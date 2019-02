O Domingo Fareleiro abre o Entroido máis internacional de Xinzo de Limia

A batalla de fariña do Fareleiro de Xinzo de Limia, o primeiro do tres rituais previos ao gran domingo de Entroido na comarca da Limia, abre nesta xornada un longo ciclo festivo en Galicia.

O entroido de Xinzo de Limia dá un paso máis para perpetuar e consolidar é tradición, despois de que a secretaría de Estado de Turismo do Ministerio de Industria, Comercio e Turismo o declarase festa de interese turístico internacional.

A pesar deste tirón, a localidade pugna por ser un dos principais polos de atracción do entroido galego e, proba diso, é que cada ano conta con máis participantes, asegurou o concelleiro de Cultura, Carlos Campos.

Unha das singularidades desta festividade respecto dos entroidos doutras localidades, é o seu carácter "participativo", apuntou Campos, quen aclarou que "aquí a xente non vén ver un desfile" nin a observar desde fóra senón a gozar do gran ambiente festivo nesta cita, marcada en vermello no calendario de visitantes e veciños.

Proba diso, son os preto de 400 quilos de fariña que se reparten entre os participantes convertendo á localidade nunha auténtica batalla campal de farelos, que é o nome que recibe a fariña, este ano cunha novidade, e é que se reparten en man e non en bolsas de plástico, para loitar contra o excesivo consumo dese produto daniño para o medio ambiente.

Pese ao aparente caos, os seus veciños aseguran que o Fareleiro conta cunha especie de regras non escritas, que consisten en non tirar fariña nos ollos, coches nin escaparates dos establecementos comerciais.

Para poder gozalo ao grande é preceptivo "meterse en fariña", abundan.

O resultado é unha estampa branca que se pode divisar a bastantes metros da praza. De feito, outro elemento habitual desta festa é que os participantes opten por vestirse con roupa vella e as lentes de mergullador a fin de que a fariña non entre nos ollos e máscaras, dada a gran cantidade de fariña que se arroxa no lugar.

Un fenómeno que, con todo, non sempre tivo tanto protagonismo, apuntou o concelleiro, quen lembrou que a localidade pasou de ter, na década de 1980 tan só quince participantes no Fareleiro e un pequeno grupo de persoas que tiraban as ondas no domingo Oleiro, a unhas "trescentas olas e catrocentos quilos de farelos, na actualidade".

Pese ao evidente tirón que os organizadores prevén obter do recoñecemento internacional da súa festa, os representantes municipais optan pola prudencia co fin de evitar masificacións nesa pequena localidade galega.

Numerosos grupos non atoparon aloxamento, a pesar da súa procura desde hai varios días, en ningún dos hoteis e tiveron que buscar habitación en pisos da zona.

Co Fareleiro, a localidade inicia un mes de celebracións que terán continuidade o vindeiro domingo co Oleiro antes de continuar co Corredoiro, antesala aos días grandes do Entroido, e, como colofón, ao domingo de piñata.