FEIJÓO CONFIRMA QUE SE PRESENTA A LIDERAR EL PP

"Pido vuestra autorización para presentar mi candidatura a la presidencia del Partido Popular". Con estas palabras Feijóo confirma que optará a presidir al PP, anuncio al que sigue una ovación y gritos de "presidente, presidente".

🔵@FeijooGalicia: "Pido vuestra autorización para presentar mi candidatura e intentar ser el presidente de @populares" #FeijóoPresidente pic.twitter.com/NMpX1LGJsA — PP de Galicia (@ppdegalicia) March 2, 2022

A continuación, Feijóo explica los motivos que le llevan a presentarse. Y apunta: "No vengo aquí a insultar a Pedro Sánchez, vengo a ganar a Pedro Sánchez". Feijóo concluyó su intervención con tres palabras: "Gracias, gracias, gracias".

Feijóo dispone hasta el próximo 9 de marzo para formalizar su candidatura a liderar el PP, que debe acompañar del apoyo de al menos 100 afiliados, según recogen los Estatutos del partido. Al menos hasta el congreso del partido seguirá como líder del PPdeG. No se pronunció ni sobre si dejará la presidencia de la Xunta ni cuándo lo haría ni sobre quién será su hipotético sustituto.

"EL FUTURO DEL PP"

Núñez Feijóo ha ratificado lo que en el partido se daba por hecho desde hace días: optará a liderar el PP en el congreso extraordinario de Sevilla de los días 1 y 2 de abril, que dará por zanjada la etapa de Pablo Casado tras la guerra abierta con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

España necesita un partido como el @populares porque España necesita un gobierno que gobierne.#FeijóoPresidente pic.twitter.com/IkqEOHR9Kb — PP de Galicia (@ppdegalicia) March 2, 2022

"Si hay de lo que no dudo es que el PP tiene un gran futuro por delante. Haremos lo que debemos, remontaremos y seremos el PP que España confió, el que España necesita y por el que España está esperando", ha manifestado.



Da el paso aclamado por las principales voces del PP nacional y tras afirmar él mismo que haría lo que le "pidiese" su formación. Lo hace, además, un día después de celebrar los 13 años de la victoria que el 1 de marzo de 2009 le devolvió la Xunta al PPdeG tras una legislatura en la oposición.



"NUNCA DEJARÉ DE DEFENDER LOS INTERESES DE GALICIA"

Feijóo continúa: "He dudado, claro que é dudado, porque uno debe de reflexionar sus decisiones, porque hay una política de trincheras y odio en la que no creo, he dudado porque lo más importante de mi vida sigue aquí, he dudado porque la confianza que me han dado los gallegos es mucho más de lo que he soñado". "Nunca dejaré de defender los intereses de Galicia".

"Pero si de algo no he dudado ni dudo es de que el PP tiene un gran futuro por delante; seremos el Partido Popular en el que España confió y en el que puede seguir confiando".

FEIJÓO REPASA SU TRAYECTORIA

En un discurso con recuerdo para Fraga, Feijóo repasa su trayectoria, su llegada como conselleiro en plena crisis del Prestige, y también analiza la situación del PP tras la crisis de las últimas semanas. Lo hace con la voz entrecortada.

ROMPE A LLORAR

Feijóo rompe a llorar en medio del discurso y sus compañeros aplauden al líder popular. "Hay situaciones que no se buscan ni se escogen, pero hay que abordarlas con determinación".

FEIJÓO SE REFIERE A GALICIA

Feijóo empieza diciendo que "el PP es un partido ganador al que están esperando millones de españoles en sus casas". A continuación se pasa al gallego: "Galicia é todo. A miña vida persoal e política. Todo o que son é gracias a Galicia. Non estaría aquí se non fose por Galicia. As miñas ambicións colmáronse sendo presidente da Xunta todos estes anos. Por iso quedei aquí. Sempre que puiden elixir, elixín Galicia".

PRIMERAS PALABRAS

"Gracias de verdad por estar aquí. Este es un discurso de agradecimiento por tantos años y a tantas personas. Y un discurso de agradecimiento, por supuesto, a Galicia. Pido disculpas a todos los españoles porque el PP no ha sabido estar a la altura de las circunstancias".

FEIJÓO LLEGA AL MULTIUSOS DO SAR

El líder del PPdeG es recibido con una gran ovación por sus compañeros de partido en el Multiusos do Sar, con el himno del PP sonando de fondo, antes de comunicar su decisión.

LA DECISIÓN DE FEIJÓO ESTÁ TOMADA

El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, anunciará este miércoles su candidatura para presidir el Partido Popular y para ello ha convocado a la junta directiva del PP gallego.

Feijóo ha evitado confirmar formalmente su candidatura este miércoles en un acto en Arteixo, aunque en el partido no hay dudas al respecto de que dará el paso. De hecho, él mismo ha ido un paso más allá y ha garantizado que, si bien "los acontecimientos de las últimas semanas" han precipitado su decisión, no prevé dejar Galicia "en un mes". El congreso del PP es el 2 y 3 de abril.

AYUSO Y ALMEIDA SE PRONUNCIAN

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este miércoles que el paso del presidente de la Xunta para liderar el PP "es de agradecer" y ha pedido "mirar hacia delante" para poder acabar con el Gobierno de Pedro Sánchez.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reivindicado a Feijóo como "la persona que encarna la unidad" que necesita el Partido Popular para su "nueva etapa" que arrancó este martes tras la Junta Directiva Nacional.

"Es el comienzo de una nueva etapa que culminará con el congreso extraordinario de abril", ha expresado el primer edil capitalino ante los medios de comunicación tras visitar Ucramarket, desde donde se canaliza la ayuda que se enviará a Ucrania.

LA ERA FEIJÓO, EN IMÁGENES

Dirigió Correos y el Insalud antes de ser nombrado conselleiro en 2003. Después asumió el liderazgo del PP tras la marcha de Fraga y conquistó la Xunta en 2009. Así es la trayectoria política de Feijóo.

MONTESINOS SE VA

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha anunciado este miércoles que dejará su escaño en el Congreso y abandonará la política tras el congreso extraordinario que el partido celebrará en Sevilla los días 1 y 2 de abril.

"He trasladado a Casado mi decisión de dejar la vida política tras el congreso del PP. Ha sido un auténtico honor ser diputado por mi tierra, Málaga", ha confirmado el propio Montesinos en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, que ha recogido Europa Press.