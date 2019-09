"Díxonos en Nadal que levaba 8 meses durmindo no coche", asegura la hermana de Abet

M., la menor de los hermanos Abet Lafuente, no da "crédito" a la tragedia de Valga. "Non o entendo, tivo que loquear", afirmó este miércoles en declaraciones a Telecinco junto a su madre, si bien dijo no tener dudas sobre la autoría del crimen porque vio como su hermano José Luis "o confesou e botou as mans á cabeza", relata en alusión al momento en el que el asesino llegó a la casa de su familia en Ames tras haber cometido el triple asesinato y tirar el arma al Tambre.

En la vivienda solo se encontraban M. y su madre, que no sabían "moi ben" lo que había pasado hasta la llegada de la Guardia Civil. "Síntoo moito pola familia delas [de Sandra, Alba y Elena]", expresó la joven, que sorprendió a continuación con una revelación: "Pensabamos que o matrimonio do meu irmán ía ben ata que en Nadal chamounos para contar que levaba oito meses durmindo dentro do seu coche debaixo dunha ponte. Dende aquela veu para casa con nós as dúas".