Dúas persoas feridas tras sufrir un atropelo en Bueu

Dúas persoas resultaron feridas este xoves pola mañá tras ser alcanzadas por un turismo na Rúa Eduardo Vincenti, á altura do número 27, en Bueu. O suceso tivo lugar ao redor das 8.30 horas e os dous individuos precisaron de asistencia médica. A pesar das lesións ocasionadas polo impacto, ambos se atopaban liberados e accesibles.

Segundo fontes que se atopaban na zona, a muller que conducía o vehículo sinalou que perdera a visión a causa do sol directo e que foron os empregados do servizo de limpeza do Concello quen atenderon aos individuos á espera da chegada da ambulancia.

O 112 recibiu o aviso dun particular e solicitou a intervención de Urxencias Sanitarias. Tamén deu o aviso a Bombeiros do Morrazo e Policía local.