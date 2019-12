Dous detidos tras abandonar o seu coche en chamas na ponte de Rande

Os dous ocupantes do vehículo calcinado este martes pola mañá na autoestrada AP-9 ao seu paso pola ponte de Rande, en Moaña, que o abandonaron antes da chegada de efectivos da Garda Civil, foron detidos por supostos delitos contra a seguridade viaria.

Fontes da Garda Civil confirmaron a Europa Press que as detencións destes dous homes, residentes en Vigo, foron levadas a cabo polo Subsector de Tráfico de Pontevedra.

En concreto, os feitos tiveron lugar despois de que o turismo, que circulaba cunha roda picada, se averiase e os seus ocupantes o abandonasen. Os axentes localizaron ao condutor a poucos metros do coche e detivérono por poñer en perigo ás persoas que circulaban pola vía, así como por circular o mesmo a pesar de que se lle retirara o permiso de condución en virtude dunha sentenza xudicial.

Mentres, o segundo ocupante do turismo foi detido despois de confirmar que fora identificado poucas horas antes en Poio por realizar manobras perigosas cun automóbil.

O incendio, rexistrado ao redor das 7,30 horas na ponte de Rande, no punto quilométrico 146 da AP-9 en dirección a Vigo, provocou retencións na autoestrada durante unha hora aproximadamente.

Un coche arde en medio da ponte de Rande e causa imporantes retencións https://t.co/wDamITR57c pic.twitter.com/dJH4PKBhLR — G24 (@G24Noticias) December 3, 2019

Os xestores do 112 Galicia puxeron os feitos en coñecemento dos Bombeiros do Morrazo e de Vigo. Unha vez no lugar dos feitos, os membros do Servizo de Prevención Extinción de Incendios e Salvamento confirmaron que o turismo quedou totalmente calcinado.

Para restablecer as condicións de seguridade na vía, desde o 112 Galicia solicitouse a colaboración dos axentes da Garda Civil de Tráfico e da Policía local, ademais do persoal de mantemento da estrada.

MIÑO. Por outra banda, dúas persoas resultaron feridas esta mañá en Miño despois de que colidisen catro turismos na N-651 ao seu paso polo concello de Miño. Segundo a información facilitada polos bombeiros ao 112 Galicia, unha muller tivo que ser excarcerada ao quedar atrapada no interior dun dos coches implicados no accidente.