El jurado deja a El Chicle a las puertas de la prisión permanente revisable

José Enrique Abuín 'El Chicle' raptó a Diana Quer en A Pobra do Caramiñal para llevarla a la fuerza a la nave de Asados (Rianxo), donde abusó de ella sexualmente (aunque no se probó que consumase la violación), la asesinó y arrojó su cadáver al pozo. Estos tres delitos son suficientes para que El Chicle pueda ser condenado a prisión permanente revisable, como reclaman la fiscalía y la acusación particular. Así lo determinó el veredicto de los cinco hombres y cuatro mujeres que componen el jurado popular encargados de juzgar el caso más sonado del último lustro en Galicia, tras casi 4 días (90 horas) en los que argumentaron una por una las 26 preguntas del objeto de veredicto, teniendo que reforzar los fundamentos de algunas de ellas este viernes, a petición tanto del presidente del jurado como las partes. Las que más dudas sembraron fueron las relativas a la existencia de violación, que son precisamente las que dejan a El Chicle a las puertas de la prisión permanente revisable, a expensas de la sentencia que en unos días emitirá el presidente del tribunal, el magistrado Ángel Pantín.

El jurado tuvo en cuenta, como indicios probatorios, la brida que apareció enredada en el pelo de Diana (considerada el arma del crimen), que el cadáver estuviese completamente desnudo y que el teléfono del procesado lo ubicase entre las 3.09 y las 4.09 en la nave de Asados, además de sus constantes contradicciones y mentiras como el lugar donde se encontró a Diana (de nuevo delatado por el GPS de su móvil, que lo emplaza en el paseo de O Areal, donde no pudo estar robando gasoil porque no había ningún camión allí), que acabase con su vida apretándola con sus propias manos en apenas 10 segundos (cuando los forenses estimaron una muerte por asfixia en unos 5 minutos) o el hecho probado, por la fauna cadavérica, de que sí regresó a la nave 20 días después a lastrar el cadáver, algo que siempre negó y que juega el papel de agravante.

Así las cosas, todo apunta a que El Chicle pasará el resto de sus días en prisión salvo que, en algún momento, los psicólogos de prisión decidan que está apto para vivir en sociedad. Se espera que hoy o mañana abandone la cárcel de Teixeiro para ser trasladado de nuevo a Mansilla de las Mulas (León).

Aunque la pena de prisión permanente revisable implicaría ya de por sí una estancia indefinida en la cárcel, cabe recordar que también tiene pendiente el cumplimiento de la condena de 5 años por el intento de rapto y de agresión sexual de Boiro el día de Navidad de 2017 (el caso que desencadenó su detención por el caso Quer). Y en su horizonte judicial también figura la investigación, reabierta crecientemente, por la presunta violación a su cuñada Vanesa en 2005.