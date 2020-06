Las discotecas y salas de fiestas exigen que se les permita volver a abrir en la fase 3

La Federación Gallega de Empresarios de Salas de Fiesta y Discotecas, cuyo presidente es el cangués Samuel Pousada, ha exigido al Gobierno que rectifique su resolución del pasado sábado en la que prohíbe la apertura de estos locales de ocio en la fase 3, "lo que ha generado un profundo malestar entre nuestros asociados y una clara situación de incertidumbre".

"Las discotecas y salas de fiesta, una vez más son discriminadas en relación con otros tipos de establecimientos de hostelería", reprocha.

El empresario subraya que lo peor no es no abrir en la fase 3, sino la incertidumbre de no saber qué va a pasar después con el ocio nocturno. "Lo que pasará en la nueva normalidad es un misterio, que solucionarán como hasta ahora a base de improvisación y ordenes ministeriales", agrega Pousada, para incidir en que "el impacto económico será brutal" y dejar varias interrogantes en el aire: ¿Se permitirá la apertura de los establecimientos a partir de la fase 3?, ¿con qué aforo se permitirá abrir?, ¿serán razonables las medidas sanitarias o serán disparatadas, absurdas e inviables de aplicar?, ¿las medidas sanitarias ayudarán a los establecimientos o generarán un rechazo de los clientes?