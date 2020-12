Dous feridos nun accidente con tres coches implicados en Xinzo de Limia

Dúas persoas resultaron feridas nun accidente de circulación rexistrado no municipio ourensán Xinzo de Limia no que se viron implicados tres vehículos.

Segundo informa o CIAE 112 Galicia na mañá deste mércores, o sinistro tivo lugar ás 19,30 horas do martes na A-52 ao seu paso pola parroquia de Morgade.

A consecuencia do impacto do tres vehículos, dúas persoas foron evacuadas de urxencia polos efectivos do 061 a un centro hospitalario para recibir atención médica.

Unha vez atendidos os feridos, axentes da Garda Civil e voluntarios de Protección Civil colaboraron nun dispositivo xunto cos membros de mantemento da estrada para restablecer as condicións de seguridade na vía e retirar os vehículos sinistrados.

ATROPELO EN PONTEVEA. Doutra banda, tamén na tarde do martes, unha persona resultou ferida en Teo ao ser atropelada por un turismo que, segundo traslada o CIAE 112, continuou a marcha sen deterse a auxiliar á vítima.

O accidente rexistrouse ás 19.15 horas do martes na estrada A-841 ao seu paso pola localidade de Pontevea.