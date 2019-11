A directora do Porto de Vigo, Beatriz Colunga, declarou este xoves ante a xuíza de instrución número 3 de Vigo, que investiga o afundimento dun peirao durante o festival O Marisquiño de 2018, e insistiu en que a responsabilidade de manter en perfecto estado esa infraestrutura era do Concello olívico, segundo recóllese no convenio da actuación 'Abrir Vigo ao mar'.

Colunga compareceu ante a maxistrada en calidade de responsable civil, xa que a Autoridade Portuaria é o organismo que cedeu o uso dos espazos para a celebración do festival.

Segundo fontes coñecedoras da declaración, a directora do Porto de Vigo insistiu en que era o Concello, en virtude dese convenio (subscrito entre Porto, goberno local e Zona Franca nos anos 90), o responsable do mantemento dese ámbito. De feito, o Avogado do Estado emitiu un ditame a ese respecto, a solicitude do Porto, que foi incorporado á causa.

Durante unhas tres horas, Beatriz Colunga atendeu ás preguntas da xuíza e do resto de partes, maioritariamente sobre cuestións técnicas e sobre as condicións recollidas nese convenio de 'Abrir Vigo ao mar'.

A xuíza lembrou que ese peirao se construíu hai máis de 30 anos e, desde entón non se realizou "actividade algunha de conservación ou mantemento"

Así mesmo, aclarou que, ao longo dos últimos anos, e precisamente por considerar que non era a súa responsabilidade, o Porto non realizou labores de mantemento nesa zona.

Na xornada deste xoves estaban tamén citados para comparecer no xulgado de instrución, neste caso como investigados, os técnicos portuarios José Enrique E.P., e Ignacio V.M. O primeiro deles acolleuse ao seu dereito a non declarar xa que, segundo explicou o seu avogado, non tivera tempo material para estudar a causa e, cando a teña analizada, solicitará unha nova citación.

A declaración de Ignacio V.M. quedou aprazada até este venres, por problemas de axenda do seu letrado. Ademais, este venres están citados tamén os outros dous investigados neste procedemento, funcionarios do Concello de Vigo: Jerónimo C.C., enxeñeiro xefe de Vías e Obras, e Juan José A.M., xefe de Urbanización e Infraestruturas.

"NINGUNHA ACTUACIÓN NIN INSPECCIÓN". Xa a principios de outubro, o xulgado de instrución concluíu de forma indiciaria, após examinar os informes dos peritos e a documentación, que "non consta que nin o Porto, como titular do devandito paseo sobre o mar, nin o Concello, como asinante da acta de entrega das obras e do convenio no que se fai cargo do mantemento, realizasen ningunha actuación nin inspección para o mantemento e conservación das devanditas obras nin se teñan requirido un ao outro para iso, a pesar dos moitos anos transcorridos desde a súa construción inicial e a súa remodelación co proxecto Abrir Vigo ao Mar".

A ese respecto, a xuíza lembrou que ese peirao se construíu hai máis de 30 anos e, desde entón, nin as entidades titulares nin as cesionarias ou usuarias realizaron "actividade algunha de conservación ou mantemento", a pesar de que os paneis de formigón e aceiro atopábanse a pouca altura sobre o nivel do mar e están expostos a unhas condicións concretas de corrosión polas salpicaduras, o que causou "maiores danos" sobre esas estruturas.

Esas circunstancias provocaron a rotura da estrutura "por colapso", como consecuencia do "avanzado estado de corrosión do armazón de aceiro dos paneis prefabricados que a sostiñan durante a celebración do evento".

Ademais, a xuíza incidiu en que, a pesar da falta de mantemento, tanto Porto como Concello de Vigo concederon as autorizacións para o festival, polo que "dedúcese indiciariamente" a posible comisión dun delito de lesións por imprudencia.