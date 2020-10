Diseñan un método que permite anticipar número de camas necesarias en la Uci

Investigadores de las universidades de Vigo, Santiago de Compostela y del Servicio Galego de Saúde, el Sergas, han diseñado un método que permite determinar “con antelación las camas necesarias por la covid-19 en las Unidades de Cuidados Intensivos (Uci) y organizar recursos.

Según recoge la universidad de Vigo en su página web, el estudio busca dar “respuesta sanitaria” a la pandemia, en concreto, a la gestión de las UCI de los hospitales y que fue “uno de los mayores problemas” en la primera ola de la pandemia.

El trabajo elaborado por Iván Area (Universidad de Vigo y Aneca) y Juan J. Nieto (Universidad de Santiago de Compostela) así como Xurxo Hervada y María Jesús Purriños (Sergas) ha sido publicado en la revista Alexandria Engineering Journal bajo el título "Determination in Galicia of the required beds at intensive care units".

Para llevarlo a cabo, estos investigadores han tenido en cuenta “el porcentaje de los datos acumulados de los 15 días previos”.

“Es algo obvio: el número de personas que ingresan en la UCI depende de los casos de los días previos”, por lo que conocer de manera “muy aproximada” el número de casos diarios permitirá realizar “estimaciones bastante próximas a la realidad del número de camas de UCI necesarias”, han señalado los impulsores del estudio.

El hecho de conocer “de antemano” las necesidades de recursos, indican, permitiría atender a todas las personas “con covid-19 u otras dolencias” y así “no improvisar”.

En este sentido, han recordado que este tipo de camas requieren “aparatos muy específicos” como respiradores, monitores, recursos humanos además de un espacio físico “muy superior a una cama normal”, algo que “o se prepara de antemano o se fracasa en cubrir la demanda” además del coste.

Cada cama de UCI cuesta “más de mil euros diarios” con la consiguiente “repercusión económica”.

Los investigadores Iván Area y Juan José Nieto forman parte del grupo de investigadores que adelantó cómo sería la expansión de la pandemia en Galicia al comienzo.

Basándose en un análisis de los datos de Wuhan, el grupo integrado por Nieto, Area, Delfim Torres y Faiçal Ndaïrou (estos últimos de la universidad de Vigo y Aveiro), realizó una simulación que les permitió “anticipar el número de camas necesarias”.