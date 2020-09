Feijóo asegura que ejerce sus competencias e ironiza con la comisión sobre las residencias

En su réplica a Ana Pontón y Gonzalo Caballero, el presidente de la Xunta en funciones y candidato a la reelección, Alberto Núñez Feijóo, se ha cuestionado a qué administración quieren el PSdeG y el BNG que se investigue a través de la comisión de investigación sobre la situación de las residencias de mayores en Galicia que han solicitado en la Cámara.

Feijóo les ha emplazado a aclarar a “quién quieren investigar”, si al Gobierno central o a un Gobierno autonómico que ofrece "puntualmente" los registros de los casos que se producen en cada centro.

El presidente autonómico ha recordado que mientras las comunidades informan cada día sobre la situación en estos centros, a nivel estatal se desconoce “el número de fallecidos en las residencias de la tercera edad”. "Con todos los respetos, que el PSOE pida en un Parlamento una comisión sobre fallecidos por el Covid hay que tener mucha audacia”, ha espetado Núñez Feijóo al portavoz del PSdeG, Gonzalo Caballero.

También ha asegurado, ante las críticas, que ejerce sus competencias “tal y como viene pasando desde hace doce años” y que tanto el Estatuto de Autonomía como la Constitución Española son su “guía diaria y permanente de actuación”.

Así lo ha manifestado ante el pleno del Parlamento de Galicia en respuesta al secretario general del PSdeG, quien le había acusado de no estar ejerciendo sus competencias y de haber olvidado las atribuciones que le confiere el Estatuto de Autonomía.

“Me criticó por no ejercer mis competencias, pero después también por tener la osadía de decir que hay que modificar la Ley Orgánica de Salud Pública”, ha proseguido Núñez Feijóo, quien ha pedido a Caballero que “se ponga de acuerdo” y decida “si no ejerzo las competencias o si me estoy excediendo”.

Asimismo, Núñez Feijóo también se ha referido a las críticas de Caballero y de la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, a su gestión sanitaria, destacando el "esfuerzo titánico para hacer hospitales” de la Xunta.

“El PSOE y el BNG están detrás de las plataformas que solicitan al Sergas hacer hospitales para que después sus alcaldes no cedan ni un metro de terreno para hacer esos hospitales, igual que pasan con las residencias”, ha zanjado.

Por su parte, el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, ha considerado que el programa de gobierno propuesto por el presidente de la Xunta en funciones es “profundamente apropiado” para afrontar la próxima legislatura en medio de la pandemia de la covid-19.

Pontón pide a Feijóo "empatía y apego a la realidad" y no "enumerar anuncios"

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha pedido este jueves al presidente de la Xunta en funciones, Alberto Núñez Feijóo, "empatía y apego a la realidad" tras un discurso de investidura que consistió en "una enumeración de anuncios, conejos sacados de la chistera, leyes que no se redactan y planes que no se concretan".

"Ni ante la peor crisis de la última década es capaz de romper con su guión tan previsible, que pasa por buscar titulares que nunca llegan a concretarse", ha sentenciado Pontón. La líder nacionalista ha afeado también que el pasado martes el candidato a la investidura protagonizase "uno de los momentos más vergonzosos" de los que ha vivido como diputada, cuando "convirtió las muertes en residencias en una media y dijo literalmente que 'tenemos menos mortalidad que en el conjunto de España".



"Póngase en la piel de un gallego que sufrió la pérdida de un familiar en una residencia y, tras no poder verlo, no poder acudir a su entierro ni compartir un dolor con sus seres queridos, escucha que su presidente usa esa muerte como una cifra más para compararse con una media", ha proseguido.



Sobre el inicio del curso, Pontón ha recordado que "Feijóo sabía desde el 14 de marzo que el 10 de septiembre había que volver a las aulas", un periodo de seis meses "en el que pudo contratar más profesorado, reducir ratios, formar personal, dialogar con la comunidad educativa o reconocer que no se hicieron los deberes".

Posteriormente, Pontón ha enumerado una serie de "21 promesas incumplidas" por Feijóo en sus once años al frente del Ejecutivo autonómico, tras lo que le ha preguntado "si de verdad no la da apuro ver cómo su palabra no tiene ningún valor" y le ha pedido "concretar".

"El martes habló de una comisión de reactivación en el Parlamento, de un comité de expertos y del diálogo social", ha proseguido la líder del BNG, quien ha denunciado que esta propuesta supondría "¿articular el diálogo y el acuerdo por parcelas" y "dividirlo, en lugar de unirlo", cuando "sería mejor sentarnos todos juntos en una misma mesa".

De este modo, Pontón ha pasado a señalar que el BNG hará "una oposición crítica pero propositiva", tras lo que ha planteado una serie de medidas como un plan de 200 millones de euros para reforzar la atención primaria, la recuperación de la atención presencial o un plan de choque contra las listas de espera en el ámbito hospitalario.

En materia de residencias de mayores, y tras comprometerse a pedir una comisión de investigación sobre su gestión en el primer pleno de la Cámara gallega, la portavoz nacional del BNG ha apostado por "un nuevo modelo 100 % público, con centros de tamaño medio, con una gestión participada por familias y residentes y con personal suficiente".

Sobre la economía, Pontón ha llamado a caminar hacia un nuevo modelo económico, con una inversión en I+D+i que alcance el 2,5 % del PIB -frente al 0,94 % actual- o situando el peso de la industria gallega en el 25 % del PIB para 2030. Pontón también celebró la sentencia sobre el Pazo de Meirás.

Caballero duda de la "credibilidad" de Feijóo y pide un "proyecto distinto"

El secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha dudado este jueves de la "credibilidad" del mensaje lanzado por el presidente de la Xunta en funciones, Alberto Núñez Feijóo, con motivo del debate de investidura y le ha reclamado un "planteamiento distinto" para afrontar los próximos cuatro años.



En su réplica al discurso de Núñez Feijóo del pasado martes, Caballero ha querido evidenciar los incumplimientos del actual mandatario autonómico en sus once años al frente de la Administración autonómica y lo ha instado a tomar medidas diferentes a las aplicadas para combatir los efectos de la pandemia de la covid-19 de forma efectiva.



El dirigente socialista ha comenzado su intervención con palabras de afecto para víctimas y familiares de fallecidos por este virus, que -ha pronosticado- marcará sin duda una legislatura naciente y que debe centrarse en "la protección de las personas" y en la defensa de lo público por encima de lo privado.

Esta crisis -ha agregado- "exige las mejores políticas públicas" y no sirve con seguir las recetas, ha opinado, aplicadas por el PP en la pasada década, cuyo resultado fue una Galicia que "fue a peor, fue a menos" en numerosos indicadores. Por este motivo, Caballero ha querido tender la mano del PSdeG para sacar adelante medidas de consenso siempre y cuando sirvan para emprender actuaciones decididas en defensa de las personas y del Estado del bienestar, en vez de más privatizaciones y recortes.

El líder del PSdeG ha resumido sus claves de oposición en cuatro puntos: una "defensa férrea de lo social", el trabajo por la reconstrucción económica, el cuidado de la "regeneración" democrática y la calidad de las instituciones y, por último, la reivindicación de Galicia como autonomía con competencias y capacidad para afrontar los problemas.

En este punto, ha criticado la labor de la Xunta y de un presidente que "quiere que en sus competencias otros le hagan los deberes" y permanece "de perfil" ante una crisis del calado de la actual. En definitiva, Caballero ha efectuado un balance "negativo" de los once años de Núñez Feijóo, que ha definido como "de recortes, de precarización del empleo y de desmantelamiento de tantos servicios" como la sanidad, que dispone de 2.000 millones de euros menos en términos reales, o la educación.

La previa

El líder del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, quedará investido presidente de la Xunta por cuarta vez este jueves con el voto a favor de la mayoría absoluta que salió de las urnas el pasado 12 de julio y que ha otorgado a su formación 42 de los 75 escaños del hemiciclo gallego. Así, salvo sorpresa mayúscula, Feijóo será elegido pese al no de los 19 parlamentarios del BNG y de los 14 diputados socialistas.



Como es habitual, superado este trámite, el siguiente paso será que el jefe del Legislativo, Miguel Santalices, comunique al rey Felipe VI –lo hará, como en las últimas ocasiones, por vía telemática– la elección del mandatario autonómico.



Y al día siguiente, ya el sábado 5, Feijóo tomará posesión de su cargo en la Cámara autonómica. Si repite la fórmula que ha usado en las tres veces anteriores (2009, 2012 y 2016), optará por prometerlo. En esta ocasión, dada la situación sanitaria, no habrá acto civil en el Obradoiro.