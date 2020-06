Un docente leva a xuízo á Xunta polo uso do castelán en comunicacións internas

Un profesor do Conservatorio Profesional de Música de Vigo levou a xuízo á Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional para que admita a trámite un recurso e emita unha resolución sobre o uso do castelán en comunicacións internas.

O xuízo, que quedou visto para sentenza, tivo lugar este martes no Xulgado do Contencioso-Administrativo número 1 de Vigo, onde este docente detallou que, ao coñecer que debía realizar as comunicacións por escrito unicamente en galego, dirixiuse á Sede de Inspección educativa de Pontevedra en xuño de 2019.

Así, indicou que, desde a mesma, indicóuselle que a utilización do castelán "debe estar xustificada" e que os documentos nos que se empregue esta lingua deben acompañarse dunha tradución ao galego. Ademais, asegurou que se lle advertiu de que se lle poderían impor medidas correctivas. Por este motivo, este funcionario apuntou que trasladou esta situación á Valedora do Pobo.

Durante 2019, remarcou que solicitou ademais á Xefatura Territorial de Educación un documento no que se abordase a cuestión, pero sinalou que "se lle enviou un escrito informal" en decembro dese ano no que se sinalou que todas as comunicacións debían realizarse en galego.

Durante o xuízo, lembrouse que o Goberno galego considerou que o recurso do profesor "era inadmisible"

Posteriormente, este profesor do conservatorio de Vigo afirmou que trasladou esta situación á Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, pero que esta lle indicou que a súa solicitude xa fora respondida.

Durante o xuízo, lembrouse que o Goberno galego considerou que o recurso do profesor "era inadmisible" dado que versaba sobre un punto "non recurrible". Así, explicouse que a consellería considerou que a resposta emitida, un informe, permitía dar contestación á cuestión.

Neste sentido, a avogada defensora remarcou que se entendeu que o profesor elevou unha consulta e que esta foi contestada, polo que rexeitou que se admita o seu recurso administrativo. Ademais, incidiu en que a utilización da lingua dirimiuse en sentenzas firmes anteriores.

Tamén fixo referencia á Lei para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia, que contempla que "na Administración educativa de Galicia e nos centros de ensino sostidos con fondos públicos utilizarase, con carácter xeral, a lingua galega".

A avogada defensora remarcou que se entendeu que o profesor elevou unha consulta e que esta foi contestada, polo que rexeitou que se admita o seu recurso administrativo

Aínda que o avogado do recorrente buscaba que se abordase a cuestión de fondo sobre a utilización do castelán en comunicacións internas, o xuíz incidiu en que o punto que se debe dirimir na sentenza será a admisibilidade a trámite do recurso presentado polo docente dado que a acusación non realizou unha petición sobre a afectación a dereitos do seu cliente.

Ante esta situación, o avogado do recorrente sinalou que a Xunta pechou a solicitude do seu cliente mediante un informe informal. Por iso, demandou que se estime de modo parcial o trámite e que se condene ao Goberno galego a emitir, nun prazo concreto, unha resolución sobre a utilización do castelán no ámbito educativo que si podería ser recurrible posteriormente.