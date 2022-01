Los díscolos de Democracia Ourensana han denunciado que el regidor municipal, Gonzalo Pérez Jácome, líder del partido, les llegó a ofrecer "30.000 euros" por sus actas como ediles.

Los ex ediles de Democracia Ourensana, que ahora forman parte de coalición de Centro Democrático de Ourense para concurrir a las municipales, han denunciado ante los medios qué Pérez Jacome les llegó a ofrecer "30.000 euros" si dejaban el acta en el Ayuntamiento.

"Hablamos de cantidades, 30.000 euros a María Dibuja y Maite Garrido si dejaban el acta o 2.000 euros al mes a Garrido si mantenía el acta pero votaba siguiendo las instrucciones", ha trasladado el coordinador de CDC José Manuel Palacios.

De este modo, Palacios ha apuntado que Jácome "ha bajado al arena porque es la única solución que tiene, está ansioso, pasan los meses y solo puede poner cuatro jardineras en Juan XXIII".

"Nosotros no lo sabemos, pero eso es lo que le dijo él directamente a ella, yo no sé si él ha cogido el dinero lo que sí me creo es que Jácome se lo ha dicho"

Así ha ido más allá esgrimiendo que no pueden "llevar una grabadora siempre encendida", pero "30.000 euros es una cantidad que coincide con donaciones de otros y además 30.000 euros coincide con lo que cuesta el proyecto de la Xunta para el tema de la residencia y que no han querido hacer".

Además, Palacios ha contado que Jácome le dijo a Maite Garrido que Caride, el edil que ha abandonado la política, "si había aceptado esa cantidad".

"SE LO HA DICHO". "Nosotros no lo sabemos, pero eso es lo que le dijo él directamente a ella, yo no sé si él ha cogido el dinero lo que sí me creo es que Jácome se lo ha dicho", agregó.

En esta línea han insistido en que "hay políticos que no se venden ni por 30.000 euros ni por prevendas" y que con sus tres votos "no podrá desmantelar el ayuntamiento".

Asimismo, Palacios ha traslado que la querella interpuesta por Fiscalía en base a una denuncia anónima por irregularidades en las cuentas de DO, "contiene datos de un informe que solo teníamos Caride y yo" y que "le presentamos al PP de Santiago", terminando con "si nosotros no la pusimos, quién lo hizo".