La diputada Montse Lama abandona el PP "decepcionada y harta"

La diputada provincial de Transparencia de Ourense y hasta ahora concejala del Partido Popular en Xinzo, Montserrat Lama, ha anunciado este miércoles su renuncia a todos los cargos del partido junto con su baja como afiliada, tras afirmar sentirse "desamparada" por el partido tanto a nivel provincial como autonómico.

En una multitudinaria rueda de prensa celebrada este miércoles, la política orensana ha informado de que ya ha comunicado esta decisión "meditada" tanto al presidente del PP orensano, Manuel Baltar, como al secretario general autonómico, Miguel Tellado.

El motivo de su decisión son los problemas internos que ha sufrido el partido en la localidad de Xinzo en los últimos años, con tres cambios de alcaldes en los últimos años como consecuencia de procedimientos judiciales.

Lama ha asegurado que trata de una decisión "meditada" que adoptó después de meses valorándolo, "decepcionada y harta" por la falta de apoyo institucional del partido tanto a nivel provincial como autonómico y que ha atribuido a meses de "acumular muchas circunstancias no muy agradables" e incluso "deshumanizadas" e "incomprensibles".

"Esta provincia necesita mejores políticos y, sobre todo, mejores personas que sean políticos. Yo he puesto todo de mi parte para que el matrimonio pudiera funcionar", ha apuntado Lama, quien ha advertido de que la palabra lealtad, que "tanto se utiliza ahora, tiene que ser bidireccional".

Sin entrar en los pormenores de su decisión, ha reconocido que uno de los motivos que le llevaron a esta decisión tiene que ver con la situación política de Xinzo de Limia, tras las últimas dimisiones vividas en la villa.

A este respecto, ha criticado la supuesta falta de transparencia en las primarias de Xinzo, donde se evidencia "que no ha habido transparencia y democracia". El PP de esta villa ha vivido muchas tensiones estos meses, tras la dimisión de dos alcaldes, el último Antonio Pérez, condenado en sentencia firme.

"Lo que se vio el otro día en Xinzo no fueron primarias. Ni transparencia ni democracia en esas primarias, en ese momento entendía que el PP y yo habíamos cogido caminos distintos", ha reflexionado.

Por otra parte, preguntada por la presencia en la mesa del exconcejal popular Antonio Pérez, inhabilitado por prevaricación, se ha limitado a decir que se guarda su "opinión personal" al entender que es algo que debería responder el presidente provincial, Manuel Baltar.

Tras asegurar que "esto no es ni un paso atrás ni al lado" sino "un paso al frente"; ha confirmado que no piensa dejar la política y se ha dado un tiempo para analizar posibles ofertas, entre las cuales se encontraría encabezar una lista de Ciudadanos en Xinzo.

Ha explicado que piensa tomarse "unos días" para tomar una decisión, tras reconocer que hay "un proyecto muy interesante" de Ciudadanos encima de la mesa pero también en otras formaciones.

Preguntado a este respecto, el presidente del gobierno provincial, Manuel Baltar, ha declinado hacer una valoración y se ha limitado a decir que es "una decisión que se enmarca dentro de la libertad que tenemos todas las personas, por tanto, respeto absoluto" tras agradecer el trabajo de Lama dentro del partido.

"Lo dije en el caso de José Araújo y lo diré siempre"; ha manifestado Baltar, quien ha considerado "normales" este tipo de movimientos a la proximidad de la cita electoral.

Respecto a las críticas lanzadas por la exdiputada provincial, el presidente del PP provincial las ha despachado diciendo que "eso son opiniones de ella, yo me limito a trabajar y gobernar" y ha insistido en que no piensa en otra cosa que "no sea seguir trabajando por Ourense".