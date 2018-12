Doce feridos en dous choques en cadea provocados por xabarís en Portas e Cabanas

Dous accidentes provocados por xabarís atropelados en Portas e Cabanas deixaron unha ducia de feridos, segundo informa o 112 Galicia. No caso do concello pontevedrés, ocorreu sobre as 20.00 horas do domingo ao seu paso pola AP-9 (en sentido norte), onde seis coches e un camión chocaron en cadea após a aparición dun xabaril na vía. Neste caso, tres persoas resultaron feridas e foron evacuadas ao Hospital do Salnés.

No accidente de cabanas, foron sete os vehículos que chocaron debido a un cerdo salvaxe que cruzou na N-651 ao seu paso por Laraxe. Primeiro, dous automóbiles atropelaron o animal, tras o cal houbo até cinco vehículos que colisionaron posteriormente por alcance. Foron nove as persoas que necesitaron asistencia médica, aínda que ningún presentaba lesións de gravidade.

OUTROS SUCESOS. Noutra orde de cousas, o 112 Galicia informa doutros incidentes, como dúas persoas que resultaron feridas, unha delas grave, ao ser atropeladas por un turismo ás 22.00 horas do domingo na Ronda de Outeiro da Coruña, á altura do número 300.