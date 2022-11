Dudas a flote veinte años después

Ni siquiera el paso de dos décadas consigue despejar todas las dudas que rodean el hundimiento del Prestige. Desde el principio, con la causa real del hundimiento, hasta el final, con el cobro de la indemnización fijada en el juicio. Preguntas sin respuesta que reposan en el fondo del Atlántico y que ahora, a las puertas del veinte aniversario de la tragedia, vuelven a salir a flote.

¿Cuál fue la causa real del hundimiento del petrolero?

Que el Prestige era un cascarón inhabilitado para navegar parece una evidencia. A partir de ahí, la comisión del Ministerio de Fomento que investiga los accidentes marítimos (Ciaim) concluyó que la causa del naufragio fue "un fallo estructural en los tanques de lastre número dos, ambos de estribor". Esa es la versión oficial. ¿Pero es la causa real o hay algo más? Durante mucho tiempo se especuló con un agente externo: un tronco o un contendor a la deriva. El propio capitán Mangouras declaró que el boquete tenía su origen en una "fisura exterior" entre dos de esos tanques. Pero esa teoría ya nunca se podrá confirmar.

¿Está más protegida hoy la costa gallega de estos casos?

Aunque la respuesta es sí, debe afirmarse con prudencia. Algunas de las medidas adoptadas tras el siniestro del Prestige fueron la prohibición de atraque de los buques monocasco -más endebles- en puertos de la UE, alejar un poco de la línea de costa las zonas de paso de mercantes peligrosos en el corredor de Fisterra o la calificación como puertos refugio de los de A Coruña o Ferrol. Pero la realidad dice que siguen navegando buques monocasco y que por el corredor de Fisterra pasan a diario más de cien buques, unos 36.000 al año, un tercio de ellos cargados con mercancías peligrosas. Además, este año aumentó el tráfico de petroleros por la mayor importación de Europa de crudo de Estados Unidos.

¿Está recuperada totalmente la costa de los vertidos?

También hay versiones contrapuestas al respecto, porque aunque la mayoría de expertos apuntan a que el mar ya borró las huellas del Prestige, otros creen que los efectos nocivos continúan aunque no sean visibles. Tampoco se sabe qué ocurre con las 37.500 toneladas de fuel que se fueron al fondo dentro del mercante.

¿Afectó el fuel a la salud de los voluntarios que lo recogieron?

Un estudio español realizado entre 2004 y 2004 a 501 voluntarios que colaboraron en la limpieza del fuel y publicado en la prestigiosa Annals of Internal Medicine constató efectos nocivos para la salud de la exposición prolongada al chapapote, especialmente alteraciones en el ADN. La falta de base científica y otros estudios contradictorios convirtieron esta pregunta en otro enigma que jamás se resolverá.

¿Se cobrará en algún momento la indemnización del Prestige?

El Tribunal Supremo estableció indemnizaciones por casi 2.000 millones de euros que la Audiencia de A Coruña elevó a 2.500, pero a día de hoy de esas cuantías a España no llegó nada. Deben afrontarlo la dueña del Prestige, Mare Shipping; la aseguradora, The London P&I Club; y el Fidac. Pero todo está atascado ahora en la Justicia británica y no se sabe ya no solo cuánto se cobrará, sino cuándo e incluso si llegará ese día.