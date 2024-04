En directo | Ana Pontón, a Rueda: "Non ten proxecto de futuro"

Pontón: " Faremos unha rigurosa labor de control e actuaremos como goberno alternativo"

Ana Pontón, durante su intervención de este jueves.

La líder del BNG, Ana Pontón, ha cerrado las intervenciones de la oposición tras los discursos de los representantes de DO, Armando Ojea, y del PSOE, José Ramón Gómez Besteiro.

La nacionalista arrancó su discurso mencionando a Nelson Mandela –"unha mínima preocupación polos demais bastaría para facer un mundo mellor. Os heroes son os que firman a paz"– y ha hecho referencia a la "atrocidade" que está teniendo lugar en Palestina, donde han sido asesinadas más de 33.000 personas. "Traeremos a este Parlamento unha proposta para reclamar que rompan relacións con Israel, que deixen de venderlle armas e que se xulgue a Netanyahu por crimes contra a Humanidade", ha avanzado la líder del Bloque.

Pontón ha centrado su réplica durante la segunda sesión del debate de investidura en desmontar la "demagoxia" de Alfonso Rueda, al que también le ha pedido "tecer acordos" y pactos de país en sanidad, vivienda, modelo energético y regeneración democrática.

Ha recriminado al PP sus pactos "sen complexos" con la ultraderecha y ha acusado a Rueda de caracterizarse por un discurso "baleiro e demagóxico que choca contra a realidade".

En este sentido, ha arremetido contra el candidato a la presidencia por decir que se muestra abierto a "puntos de encontro" con el resto de fuerzas políticas cuando la realidad es que "arremete contra todo o que non pensa como o PP".

Ana Pontón, voceira do BNG: "É importante que haxa un proxecto real sobre o que poidamos falar e que non teñamos por que estar de acordo. Non caia no absolutismo e escoite a quen non pense como vostede".

También ha afeado sus políticas en materia de lengua cuando el gallego "é a única lingua do Estado que perde falantes" o en materia de endeudamiento, ya que Galicia es "a sétima comunidade autónoma máis endebedada" a pesar de los recortes en sanidad o educación.

Según Pontón, Rueda también lanza mensajes demagógicos al hablar de empleo, al presumir de "aprobar uns orzamentos", cuando también lo hacen el resto de comunidades autónomas, o de los beneficios de los recursos energéticos, cuando "marchan fóra de Galicia".

La líder del Bloque ha expresado la necesidad de que el PP abandone la demagogia y piense en "un proxecto de país" para el futuro de Galicia. "Vostede tivo que apelar á Galicia de hai 30 anos porque sente máis cómodo no pasado que mirando ao futuro. Non ten proxecto, limitouse a repetir o de sempre e a presumir de resultado electoral", ha remarcado.

En su réplica, Pontón ha aludido a las elecciones del pasado 18 de febrero en las que "715.000 galegos y galegas pediron outra forma de gobernar", depositando su voto por el BNG, y ha pedido a Rueda que escuche a los que no piensan como él.

Tras mencionar varios de los problemas que afronta la comunidad, entre ellos la situación "dramática" de la atención primaria, las "escasas inversións" en materia de dependencia o de vivienda, la crisis demográfica e industrial o el "expolio eólico", ha pedido a Rueda que "saia da súa realidade de telexornal" y actúe.

También ha mencionado el proyecto de la fábrica de Altri, que ha definido como una "bomba ambiental" sobre el que la Xunta "mentiu á sociedade e ao Parlamento" para ocultar un "macroproxecto contaminante". "Industrializar Galicia si, pero contaminar Galicia e hipotecar o futuro deste país non", ha expresado.

Pontón: "Deixe de abrazarse ás multinacionais e abrace as empresas que dan riqueza aquí. Queremos unha industria do século XXI e non imos permitir que nos coloquen unha bomba ambiental no rural como Altri".

La nacionalista ha criticado al PP por no avanzar en autogobierno en 15 años, en los que ha conseguido "cero novas competencias" y ha pedido a Rueda que "non poña os intereses do partido por encima de Galicia" y apueste por negociar con el BNG "novas competencias" para la comunidad y "unha redución da débeda".

Así, ha propuesto varios pactos de país en sanidad, en vivienda, en el modelo energético y también en materia de regeneración democrática.

"Espero que non os desprece", ha dicho Pontón y ha añadido que en todo caso el BNG ejercerá "unha rigurosa labor de control" al Gobierno gallego y actuará "como goberno alternativo", proponiendo a cada problema "unha solución".

"Para defender Galicia terá sempre a man tida do BNG. Para formar parte da Confraría da Perpetua Crispación que lle impón Feijóo desde Madrid, non conte connosco. Por unha vez pídolle que escoite, dialogue, negocie e teza acordos", ha concluido la portavoz nacionalista, que ha terminado su intervención deseando a Rueda "acertos" como presidente, puesto que "redundarán en beneficio" de Galicia.

Besteiro propone cinco acuerdos de país

El portavoz del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, durante su discurso en el Parlamento.

El líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, se ha estrenado este martes en el Parlamento de Galicia con su intervención durante la segunda jornada del debate de investidura de Alfonso Rueda, en la que dejó claro el voto negativo de su partido.

El socialista inició su discurso reforzando la confianza "no meu país" y recordando que Galicia está creciendo a un ritmo inferior al del conjunto del Estado. "A economía española creceu un 2,5% do PIB en 2023, mentres que a galega fíxoo un 1,8%", reflexionó al tiempo que destacaba que "Galicia vive do impulso do Estado".

Besteiro ha reivindicado durante su intervención una "Galicia protagonista" y ha propuesto cinco acuerdos de país en vivienda, sanidad, economía, impulso del gallego y financiación local para "avanzar" y "paliar os déficit".

El socialista realizó una "radiografía da Galicia real" al describir las dificultades con las que se encuentra en su día a día una pareja de 30 años, con una hija menor, en asuntos como la vivienda, la sanidad, y la conciliación.

Besteiro (PSdeG) propón un plan de contratación do persoal sanitario "para que toda persoa sexa atendida por un profesional en atención primaria en 48 horas". "Un acordo de país para que blindemos a sanidade pública".

Para paliar las carencias y materializar los avances necesarios para mejorar la vida de los gallegos y lograr la "Galicia que verdaderamente pode ser", ha propuesto estos acuerdos sobre los que, conforme ha indicado, girarán las prioridades de los socialistas en la XII Legislatura.

También ha preguntado a Rueda "para que quere ser presidente" y le ha subrayado que Galicia "merece un presidente e un goberno con ambición de construír país". "Cando un partido como o seu leva 15 anos gobernando, as competencias exércense e amplíanse se hai verdadeira ambición de país", ha dicho.

Besteiro (PSdeG): "Entre Galicia e o Partido Socialista non deixaremos de elexir Galicia, ten vostede o meu compromiso persoal, pero pídolle o mesmo [...]. Ata agora, na miña opinión, non o fixo así".

"Non teña dúbida de que discreparemos co Goberno do Estado cando creamos que esa crítica está xustificada", ha apuntado Besteiro, que ha señalado que "entre Galicia e o PSOE, non dubidará en elixir Galicia e os intereses dos galegos e galegas".

El portavoz parlamentario y jefe de filas del PSdeG, que regresó a la política en 2023 tras permanecer casi ocho apartado por unas investigaciones judiciales que quedaron archivadas y con la jueza de las causas apartada por dilaciones indebidas, Besteiro ha aprovechado su intervención en el Hemiciclo para reivindicar una política "vigorosa pero limpa". "Sei do que falo cando lles digo que nada xustifica nin nada valida tentar destruír a vida dunha persoa por un obxectivo político", ha sostenido.

Sobre el proyecto de Altri en Palas de Rei, Besteiro cargó contra el que era el "proxecto verde do PP": "O que sabemos é que é o PP o que está moi verde.

La "carta aberta a Rueda" de Ojea: "Non siga a liña do seu predecesor"

Intervención de Armando Ojea, portavoz de DO.

La segunda sesión del debate de investidura de Alfonso Rueda arrancó este jueves con la intervención del portavoz de Democracia Ourensana, Armando Ojea, único representante del Grupo Mixto en el Parlamento de Galicia.

La jornada en O Hórreo se inició de forma puntual a las 11.30 horas, cuando el presidente del Parlamento, Miguel Santalices, detalló las características de la sesión de este jueves y dio paso al representante de DO.

Ojea ha confirmado que se abstendrá ante la investidura este jueves del presidente de la Xunta en funciones, Alfonso Rueda, pero le ha pedido que "interiorice" que Ourense está discriminada y "cambie de actitude" con respecto a esta provincia.

En su réplica al presidente en funciones de la Xunta ha confiado en que "non siga a liña do seu predecesor", en referencia a Alberto Núñez Feijóo, por lo que ha dicho que no va a "bloquear" su nombramiento, algo que tampoco puede hacer con su único voto.

Como único integrante el Grupo Mixto, en el que es su estreno en el pleno, Ojea ha criticado que Rueda hiciese el pasado martes un discurso "centrífugo" –hacia fuera– centrado más en las críticas al Gobierno central y que haya anunciado la creación de una dirección de Asuntos Constitucionales.

Así ha ironizado con que es una lástima que esta idea no se les hubiese ocurrido antes en el Concello de Ourense para hacer un departamento similar, y ha advertido de que aún pueden copiarlo y crear una Concellería de Asuntos Autonómicos "ex profeso para darlle caña á Xunta", como cree que hará la nueva dirección con el Gobierno central. Por eso, le ha aconsejado que "deixe facer a quen ten alí", en Madrid, "para tratar de arranxar os asuntos do país" en lugar de hacerlo desde la Xunta.

Ojea ha realizado una "carta aberta" a Rueda como futuro presidente de la Xunta, en la que le ha planteado en detalle sus reclamaciones para la provincia, desde "máis servizos sanitarios para todas as áreas comarcais", la autovía entre Celanova y Portugal, o ampliar el campus universitario de Ourense y los polígonos industriales.

Desde el principio ha dejado claro que su intervención iba a ser sobre "meu Ourense" –en sus palabras– y con la esperanza de que Rueda en esta, su segunda investidura, pueda prestar más atención a la provincia, después de que en la primera "posiblemente non fixo as cousas ao cento por cento como quería" porque se "sumou a un tren en marcha", tras la marcha de Alberto Núñez Feijóo para liderar el PP.

El diputado de DO ha gastado los 35 minutos que le correspondían para su intervención, como único integrante del grupo mixto, y ha destacado que el viaje en el Ave de Ourense a Santiago "dura lo mismo", algo que cree que hay que poner en valor para atraer turismo a la ciudad.

La tribuna de invitados del Parlamento se viste de gala

Para su primer discurso ante la Cámara, Ojea ha contado con el respaldo del líder de su partido y alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, que se sentó en la bancada de invitados y dedicó buena parte del inicio de la jornada a sacar fotos a su parlamentario durante la intervención.

Al concluir la intervención de Ojea, Jácome y sus acompañantes amagaron con aplaudir y el presidente del Parlamento, Miguel Santalices, les advirtió de que no está permitido. "¿Pódome aplaudir a min mesmo?", terció Ojea, ante lo que Santalices replicó con una sonrisa: "Home, non é o habitual".

La bancada de invitados del salón de plenos del Parlamento ha llenado este jueves todas sus butacas con representantes de todos los partidos con representación –PPdeG, BNG, PSdeG y Democracia Ourensana– para asistir a la segunda y última jornada el debate de investidura de Alfonso Rueda.

Tras el diputado de Democracia Ourensana se estrenará también en la Cámara el portavoz del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, que contó con el respaldo de numerosos cargos socialistas como los presidentes de las diputaciones de A Coruña, Valentín González Formoso, y de Lugo, José Tomé.

También han acudido al Parlamento el que fuera portavoz del grupo socialista en la pasada legislatura, Luis Álvarez; el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco; el senador y exalcalde de Santiago Xosé Sánchez Bugallo; así como el líder de las Juventudes Socialistas, Xurxo Doval.

En tercer lugar intervendrá la líder del BNG, Ana Pontón, a quien han respaldado desde la tribuna de invitados la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín; el exdirigente del Bloque Camilo Nogueira o el exdiputado Xosé Luis Rivas Mini.

Ya por la tarde, a todos ellos, les dará réplica el candidato del PPdeG, Alfonso Rueda, que nuevamente ha contado con el abrigo de numerosos cargos populares entre los que han destacado la expresidenta del Congreso Ana Pastor y numerosos alcaldes como el de A Estrada, José López, o el de Ribadeo, Daniel Vega, entre otros.

También ha asistido al debate de investidura la mujer del presidente gallego, Marta Coloret.

A partir de las 17:45 horas está previsto que se produzca la votación en la Cámara en la que Rueda quedará ratificado como presidente de la Xunta, cargo que ya ostenta desde que en mayo de 2022 relevó a Alberto Núñez Feijóo.

Una investidura garantizada

Alfonso Rueda, durante su intervención en el Parlamento el pasado martes.

El líder del PP gallego, Alfonso Rueda (Pontevedra, 1968), sexto presidente de Galicia desde que en mayo de 2022 relevó a Alberto Núñez Feijóo como titular de la Xunta cuando este dio el salto a la política estatal, abrirá una nueva etapa política esta semana dado que este jueves será investido por segunda vez en el Parlamento de Galicia.

El pleno en O Hórreo arrancó a las 11.30 horas. Los portavoces de los grupos parlamentarios intervendrán de menor a mayor, empezando por Armando Ojea, de Democracia Ourensana; seguido de José Ramón Gómez Besteiro (PsdeG), Ana Pontón (BNG) y Alberto Pazos (PPdeG) después. Tras las réplicas y dúplicas de los portavoces y el candidato Rueda tendrá lugar la votación. El sábado será investido en el Panteón dos Galegos Ilustres.

La elección parlamentaria de Rueda, a quien el jefe del Legislativo, Miguel Santalices, ha propuesto como candidato a la Presidencia tras revalidar una mayoría absoluta amplia en las elecciones del pasado 18 de febrero (con 40 escaños, dos menos que en 2020), está garantizada porque bastan los votos de los diputados populares.

De hecho los 40 síes del PPdeG serán los únicos que sumará Rueda, dado que tanto la líder del BNG, Ana Pontón, cuyo grupo tiene 25 diputados, como José Ramón Gómez Besteiro (al frente de los socialistas, con nueve representantes en el Pazo do Hórreo) han anticipado que, tras reivindicarse como alternativa en las réplicas, dirán un no rotundo a Rueda.

Tanto Besteiro como Pontón han acogido con frialdad la oferta de pacto por la industria y la energía que planteó Rueda en el Pazo do Hórreo el martes, además de considerar que sus recetas destilan continuismo. La dirigente nacionalista llegó a identificar el discurso del ahora jefe del Ejecutivo gallego en funciones como "el día de la marmota".

Por su parte, Armando Ojea, el representante de Democracia Ourensana (D.O.) ha anticipado que elegirá la abstención, aunque no escatimó en críticas a lo que tildó de discurso "plúmbeo" y, además de afear los numerosos aplausos populares, por considerar que "interrumpían" el debate, se quejó de que no hubiese alusiones explícitas a su circunscripción, la provincia de Ourense.

Adiós al marchamo del presidente 'a dedo'

Así las cosas, salvo sorpresa mayúscula, quien el 18-F logró salvar la herencia de la mayoría absoluta recibida de manos de Alberto Núñez Feijóo, será investido por segunda vez presidente de Galicia, un feudo popular por excelencia que el 18-F certificó la quinta mayoría absoluta consecutiva para el PPdeG desde que en el año 2009 Feijóo recuperó la Xunta después de un mandato en coalición de PSdeG y BNG.

Pero Rueda siempre ha preferido remarcar que se trata de su "primera" mayoría absoluta. Y es que, además de dar aire a Feijóo en su liderazgo estatal, tanto él como su equipo (con Paula Prado como número dos) han superado el primer reto político y personal sellando la victoria que todo líder necesita para consolidarse.

Mantener el poder de la Xunta le permitirá superar el marchamo de presidente a dedo que le acompañaba desde mayo de 2022, cuando tomó las riendas de la Xunta y del PPdeG después del salto de Feijóo a la política estatal. En sus próximas decisiones políticas, empezando por el diseño del nuevo Gobierno (en el que ha anticipado ajustes y la recolocación de competencias) se verá cómo calibra.

Toma de posesión y nuevo gobierno

Lo primero será superar los ya escasos trámites pendientes, puesto que este jueves, después de réplicas de los grupos y dúplicas de los grupos con representación en el hemiciclo gallego y del candidato, se producirá la votación que culminará la investidura.

El siguiente paso será que el jefe del Legislativo comunique la elección de Rueda como presidente gallego al rey Felipe VI y al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. Lo hará, previsiblemente si sigue las pautas de anteriores ocasiones, por vía telemática con firma electrónica.

Ya el sábado, tomará posesión de su cargo como presidente. En mayo de 2022 optó por la fórmula del juramento y lo prestó con la mano sobre el Estatuto de Autonomía, paso que podría repetir. Lo que no repetirá es la ubicación, ya que ha decidido cambiar la sede del Parlamento por el entorno de San Domingos de Bonaval, donde se sitúa el Panteón de Galegos Ilustres.

Además del simbolismo histórico, también es un lugar memoria para los populares, puesto que en este mismo enclave, el ya fallecido presidente Gerardo Fernández Albor asumió la Presidencia del Ejecutivo gallego en la primera legislatura democrática de Galicia, el 21 de enero de 1982.