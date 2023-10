Dea 2023 | Rueda anuncia un bono de 5.000 euros para cuidar a personas dependientes

Galicia tendrá el año que viene un carné para mayores de 65 años y ofrecerá un bono de 5.000 euros al año para las personas con dependencia grave o severa que sean cuidadas por un familiar en su casa, además de un complemento de 1.200 euros para las que tengan ya bono para ir a una residencia.

Estas son algunas de las medidas anunciadas por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en el debate sobre el estado de la autonomía, que "no tiene precedentes en España" y con las que ha asegurado que Galicia se convertirá en "líder nacional en atención a la dependencia".

En el ámbito del cuidado a las personas mayores, Rueda ha dicho que el nuevo carné ofrecerá a los mayores de 65 años descuentos semejantes a los que ya incluye el Carné Xove. Además, habrá un nuevo programa de viajes impulsado por la Xunta con estancias de ocio activo.

El bono de 5.000 euros será "universal", ha detallado, y supondrá que Galicia se convertirá en la comunidad, según Rueda, "con más apoyo para que las personas mayores sean atendidas en sus casas".

Por lo que respecta al bono de 1.200 euros al año para todas las personas dependientes que cuenten con un bono para ir a la residencia de su elección, será independiente de la capacidad económica y del grado de dependencia, por lo que se sumará a las cuantías que ya se perciben y "supondrá un incremento medio del 30 %", ha afirmado.

Durante su discurso, también se ha referido a "avances" en el ámbito sanitario, como generalizar en los próximos años la presencia de psicólogos clínicos en los centros de salud y también iniciar la tramitación "este mes" de una ley de prevención de adicciones en los menores, para regular los vapeadores y las bebidas energéticas.

El portavoz parlamentario del PSdeG, Luis Álvarez, ha señalado que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, "se equivocó en todos los ámbitos" en su discurso este martes en el debate anual de política general en el Parlamento de Galicia.

🔴 @AlvarezM_Luis logo do discurso de Rueda no Debate do Estado da Autonomía:



𝑬𝒒𝒖𝒊𝒗𝒐𝒄𝒐𝒖𝒔𝒆 𝒅𝒆 𝒅𝒊𝒔𝒄𝒖𝒓𝒔𝒐, 𝒅𝒆 𝒆𝒔𝒄𝒆𝒏𝒂𝒓𝒊𝒐, 𝒏𝒂 𝒅𝒊𝒂𝒈𝒏𝒐𝒔𝒆 𝒅𝒐𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒃𝒍𝒆𝒎𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝑮𝒂𝒍𝒊𝒄𝒊𝒂 𝒆 𝒏𝒂𝒔 𝒓𝒆𝒄𝒆𝒊𝒕𝒂𝒔 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒔𝒐𝒍𝒖𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝒐𝒔 pic.twitter.com/UXmFoc1zhS