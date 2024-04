Alfonso Rueda, elegido presidente de la Xunta

Alfonso Rueda ha sido investido por segunda vez como presidente de la Xunta, tras ser elegido en el pleno del Parlamento con el apoyo de la mayoría absoluta que ostenta el PPdeG, los votos en contra de BNG y PSdeG y la abstención del único diputado de Democracia Ourensana (DO).

La única anécdota de esta votación la ha protagonizado el diputado del PPdeG por A Coruña, Rubén Lorenzo Gómez, quien inicialmente se ha confundido y ha dicho "no", por lo que ha rectificado inmediatamente para pronunciar un "sí".

Tras tomar en mayo de 2022 el relevo de Alberto Núñez Feijóo al frente de la Xunta, y conseguir la confianza mayoritaria de la Cámara gallega sin pasar por las urnas, en esta ocasión Rueda llega avalado por el resultado electoral del pasado 18 de febrero, con 40 escaños, los mismos votos que hoy han dicho "sí" a su investidura.

Los 25 diputados del BNG con su líder, Ana Pontón, a la cabeza han votado "no", al igual que los 9 del PSdeG, entre ellos el portavoz socialista, José Ramón Gómez Besteiro, que se estrenaba en esta debate de investidura.

También intervenía por primera vez el diputado de Democracia Ourensana (DO), Armando Ojea, único integrante del grupo mixto, que ha optado por la abstención.

Después de la votación, Rueda ha recibido el saludo de Besteiro y de Pontón, así como de los miembros de su actual Gobierno, además de un gran aplauso de todos los diputados de su Grupo Parlamentario.

Tras ser proclamado este jueves, Rueda, el sexto presidente de la autonomía, tomará posesión el sábado, en San Domingos de Bonaval, en Santiago de Compostela, donde se encuentra en Panteón de Galegas e Galegos Ilustres, junto al que también tomó posesión Gerardo Fernández Albor en 1982.

De esta manera, Rueda cambia el escenario de un acto que en anteriores ocasiones tuvo como escenario el Parlamento y, para la celebración posterior, la plaza del Obradoiro.

Ya el domingo desvelará los integrantes del que será considerado su primer gobierno propio, al ser el que diseña tras pasar por las urnas. Si se cumplen los precedentes, el lunes tomarán la posesión los conselleiros y se realizará la primera foto de familia del nuevo Consello de la Xunta.

Rueda: "As eleccións pasaron e agora toca traballar para cumprir o que prometemos"

El líder del PPdeG, Alfonso Rueda, ha abierto el turno de intervenciones en la tarde de este jueves en el Parlamento de Galicia en la segunda y última jornada de su investidura como presidente de la Xunta.

Tras el discurso de Rueda, la oposición tendrá turno de réplica y el propio presidente de Galicia en funciones cerrará la jornada antes de la votación del candidato.

Con una clara intención continuista con respecto a su intervención del pasado martes, el líder popular se reafirmó en destacar los "compromisos" a los que llegó cuando pidió la "confianza dos galegos" en las elecciones del 18 de febrero.

En respuesta a los portavoces de la oposición, Rueda le recordó a Ojea (DO) que su partido no es el único que representa a Ourense, aunque agradeció su voto de confianza al confirmar su abstención en la votación de su investidura.

También tuvo palabras de agradecimiento, aunque con cierto sarcasmo, para Gómez Besteiro, del que ha destacado su "tono cordial" y que le reconociese "como o presidente lexítimo de Galicia". "Menos mal, porque a señora (Ana) Pontón non foi capaz. Para ela pasei de ser o presidente por accidente ao presidente refén", ha lamentado.

Y es que en su réplica a la líder del BNG ha agitado con especial intensidad su victoria el 18-F, cuando consiguió 40 escaños (dos menos de los que Alberto Núñez Feijóo logró en 2020, pero dos por encima de los que marca el límite de la mayoría absoluta en el hemiciclo gallego). "Esta é a súa terceira sesión de investidura: a primeira na miña primeira sesión de investidura; a segunda no pasado debate do estado da autonomía; e a terceira, esta", ha ironizado, antes de recalcar: "Os galegos falaron, vostede está na oposición e eu vou ser presidente da Xunta".

Asimismo, tras enfatizar su "respeto" por los votantes del BNG, ha instado a la líder nacionalista a actuar de igual modo. Y ha insistido en que el pacto por la industria es "necesario", pero ha lamentado que será difícil con un Bloque que ha vuelto a identificar con "la Cofradía de la Perpetua Negativa".

Rueda también ha instado a Besteiro y a Pontón a ir la semana que viene a Madrid para reclamar al Gobierno la gratuidad de la autopista AP-9 que el socialista comprometió en campaña.

El presidente gallego ha asegurado que la Xunta no intenta "crispar" con el Gobierno, sino reclamar lo que necesita. "Expor chantaxes ao Goberno central, iso non o imos a facer, pero tampouco deixar de reclamar o que nos corresponde", ha aseverado.

"As eleccións, aínda que polo que escoitei pola mañá, algúns ou algunhas non o entenderon, xa pasaron. E o que me toca a min e ao goberno que designe para empezar a traballar a partir do luns é traballar para cumprir o que comprometemos", ha aseverado, en su réplica a los grupos de la segunda jornada del debate de investidura.

Una intervención en la que ha acusado a la oposición de dar cifras "manipuladas" y que "non son certas", además de subir el tono contra el Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez. Al respecto, ha advertido que, como presidente de Galicia, se niega a aceptar "o que aquí se insinuou ou se dixo directamente de que non se pode falar de España porque estamos no Parlamento de Galicia".

"Para falar de Galicia en serio, hai que falar de España. Xa me gustaría non ter un Goberno que, sistematicamente negásenos todo o que dá a outros. Xa me gustaría ter un Goberno o que nos dá un trato desigual, que ignora os seus compromisos e non dá resposta cando lle preguntan", ha aseverado.

Por eso, ha reclamado a Besteiro que "se rebele" y deje de defender lo "indefendible", como considera todos los "agravios" que que hace el Ejecutivo estatal en Galicia, al tiempo que la ha recordado su compromiso de conseguir la gratuidad de los peajes de la AP-9.

"Vamos os tres a Madrid", ha invitado Rueda, él como presidente de la Xunta y los otros dos portavoces como representantes de la oposición, a los que ha sumado al diputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea, si quiere, para decirle a Sánchez que "a AP-9 ten que ser gratuíta, gañaremos todos e sobre todo gañará Galicia", ha concluido.

Ha recordado que toma posesión el sábado, y el lunes, tras anunciar los miembros de su Gobierno el domingo, "se quere podemos ir a Madrid". Rueda ha dicho que deja este "reto" encima de la mesa, a la espera de la respuesta de los grupos de la oposición, después de considerar que ya descartan el pacto sobre industria y energía que les planteó el martes.

Y con el foco en Altri, tras quejarse de que no se le hiciera "ningún caso" a su propuesta de pacto por la industria y la energía, ha recordado que varios ministros e incluso el propio Sánchez mostraron su aval al proyecto previsto para Palas de Rei. "Sexan valentes", ha retado al portavoz del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, a quien ha animado a secundar la postura de los populares, que ha reiterado: "Se Altri cumpre irá para diante; e se non, non irá para diante baixo ningún concepto".

Enfrente, ha afeado el "cambio total de opinión" del BNG, al que ha recordado que "aquí votaron a favor" del proyecto. "Non hai nada diferente do que se dixo ao principio", ha agregado, y ha pedido "un respeto" a los técnicos.

Durante su intervención, Rueda ha anunciado también la creación de una oficina económica, dependiente directamente de la Presidencia, para gestionar y coordinar todos los proyectos estratégicos.

El presidente en funciones ha explicado que esta nueva oficina servirá para llevar proyectos "en tempo real, compasados, miralos con lupa, para que non se perda unha oportunidade", pero también "descartar, desde o principio, aqueles que non sexan posibles".

Para hacer, en definitiva, que "Galicia siga avanzando", según Rueda, por lo que también ha repetido su oferta de pacto por la industria y la energía, ya que "as oportunidades hai que aproveitalas" y la comunidad gallega tiene que ser "un país rico", ha dicho.

Pazos: "A data de exame xa pasou, o pobo galego xa nos puxo nota"

Alberto Pazos, con un ejemplar de 'O conto da leiteira'. PEPE FERRÍN (AGN)

El portavoz del PPdeG en el Parlamento, Alberto Pazos, ha cargado este jueves contra los discursos de la oposición durante la sesión de investidura ya que parece que no asumen "que o exame xa pasou" y los gallegos ya pusieron puso nota a cada uno y eligieron a Alfonso Rueda como presidente de la Xunta.

Pazos, que realizó su discurso bajo el seguimiento de su predecesor en el cargo de portavoz parlamentario y actual diputado en el Congreso, Pedro Puy, ha lamentado volver a escuchar por parte del BNG y PSdeG "a mesma letanía dunha oposición impermeable" a los resultados electorales.

Ha cargado así contra el tono "cenizo e gris" que, a su juicio, ha predominado en las intervenciones de Pontón y Besteiro y que, opina, "non é o camiño".

"A data de exame xa pasou, o pobo galego xa nos puxo nota a cada un e o seu veredicto é inapelable", por lo que les ha pedido altura de miras a nacionalistas y socialistas para no actuar "como se o 18 de febreiro non existise" porque sí lo hizo, ha insistido, y "foi de enorme relevancia".

"Por saúde democrática", ha opinado el diputado del PPdeG, la oposición debería aceptar el mensaje de las urnas porque "non podemos actuar coma se nada pasase" –ha continuado– y se pudiese rechazar una y otra vez el "proxecto que foi avalado de forma maioritaria" por el pueblo gallego.

Con todo, Pazos se ha mostrado abierto a "mellorar, enriquecer y perfeccionar" el programa del PPdeG, pero nunca "renunciando aos obxectivos, compromisos e medidas" que los populares defendieron durante la campaña electoral.

Hacer caso a la oposición y cambiar la estrategia que fue respaldada en los comicios es, en su opinión, pedir que el partido traicione la confianza de los gallegos. "E iso non vai pasar", ha advertido Pazos.

El dirigente del PPdeG ha dedicado gran parte de su intervención a la dirigente del Bloque, ya que cree que durante los últimos meses "actuou con soberbia" e incluso se presentó "na praza do Obradoiro como presidenta da Xunta". "Sabía que era agora ou nunca (...) pero non foi", ha ironizado Pazos, que cree la nacionalista es consciente de que "leste era o seu último tren e unha vez máis os galegos deixárona na plataforma da oposición. Pontón, fin de traxecto", le ha espetado.

Pazos también se ha dirigido al PSdeG y al líder in pectore del partido, José Ramón Gómez Besteiro, a quien le ha reprochado actúa como "a sucursal de Ferraz" pese al "infortunio" del resultado electoral de los socialistas.

Finalmente, también ha apuntado al único representante de Democracia Ourensana, Armando Ojea, que integra en solitario el Grupo Mixto, a quien le ha recordado que no cuenta con la representación de toda la provincia para poder hablar en nombre de todos ellos, sino que únicamente es un diputado más de los elegidos en esa circunscripción.

Pontón: " Faremos unha rigurosa labor de control e actuaremos como goberno alternativo"

Ana Pontón y Alfonso Rueda, durante la intervención de la líder nacionalista. PEPE FERRÍN (AGN)

La líder del BNG, Ana Pontón, ha cerrado las intervenciones de la oposición tras los discursos de los representantes de DO, Armando Ojea, y del PSOE, José Ramón Gómez Besteiro.

La nacionalista arrancó su discurso mencionando a Nelson Mandela –"unha mínima preocupación polos demais bastaría para facer un mundo mellor. Os heroes son os que firman a paz"– y ha hecho referencia a la "atrocidade" que está teniendo lugar en Palestina, donde han sido asesinadas más de 33.000 personas. "Traeremos a este Parlamento unha proposta para reclamar que rompan relacións con Israel, que deixen de venderlle armas e que se xulgue a Netanyahu por crimes contra a Humanidade", ha avanzado la líder del Bloque.

Pontón ha centrado su réplica durante la segunda sesión del debate de investidura en desmontar la "demagoxia" de Alfonso Rueda, al que también le ha pedido "tecer acordos" y pactos de país en sanidad, vivienda, modelo energético y regeneración democrática.

Ha recriminado al PP sus pactos "sen complexos" con la ultraderecha y ha acusado a Rueda de caracterizarse por un discurso "baleiro e demagóxico que choca contra a realidade".

En este sentido, ha arremetido contra el candidato a la presidencia por decir que se muestra abierto a "puntos de encontro" con el resto de fuerzas políticas cuando la realidad es que "arremete contra todo o que non pensa como o PP".

También ha afeado sus políticas en materia de lengua cuando el gallego "é a única lingua do Estado que perde falantes" o en materia de endeudamiento, ya que Galicia es "a sétima comunidade autónoma máis endebedada" a pesar de los recortes en sanidad o educación.

Según Pontón, Rueda también lanza mensajes demagógicos al hablar de empleo, al presumir de "aprobar uns orzamentos", cuando también lo hacen el resto de comunidades autónomas, o de los beneficios de los recursos energéticos, cuando "marchan fóra de Galicia".

La líder del Bloque ha expresado la necesidad de que el PP abandone la demagogia y piense en "un proxecto de país" para el futuro de Galicia. "Vostede tivo que apelar á Galicia de hai 30 anos porque sente máis cómodo no pasado que mirando ao futuro. Non ten proxecto, limitouse a repetir o de sempre e a presumir de resultado electoral", ha remarcado.

En su réplica, Pontón ha aludido a las elecciones del pasado 18 de febrero en las que "715.000 galegos y galegas pediron outra forma de gobernar", depositando su voto por el BNG, y ha pedido a Rueda que escuche a los que no piensan como él.

Tras mencionar varios de los problemas que afronta la comunidad, entre ellos la situación "dramática" de la atención primaria, las "escasas inversións" en materia de dependencia o de vivienda, la crisis demográfica e industrial o el "espolio eólico", ha pedido a Rueda que "saia da súa realidade de telexornal" y actúe.

También ha mencionado el proyecto de la fábrica de Altri, que ha definido como una "bomba ambiental" sobre el que la Xunta "mentiu á sociedade e ao Parlamento" para ocultar un "macroproxecto contaminante". "Industrializar Galicia si, pero contaminar Galicia e hipotecar o futuro deste país non", ha expresado.

La nacionalista ha criticado al PP por no avanzar en autogobierno en 15 años, en los que ha conseguido "cero novas competencias" y ha pedido a Rueda que "non poña os intereses do partido por encima de Galicia" y apueste por negociar con el BNG "novas competencias" para la comunidad y "unha redución da débeda".

Así, ha propuesto varios pactos de país en sanidad, en vivienda, en el modelo energético y también en materia de regeneración democrática.

"Espero que non os desprece", ha dicho Pontón y ha añadido que en todo caso el BNG ejercerá "unha rigurosa labor de control" al Gobierno gallego y actuará "como goberno alternativo", proponiendo a cada problema "unha solución".

"Para defender Galicia terá sempre a man tida do BNG. Para formar parte da Confraría da Perpetua Crispación que lle impón Feijóo desde Madrid, non conte connosco. Por unha vez pídolle que escoite, dialogue, negocie e teza acordos", ha concluido la portavoz nacionalista, que ha terminado su intervención deseando a Rueda "acertos" como presidente, puesto que "redundarán en beneficio" de Galicia.

Besteiro propone cinco acuerdos de país

El portavoz parlamentario del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha reivindicado durante su intervención en la debate de investidura una "Galicia protagonista" y ha propuesto cinco acuerdos de país en vivienda, sanidad, economía, impulso del gallego y financiación local para "avanzar" y "paliar os déficit".

El dirigente socialista, que ha avanzado el voto en contra de su formación a la investidura del candidato popular, ha intervenido este jueves por primera vez en el Hemiciclo de la Cámara gallega después de regresar a la política gallega el año pasado. Besteiro volvió a la primera línea tras permanecer casi ocho años apartado por unas investigaciones judiciales que quedaron archivadas y con la jueza de las causas apartada por dilaciones indebidas.

Precisamente, tras esta experiencia, ha aprovechado su estreno en el Pazo do Hórreo para defender una política "vigorosa pero limpa". "Sei do que falo cando lles digo que nada xustifica nin nada valida tentar destruír a vida dunha persoa por un obxectivo político", ha sostenido.

Dicho esto ha hecho una "radiografía da Galicia real" al describir las dificultades con las que se encuentra en su día a día una pareja de 30 años, con una hija menor, en asuntos como la vivienda, la sanidad, y la conciliación. Y es que, el portavoz parlamentario del PSdeG ha considerado que Galicia "non pode ser simplemente unha administrada do mesmo xeito que unha asesoría atende aos seus clientes" y ha reclamado a Rueda "ambición de país" para lograr una "Galicia protagonista".

En este sentido y tras señalar que en materia económica, Galicia crece menos que el resto de España con un gobierno de la Xunta "conformista e acomodado" sin "pulo político propio". "Estivo máis preocupado de construír relatos políticos e electorais que de buscar os resortes e as oportunidades para unha Galicia mellor", le ha reprochado a Rueda, antes de criticar también que el candidato popular "tardase menos en falar do Goberno do Estado", para atacarlo, que en hablar de los servicios públicos y los problemas de la comunidad.

Tras arrojar datos sobre una comunidad gallega que va a menos velocidad que el Estado y con el objetivo de materializar los avances necesarios para lograr la "Galicia que verdaderamente pode ser", ha propuesto cinco acuerdos sobre los que, conforme ha indicado, girarán las prioridades de los socialistas en la XII Legislatura. En primer lugar ha planteado un plan de vivienda que permite la construcción de 2.500 viviendas públicas al año, permita declarar con celeridad las zonas tensionadas y regule la proliferación de viviendas turísticas. "En Galicia alugar unha vivenda nalgunhas zonas urbanas supón máis da metade do salario da xente nova", ha advertido para avisar también de la "especulación" que "dinamita" el mercado.

Tras ello, ha vuelto a referirse a esa "pareja" que "ten que esperar sete, dez ou 12 días para ter unha cita no centro de saúde" para reivindicar un pacto de país para "blindar a sanidade". Con este objetivo, ha propuesto un plan extraordinario de contratación de profesionales sanitarios y un sistema de triaje que consiga que toda persona tenga en Atención Primaria un profesional adecuado en 48 horas.

El socialista, que también ha abordado las dificultades en conciliación y la falta de plazas públicas en residencias para mayores, ha analizado la gestión del empleo por parte de los gobiernos del PP y ha emplazado a Rueda a ejercer las competencias en industria que el Estatuto de Autonomía da a Galicia. "É necesario crear un ecosistema económico, conformado por enerxía, empresas, industria e con seguridade xurídica. Este é o noso terceiro gran acordo de país", ha dicho en un discurso en el que sostenido que los populares son los responsables de que en Galicia no haya una buena planificación del potencial energético. "E esa falta de modelo trasládase a toda a economía industrial de Galicia", ha apuntado.

En su discurso, asimismo, ha instado al Gobierno gallego a "aproveitar cada céntimo dos fondos europeos para modernizar o sector pesqueiro" y ha emplazado a la nueva Xunta a frenar la sangría del cierre de explotaciones y abandono del rural como mejor prevención para el monte gallego.

El socialista ha lamentado que el PP entienda el medio ambiente como "unha moda" y ha avisado de que muchos gallegos están preocupados porque llevan dos años escuchando que hay una industria –en referencia a Altri– que va a ser "boísima" porque iba a crear 2.500 empleos. "E resulta que agora non paran de ler que todo pode ser unha farsa para instalar unha gran celulosa", ha señalado para incidir en que hay "cousas raras" que requieren "explicacións".

El cuarto de los grandes acuerdos propuestos por Besteiro se centra en la "defensa do galego". "Non entendemos que o presidente do Goberno galego e o seu partido votasen en contra do uso do galego varias veces: no Parlamento de Galicia, no Congreso dos Deputados, no Senado e que tentasen bloquealo na Unión Europea", ha afirmado.

Besteiro, que ha manifestado su deseo de que en esta legislatura se compense "todo o dano feito" al idioma de Galicia, ha criticado también que en los medios públicos solo se pueda "ver a Rueda facendo deporte, bailando reguetón ou o que sexa".

El portavoz parlamentario del PSdeG ha encarado los últimos minutos de su discurso preguntado a Rueda "para que quere ser presidente" y le ha subrayado que Galicia "merece un presidente e un goberno con ambición de construír país". "Cando un partido como o seu leva 15 anos gobernando, as competencias exércense e amplíanse se hai verdadeira ambición de país", ha dicho.

Todo ello antes de lanzar su última propuesta para llegar a un pacto de país. En este caso en materia de financiación local para "terminar cos problemas da infrafinanciación e competencias impropias".

"Non teña dúbida de que discreparemos co Goberno do Estado cando creamos que esa crítica está xustificada", ha apuntado el socialista, que ha señalado que "entre Galicia e o PSOE", no dudará en "elixir Galicia e os intereses dos galegos e galegas".

Por último, en una intervención a la que dará réplica por la tarde el candidato popular, Besteiro ha dejado claro que su formación "sempre actuará con responsabilidade e ambición de país" y se ha comprometido a trabajar "pola Galicia que pode ser".

La "carta aberta a Rueda" de Ojea: "Non siga a liña do seu predecesor"

El portavoz de DO, Armando Ojea, tras su discurso. PEPE FERRÍN (AGN)

La segunda sesión del debate de investidura de Alfonso Rueda arrancó este jueves con la intervención del portavoz de Democracia Ourensana, Armando Ojea, único representante del Grupo Mixto en el Parlamento de Galicia.

La jornada en O Hórreo se inició de forma puntual a las 11.30 horas, cuando el presidente del Parlamento, Miguel Santalices, detalló las características de la sesión de este jueves y dio paso al representante de DO.

Ojea ha confirmado que se abstendrá ante la investidura este jueves del presidente de la Xunta en funciones, Alfonso Rueda, pero le ha pedido que "interiorice" que Ourense está discriminada y "cambie de actitude" con respecto a esta provincia.

En su réplica al presidente en funciones de la Xunta ha confiado en que "non siga a liña do seu predecesor", en referencia a Alberto Núñez Feijóo, por lo que ha dicho que no va a "bloquear" su nombramiento, algo que tampoco puede hacer con su único voto.

Como único integrante el Grupo Mixto, en el que es su estreno en el pleno, Ojea ha criticado que Rueda hiciese el pasado martes un discurso "centrífugo" –hacia fuera– centrado más en las críticas al Gobierno central y que haya anunciado la creación de una dirección de Asuntos Constitucionales.

Así ha ironizado con que es una lástima que esta idea no se les hubiese ocurrido antes en el Concello de Ourense para hacer un departamento similar, y ha advertido de que aún pueden copiarlo y crear una Concellería de Asuntos Autonómicos "ex profeso para darlle caña á Xunta", como cree que hará la nueva dirección con el Gobierno central. Por eso, le ha aconsejado que "deixe facer a quen ten alí", en Madrid, "para tratar de arranxar os asuntos do país" en lugar de hacerlo desde la Xunta.

Ojea ha realizado una "carta aberta" a Rueda como futuro presidente de la Xunta, en la que le ha planteado en detalle sus reclamaciones para la provincia, desde "máis servizos sanitarios para todas as áreas comarcais", la autovía entre Celanova y Portugal, o ampliar el campus universitario de Ourense y los polígonos industriales.

Desde el principio ha dejado claro que su intervención iba a ser sobre "meu Ourense" –en sus palabras– y con la esperanza de que Rueda en esta, su segunda investidura, pueda prestar más atención a la provincia, después de que en la primera "posiblemente non fixo as cousas ao cento por cento como quería" porque se "sumou a un tren en marcha", tras la marcha de Alberto Núñez Feijóo para liderar el PP.

El diputado de DO ha gastado los 35 minutos que le correspondían para su intervención, como único integrante del grupo mixto, y ha destacado que el viaje en el Ave de Ourense a Santiago "dura lo mismo", algo que cree que hay que poner en valor para atraer turismo a la ciudad.

La tribuna de invitados del Parlamento se viste de gala

Algunos de los presentes en la bancada de invitados. PEPE FERRÍN (AGN)

Para su primer discurso ante la Cámara, Ojea ha contado con el respaldo del líder de su partido y alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, que se sentó en la bancada de invitados y dedicó buena parte del inicio de la jornada a sacar fotos a su parlamentario durante la intervención.

Al concluir la intervención de Ojea, Jácome y sus acompañantes amagaron con aplaudir y el presidente del Parlamento, Miguel Santalices, les advirtió de que no está permitido. "¿Pódome aplaudir a min mesmo?", terció Ojea, ante lo que Santalices replicó con una sonrisa: "Home, non é o habitual".

La bancada de invitados del salón de plenos del Parlamento ha llenado este jueves todas sus butacas con representantes de todos los partidos con representación –PPdeG, BNG, PSdeG y Democracia Ourensana– para asistir a la segunda y última jornada el debate de investidura de Alfonso Rueda.

Tras el diputado de Democracia Ourensana se estrenará también en la Cámara el portavoz del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, que contó con el respaldo de numerosos cargos socialistas como los presidentes de las diputaciones de A Coruña, Valentín González Formoso, y de Lugo, José Tomé.

También han acudido al Parlamento el que fuera portavoz del grupo socialista en la pasada legislatura, Luis Álvarez; el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco; el senador y exalcalde de Santiago Xosé Sánchez Bugallo; así como el líder de las Juventudes Socialistas, Xurxo Doval.

En tercer lugar intervendrá la líder del BNG, Ana Pontón, a quien han respaldado desde la tribuna de invitados la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín; el exdirigente del Bloque Camilo Nogueira o el exdiputado Xosé Luis Rivas Mini.

Ya por la tarde, a todos ellos, les dará réplica el candidato del PPdeG, Alfonso Rueda, que nuevamente ha contado con el abrigo de numerosos cargos populares entre los que han destacado la expresidenta del Congreso Ana Pastor y numerosos alcaldes como el de A Estrada, José López, o el de Ribadeo, Daniel Vega, entre otros.

También ha asistido al debate de investidura la mujer del presidente gallego, Marta Coloret.

A partir de las 17:45 horas está previsto que se produzca la votación en la Cámara en la que Rueda quedará ratificado como presidente de la Xunta, cargo que ya ostenta desde que en mayo de 2022 relevó a Alberto Núñez Feijóo.

Una investidura garantizada

Alfonso Rueda, durante su intervención en el Parlamento el pasado martes. LAVANDEIRA JR. (EFE)

El líder del PP gallego, Alfonso Rueda (Pontevedra, 1968), sexto presidente de Galicia desde que en mayo de 2022 relevó a Alberto Núñez Feijóo como titular de la Xunta cuando este dio el salto a la política estatal, abrirá una nueva etapa política esta semana dado que este jueves será investido por segunda vez en el Parlamento de Galicia.

El pleno en O Hórreo arrancó a las 11.30 horas. Los portavoces de los grupos parlamentarios intervendrán de menor a mayor, empezando por Armando Ojea, de Democracia Ourensana; seguido de José Ramón Gómez Besteiro (PsdeG), Ana Pontón (BNG) y Alberto Pazos (PPdeG) después. Tras las réplicas y dúplicas de los portavoces y el candidato Rueda tendrá lugar la votación. El sábado será investido en el Panteón dos Galegos Ilustres.

La elección parlamentaria de Rueda, a quien el jefe del Legislativo, Miguel Santalices, ha propuesto como candidato a la Presidencia tras revalidar una mayoría absoluta amplia en las elecciones del pasado 18 de febrero (con 40 escaños, dos menos que en 2020), está garantizada porque bastan los votos de los diputados populares.

De hecho los 40 síes del PPdeG serán los únicos que sumará Rueda, dado que tanto la líder del BNG, Ana Pontón, cuyo grupo tiene 25 diputados, como José Ramón Gómez Besteiro (al frente de los socialistas, con nueve representantes en el Pazo do Hórreo) han anticipado que, tras reivindicarse como alternativa en las réplicas, dirán un no rotundo a Rueda.

Tanto Besteiro como Pontón han acogido con frialdad la oferta de pacto por la industria y la energía que planteó Rueda en el Pazo do Hórreo el martes, además de considerar que sus recetas destilan continuismo. La dirigente nacionalista llegó a identificar el discurso del ahora jefe del Ejecutivo gallego en funciones como "el día de la marmota".

Por su parte, Armando Ojea, el representante de Democracia Ourensana (D.O.) ha anticipado que elegirá la abstención, aunque no escatimó en críticas a lo que tildó de discurso "plúmbeo" y, además de afear los numerosos aplausos populares, por considerar que "interrumpían" el debate, se quejó de que no hubiese alusiones explícitas a su circunscripción, la provincia de Ourense.

Adiós al marchamo del presidente 'a dedo'

Así las cosas, salvo sorpresa mayúscula, quien el 18-F logró salvar la herencia de la mayoría absoluta recibida de manos de Alberto Núñez Feijóo, será investido por segunda vez presidente de Galicia, un feudo popular por excelencia que el 18-F certificó la quinta mayoría absoluta consecutiva para el PPdeG desde que en el año 2009 Feijóo recuperó la Xunta después de un mandato en coalición de PSdeG y BNG.

Pero Rueda siempre ha preferido remarcar que se trata de su "primera" mayoría absoluta. Y es que, además de dar aire a Feijóo en su liderazgo estatal, tanto él como su equipo (con Paula Prado como número dos) han superado el primer reto político y personal sellando la victoria que todo líder necesita para consolidarse.

Mantener el poder de la Xunta le permitirá superar el marchamo de presidente a dedo que le acompañaba desde mayo de 2022, cuando tomó las riendas de la Xunta y del PPdeG después del salto de Feijóo a la política estatal. En sus próximas decisiones políticas, empezando por el diseño del nuevo Gobierno (en el que ha anticipado ajustes y la recolocación de competencias) se verá cómo calibra.

Toma de posesión y nuevo gobierno

Lo primero será superar los ya escasos trámites pendientes, puesto que este jueves, después de réplicas de los grupos y dúplicas de los grupos con representación en el hemiciclo gallego y del candidato, se producirá la votación que culminará la investidura.

El siguiente paso será que el jefe del Legislativo comunique la elección de Rueda como presidente gallego al rey Felipe VI y al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. Lo hará, previsiblemente si sigue las pautas de anteriores ocasiones, por vía telemática con firma electrónica.

Ya el sábado, tomará posesión de su cargo como presidente. En mayo de 2022 optó por la fórmula del juramento y lo prestó con la mano sobre el Estatuto de Autonomía, paso que podría repetir. Lo que no repetirá es la ubicación, ya que ha decidido cambiar la sede del Parlamento por el entorno de San Domingos de Bonaval, donde se sitúa el Panteón de Galegos Ilustres.

Además del simbolismo histórico, también es un lugar memoria para los populares, puesto que en este mismo enclave, el ya fallecido presidente Gerardo Fernández Albor asumió la Presidencia del Ejecutivo gallego en la primera legislatura democrática de Galicia, el 21 de enero de 1982.