió en la necesidad de que las pruebas sean únicas o al menos con criterios "homogéneos" para toda España, sin generar "desigualdades". "Si existe una única puerta para acceder a la universidad, lo lógico es que no haya 17 caminos diferentes", reflexionó.

La Xunta reclama que las pruebas sean únicas o al menos con criterios "homogéneos" para toda España

Las autonomías gobernadas por el PP, que acogen sobre "el 50%" de los jóvenes que se someten a la Ebau, no concuerdan con el nuevo modelo. "Vemos que no solo se mantiene la desigualdad en el acceso con exámenes divergentes, sino que incluso se introduce una prueba de madurez que plantea dudas en principios básicos sobre su evaluación y concreción para tener criterios homogéneos".

El enfado de los populares llevó a que Madrid y Castilla y León confirmaran este martes que abandonan las mesas de trabajo de la Ebau, lo que según el ministerio no frenará la nueva selectividad de 2028.