Galicia amplía el toque de queda y el horario de los restaurantes hasta las once

Los restaurantes podrán servir cenas hasta las once de la noche en Galicia a partir del viernes. Eso sí, solo los que cumplan ciertos requisitos, como tener licencia, funcionar con cita previa, conservar un registro de clientes o garantizar la calidad del aire con aparatos para medir el CO2. Es una de las principales medidas anunciadas por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que compareció este miércoles para informar de las decisiones acordadas en el comité clínico. El toque de queda en la comunidad se amplía también hasta esa hora —pasa de las 21 a las 23 horas—, pero los bares seguirán obligados a cerrar a las nueve de la noche.

"Espero que podamos manter esta situación e ir pensando en novas aperturas dentro de varias semanas, unha vez teñamos auditado o impacto destas medidas", destacó el mandatario gallego, que advirtió: "Se vemos que nalgúns concellos se dispara a incidencia, actuaremos, porque isto non acabou, aínda queda moito traballo por facer". "De momento estamos surfeando a cuarta onda sen impactos e estamos optimistas de poder ofrecer esta apertura nos dereitos individuais e nun sector especialmente querido polo Goberno e clave para Galicia como é a hostalería".

Feijóo inició su intervención con un repaso de la situación epidemiológica de la comunidad, para destacar que "estamos en posicións practicamente iguais que estabamos hai case un mes". Comparó así los datos con los que existían el 18 de marzo, antes del festivo de San José y de la Semana Santa. "A situación é mellor ou estable", concluyó, en alusión a la presión hospitalaria, que es menor, al igual que la mortalidad, que se ha visto reducida, y a la incidencia acumulada, que se mantiene estable. "Estamos nunha situación na que debemos avanzar na apertura progresiva, puntual e proporcional de acordo co código de conduta e de decisións que levamos adoptando dende hai un ano". En cualquier caso, reconoció que se nota una ligera tendencia al alza en algunas zonas, principalmente Vigo y Pontevedra.

MOVILIDAD. Entre los "pequenos pasos cara adiante" aprobados por el comité, en el ámbito de la movilidad, destaca que Galicia sigue cerrada perimetralmente, por cautela, debido al incremento en la incidencia en otras comunidades tanto a siete como a catorce días. "Pensamos que é prudente de momento seguir co peche perimetral autonómico", explicó Feijóo.

RESIDENCIAS DE MAYORES. En segundo lugar, el comité acordó seguir abriendo las residencias de la tercera edad, que podrán recibir visitas de cualquier persona que hayan pedido una cita previa, mientras que hasta ahora solo podían visitar dos personas como máximo por mayor. Además, los residentes podrán salir del centro tres veces por semana con una duración de cuatro horas por cada salida. "Son medidas axeitadas, os maiores están todos vacinados, aínda que non significa que non poidan ser portadores do virus".

TOQUE DE QUEDA. En tercer lugar, el toque de queda pasa de las 22 horas a las 23 horas a partir del viernes. "É lóxico pola situación epidemiolóxica e despois do cambio de hora", argumentó el presidente.

HOSTELERÍA. Por último, se mantiene como tope de apertura de los bares hasta las 21 horas, pero se amplían los establecimientos de restauración, que pueden servir cenas hasta las 23.00 horas en todos los concellos gallegos salvo en los tres que se encuentran en nivel máximo, en los que no se permite la apertura de este tipo de negocios, es decir, en Carballeda de Valdeorras, A Pobra do Caramiñal y O Grove. ¿Qué locales pueden abrir hasta esa franja horaria? Los detalles se publicarán en el DOG, pero deberán cumplir los siguientes requisitos: contar con licencia de restaurante, funcionar con cita previa y conservar un registro de clientes y, por último, garantizar la calidad del aire con aparatos para medir el CO2 en el local. Deberán tener en cuenta que el toque de queda es a las 23 horas, "é unha cuestión de disciplina e responsabilidade individual".

Sobre los aparatos para medir el CO2, el jefe del Ejecutivo indicó que en las próximas horas se aclarará si se les dan unos días de margen a los establecimientos que no dispongan de ellos para poder incorporarlos a sus locales.

VACUNACIÓN. Feijóo incidió en que lo realizado en el puente de San José y durante la Semana Santa fue "o correcto" y que los gallegos actuaron con "responsabilidade e compromiso". El presidente de la Xunta recalcó además que se trabaja con el objetivo de que a finales de junio todos los mayores de 60 años tengan al menos una dosis de la vacuna contra el covid, lo que tendría una repercusión "enorme" desde el punto de vista sanitario y económico. "Galicia leva 25 días sen rexistrar un caso positivo nas residencias de terceira idade", añadió, para reivindicar la eficacia de las vacunas. "Albiscamos luces ao final do túnel porque a vacina está producindo enormes impactos", enfatizó.

Feijóo indicó que se volverá a llamar a los mayores de 80 años que no acudieron a vacunarse al ser citados, bien por no haber podido ser localizados, bien porque declinasen recibir la inyección. "Temos que convencelos de que se vacinen", dijo, tras destacar que la mayor parte de los gallegos a los que les corresponde la dosis de AstraZeneca no se dejaron llevar por la alarma y acudieron a la cita. "É moito máis periogoso non vacinarse que facelo, os efectos positivos son moi superiores aos riscos", señaló al respecto.

CERTIFICADO DE VACUNACIÓN. El presidente avanzó que Galicia empezará a facilitar un certificado a las personas vacunadas, que podría ser útil a la hora de ofrecer más facilidades de movilidad, aunque el propio Feijóo reconoció que supondría una "discriminación para os que non estamos vacinados".

NUEVAS CEPAS Y CUARTA OLA. El presidente expresó su preocupación por las nuevas variantes, ya que el 90% de los casos que se secuencian son de la cepa británica. Y por la cuarta ola, que es ya una realidad en algunas comunidades autónomas españolas. "Preocúpanos, dada a interacción dentro de España", reconoció el mandatario gallego. De ahí que se decidiese mantener el cierre perimetral de la comunidad.

CAMBIOS EN LAS RESTRICCIONES EN ALGUNOS CONCELLOS. A última hora del martes, trascendió ya que el grupo de expertos que asesora a la Xunta de Galicia en la gestión de la pandemia provocada por el covid-19 ha acordado elevar las restricciones en los concellos lucenses de Meira y Trabada, que pasan a nivel medio, escalón al que desciende A Pobra do Brollón, que se encontraba en nivel alto. De este modo, en la provincia solo se mantiene en nivel alto de restricciones el concello de Barreiros.

En el conjunto de Galicia, continúan en nivel máximo los municipios de Carballeda de Valdeorras, A Pobra do Caramiñal y O Grove.

En el nivel alto alto se sitúan diez concellos: Monterrei, Cortegada, Padrenda, O Barco de Valdeorras, Rubiá, Barreiros, Carral, Boimorto, Boiro y A Illa de Arousa.

Con medidas de nivel medio quedan O Irixo, Trabada, Meira, A Pobra do Brollón, Muxía, Cambre, Ortigueira, Ribeira, Meis, Ribadumia, Sanxenxo, Soutomaior, Vilanova de Arousa, As Neves, Gondomar, Vilaboa, Marín e Meaño.

En el resto de los concellos estarán vigentes las restricciones fijadas en el nivel medio bajo.

Todas estas medidas entrarán en vigor a las 00.00 horas del próximo viernes 16 de abril.