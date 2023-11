Domingos sacude Galicia: ríos desbordados, árboles caídos y carreteras cortadas

La entrada de la borrasca Domingos, que sucede a la bautizada como Ciarán, dejó más de un centenar de incidentes entre las 18.00 horas del viernes y las 6.00 horas del sábado, según el 112. La más grave tuvo lugar en Soutomaior, donde un operario que trabajaba en una carretera tuvo que ser evacuado al Hospital Álvaro Cunqueiro al caerle un árbol encima y quedar inconsciente. En Muras (Lugo) se registró una ráfaga de viento de 151 km/h y en Fornelos de Montes se acumulan 87,5 litros por metro cuadrado.

Además, varios ríos se desbordaron. En Vilalba fue importante la crecida del Madalena y en Lugo, el Miño también se desbordó en el paseo.

La de Pontevedra es la provincia más afectada por la meteorología adversa, con 57 incidencias puestas en conocimiento de la central gallega de emeregencias, seguida de A Coruña (33). Lugo y Ourense, muy por detrás de las provincias atlánticas, registraron 14 y 5 respectivamente. En la capital lucense, el temporal arrancó de cuajo un árbol en el paseo del Rato.

La #BorrascaDomingos provocará este fin de semana un temporal marítimo muy adverso en las costas del norte peninsular (olas superiores a ocho metros). También habrá rachas de viento muy fuertes en la Península y Baleares.

Consulta los avisos en vigor 👉https://t.co/BLdoSsO2Qv pic.twitter.com/YLjeHwwTEP — AEMET (@AEMET_Esp) November 3, 2023

Precisamente en la provincia de Pontevedra están los dos municipios que registraron el mayor número de incidencias en la comunidad: Vigo (9) y Redondela (7). En la de A Coruña, destacan Teo (4) y A Coruña (3); Lugo sumó tres incidentes y Vilalba dos sin mayor importancia: dos árboles que cayeron en las parroquias de Belesar y Torre y ya están retirados. En Ourense, destacamos Montederramo, con 2, y Ourense, con un único caso contabilizado por el 112 Galicia.

Las intervenciones más frecuentes de los servicios de emergencias tuvieron que ver con las carreteras: retirada de árboles y ramas (51), de postes y cables (12) y de restos de accidentes o derrumbamientos de tierra y piedras (12). A continuación, destacaron también las actuaciones de los servicios de emergencias para prevenir riesgos mayores (9), los anegamentos en las vías de circulación (4) o los derrumbes (3).

Herido un operario en Soutomaior al caerle un árbol encima

La incidencia de mayor gravedad que registró el 112 Galicia se produjo a las 6.30 horas del sábado, en Soutomaior: un operario que trabajaba en el kilómetro 3 de la EP-2901 fue evacuado al Hospital Álvaro Cunqueiro tras quedar inconsciente al caerle un árbol arriba.

En el operativo participaron Urgencias Sanitarias de Galicia-061, la Policía Nacional, la Guardia Civil y los voluntarios de Protección Civil de Soutomaior.

También hubo actuaciones por el desbordamiento del río en la Rúa das Raíñas, en Moaña, que estaba afectando al bajo de una vivienda. Además, una mujer que se había internado con su vehículo en esta misma calle no conseguía abrir las puertas. En el momento del aviso, el agua le llegaba ya a las rodillas, pero finalmente fue asistida por la Policía Local.

Bolsas de agua en carreteras

Una gran bolsa de agua obligó a actuar al GES de Padrón en el kilómetro 77 de la N-550 y se produjo otra significativa en el kilómetro 280 de la A-52, en A Cañiza, de la que informó un particular, explicando que se debía al desbordamiento del río. También los Bomberos intervinieron en la N-550, a su paso por Pontevedra, por otra crecida.

A las 7.15 horas un particular informó al 112 Galicia de que no podía seguir avanzando por la PO-224, a la altura del embalse de Verducido, en Pontevedra, porque el agua estaba arrastrando su coche hacia un muro. Desde el 112 Galicia se solicitó la colaboración de Guardia Civil de Tráfico, Policía Local y Protección Civil de Pontevedra.

El 112 Galicia también registró caídas de ramas y vegetación que obstaculiza parcial o completamente la circulación en carreteras secundarias, pero también algunos casos en vías como la PO-532 (Pontevedra), la PO-226 (Moraña), la PO-331 (O Porriño), PO-551 (Marín), la LU-232 (Lugo), la N-550 (Redondela), la A-55 (Salceda de Caselas), en la N-547 (Arzúa) o en el kilómetro 1 de la AG-46, donde también se avisaba de tierra y piedras desprendidas.

Un campo de fútbol destrozado en Ponte Caldelas

El temporal destrozó por completo el campo de fútbol de Chan da Barcia, en Ponte Caldelas.

"Desolado. Non hai outra palabra que defina mellor o que sinto hoxe ao ver o arraso que fixo o desbordamento do río Verdugo. Nunca vin unha crecida igual. Que tristeza e ganas de chorar. As pérdidas son incalculables·, indica el alcalde de Ponte Caldelas, Andrés Díaz.

Accidentes de tráfico

Estas caídas de árboles provocaron algunos accidentes, uno de ellos con una persona herida en el kilómetro 9 de la AC-110, en As Somozas. El propio particular implicado llamó al 112 Galicia e informó del accidente, en cuyo operativo participaron Urgencias Sanitarias de Galicia-061, el GES de Ortigueira, la Guardia Civil de Tráfico y los servicios de mantenimiento de la carretera. Otros siniestros de este tipo, esta vez sin heridos, se produjeron en el kilómetro 8 de la PO-331 (Vigo) y en el kilómetro 24 de la A-55 (Salceda de Caselas).

Desprendimientos por el viento y zonas sin luz

Durante la noche, los efectos del viento produjeron, entre otras cosas, desprendimientos. Un aviso destacado fue lo de una persona particular que explicaba que una pieza de una parrilla, una piedra de dimensiones considerables, cayó desde un edificio contiguo sobre el tejado de su vivienda, dejando un agujero considerable. Ninguna persona resultó herida en este incidente que ocurrió en la calle Unión, en A Pobra do Caramiñal, diez minutos antes de las 3 horas.

Además, el 112 Galicia recibió llamadas de zonas de diversos municipios que quedaron sin luz en algún momento de la noche, como la parroquia de San Pedro de Mor, en Alfoz, o en el Camino de los Toxales (Nigrán).