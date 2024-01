Bruselas advierte de que los pellets amenazan el mar y ofrece su ayuda

El comisario de Medioambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius, advirtió este miércoles de que el vertido de péllets de plástico en las costas de Galicia "amenaza el medio ambiente y actividades económicas como la pesca", al tiempo que se mostró "ansioso" por discutir cómo "ayudar mejor".

"Estamos ansiosos por discutir cómo podemos ayudar mejor", enfatizó el comisario lituano en un mensaje que ha publicado en la red social X (antes Twitter).

El responsable de Medioambiente del Ejecutivo comunitario señaló además que "las normas de la UE sobre el vertido de péllets y la acción internacional son clave para luchar contra la contaminación de plásticos en el futuro".

"Las 25 toneladas de péllets de plástico que se han derramado en las costas gallegas amenaza el medio marino y las actividades económicas como la pesca", advirtió el comisario, también responsable de las carteras de Océanos y Pesca.

Este lunes, un portavoz de la Comisión Europea destacó que son las autoridades nacionales las encargadas de gestionar en lo inmediato los vertidos de péllets de plásticos como el ocurrido en España, mientras Bruselas trabaja en medias a medio y largo plazo para reducir la contaminación por microplásticos.

El Ejecutivo comunitario propuso el pasado octubre un reglamento para limitar los vertidos y reducir la contaminación por microplásticos, que aún debe aún negociarse por Consejo de la UE y Parlamento Europeo.

La iniciativa se enmarca en el Plan de Acción Contaminación Cero adoptado en 2021 por la Comisión, que aspira a reducir un 30 % la cantidad de microplásticos que se liberan al medioambiente.

El Ejecutivo comunitario argumentaba su propuesta basándose en que los microplásticos no se degradan una vez liberados al medioambiente y "se acumulan en los animales, incluidos pescados y mariscos, y, en consecuencia, los humanos también los consumen en los alimentos".

El pasado 8 de diciembre el buque Toconao, con bandera de Liberia y armador alemán, perdió 26.250 kilos de péllets de plástico frente a las costas portuguesas, que han ido llegando desde entonces a las costas españolas de Galicia y Asturias.

Cantabria elevó también este lunes por la tarde a nivel 2 su Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil (Platercant) para pedir al Gobierno central su intervención en alta mar y evitar la llegada masiva de péllets a la costa de la comunidad autónoma, mientras que el Gobierno vasco analiza si unos péllets recogidos en una playa vizcaína proceden del vertido del Toconao.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Noia ha acordado incoar diligencias por la posible existencia de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente por el vertido a la costa gallega de millones de "pellets" de plástico.

La titular de este juzgado ha recibido las actuaciones tras la denuncia interpuesta conjuntamente por la Fundación Montescola, Ecologistas en Acción y la Plataforma pola Defensa do Mar da Comarca Muros-Noia, que se ha acumulado a la que también presentó Podemos.

La jueza ha pedido a la Unidad del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil un informe en el que se consignen "los datos recabados en relación con la titularidad de la embarcación Toconao" desde la que supuestamente cayeron al mar los contenedores con millones de pellets.

También "las circunstancias en las que se produjo la pérdida de la carga, el contenido de dicha carga, la composición y posible toxicidad de los pellets vertidos, así como el alcance del vertido y la delimitación del área afectada".

En los autos, que no son firmes, pues contra ellos cabe interponer recurso, la jueza explica que no están determinadas "la naturaleza y circunstancias de tales hechos ni las personas que en ellos han intervenido", por lo que entiende que "es procedente incoar diligencias previas y practicar las esenciales, encaminadas a efectuar tal determinación y, en su caso, el órgano competente para el enjuiciamiento".

El Gobierno ya tiene preparados los medios para intervenir en la limpieza del vertido de pellets en las costas gallegas cuando sean requeridos, pero está a la espera de que la Xunta concrete qué medios necesita y dónde debe intervenir.

Fuentes del Gobierno han señalado que a las once de la noche de este martes la Xunta todavía no había solicitado los medios estatales para limpiar las playas, a pesar de que su presidente, Alfonso Rueda, anunció a mediodía que quedaba activado en nivel 2 de emergencia.

En el nivel 2 de emergencia son los gobiernos autonómicos los que lideran el operativo, coordinan las intervenciones y solicitan los medios.

Por eso, han incidido las fuentes, el Gobierno ha pedido a la Xunta que concrete qué necesita para poder enviar esos efectivos con el material correspondiente y actuar de inmediato.

La vicepresidenta segunda de la Xunta y conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, ha considerado este miércoles que el "Gobierno tiene que saber de primera mano qué medios necesitan".

Vázquez se ha pronunciado de este modo después de que el Gobierno estatal indicase que ya tiene preparados los medios para intervenir en la limpieza del vertido de péllets en las costas gallegas cuando sean requeridos, pero está a la espera de que la Xunta concrete qué medios necesita y dónde debe intervenir. "Cada péllet tiene un culpable, el ministerio", dijo.

La conselleira de Medio Ambiente ha insistido en que es el Estado el que debe saber qué medios usar en el mar, ya que esta es "su competencia" y no la pueden "esquivar".

"Son ellos los que tienen que habilitar el dispositivo", ha incidido la vicepresidenta segunda de la Xunta, quien, además, explicó que Alfonso Rueda envió una carta a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la que le pide "que ejerza las competencias que tenía que haber activado desde el minuto uno".

DIRECTO

A vicepresidenta segunda da Xunta pídelle ao Goberno que traballe para incerceptar os sacos de granulados que aínda están no mar, e responsaliza ao Executivo central de non facelo cando soubo da vertedura.



Podes seguir as intervencións na web 👉https://t.co/Z7bn61McRC pic.twitter.com/s0hFlxVhBm