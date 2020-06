Vítimas do Alvia claman ante Enagás contra a "afronta" do nomeamento de José Blanco

Unha ducia de vítimas do Alvia concentrouse ante a sede de Enagás, en Madrid –Paseo de los Olmos–, para clamar contra a "afronta" do nomeamento do lucense José Blanco como conselleiro da compañía na xunta xeral de accionistas celebrada de forma telemática este martes.

En declaracións a Europa Press, o presidente da Plataforma de Vítimas Alvia 04155, Jesús Domínguez, sinalou que esta protesta se produce para mostrar o "rexeitamento e indignación" polo recoñecemento cun "posto ben remunerado" ao exministro de Fomento, no canto de "asumir as súas responsabilidades" polo sucedido na traxedia ferroviaria.

Domínguez explica que durante a protesta achegáronse transeúntes até os manifestantes para coñecer as súas reivindicacións. Sinala que se reuniron unha ducia de persoas debido ás restricións polo coronavirus e as dificultades para o desprazamento.

Así, concentráronse con carteis coa cara do exministro nos que se podía ler porta xiratoria da vergoña, así como 81 falecidos + 140 feridos.

CARTAS AO CONSELLO DE ADMINISTRACIÓN. As vítimas do accidente de tren ocorrido en Santiago en xullo de 2013 remitiron cartas a todos os membros do consello de administración de Enagás nas que fan constar a súa "indignación" polo que consideran "unha burla e unha falta de respecto á memoria" dos mortos. Con todo, Domíngez apunta que non recibiron contestación a estas misivas.

"O Estado é o seu maior accionista e o propio presidente do Goberno recoñeceu que o nomeamento foi político. É inaceptable que, no canto de facerlle asumir as súas responsabilidades, prémiaselle con grandes postos, ben remunerados e con alta responsabilidade", recrimina a plataforma nas misivas.

Así, lembra que con José Blanco como ministro de Fomento inaugurou, en decembro de 2011, a liña de alta velocidade (AV), onde ano e medio despois "tivo lugar a traxedia ferroviaria máis grave de toda a democracia".

"Blanco anunciou que a nova liña de alta velocidade incrementaba a seguridade e que tanto a liña como o tren contaban cos sistemas de seguridade que evitasen o accidente". "Enganouse a toda a cidadanía e á UE, xa que se informou a esta última de que toda a liña contaba co sistema de seguridade propio da alta velocidade, o cal se demostrou que non era verdade", censuran.

Ademais, as vítimas inciden en que "tamén asinou e autorizou o cambio de proxecto orixinal, suprimindo o sistema de seguridade no tramo máis perigoso, onde aparece a primeira curva despois dunha longa recta".

Xunto a isto, afean que José Blanco "encomendou persoalmente a Talgo a fabricación dun tren único no mundo" cuxas "características fixeron que as consecuencias do accidente fosen posiblemente moito máis graves". "É máis, presumía de adiantar prazos", agrega.

Logo do paso de José Blanco polo Ministerio de Fomento, "a UE abriu a España un procedemento de infracción por incumprimento da normativa europea de seguridade ferroviaria". "Precisamente, detrás desta traxedia está que non se fixese a preceptiva análise de riscos ao modificar o proxecto que asinou o exministro", reflexiona.

Por todo iso, non entenden que Enagás, empresa encargada de xestionar infraestruturas de gas "de maneira segura, eficiente e sustentable" contrátese a unha persona "con tan nefasto currículo".