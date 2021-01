Las diputaciones de A Coruña, Lugo y Pontevedra impulsarán sus propias ayudas a la hostelería

Las Diputaciones de A Coruña, Lugo y Pontevedra han lamentado que la Xunta pierda una oportunidad para impulsar un plan coordinado de rescate a la hostelería dotado de 140 millones de euros, situación que han achacado a la "falta de voluntad negociadora" del Ejecutivo gallego. Así lo han trasladado en un comunicado conjunto tras la reunión celebrada este viernes junto con los representantes autonómicos y la Federación Galega de Municipios e Provincias, entre otros.

Las tres entidades provinciales han censurado que la Xunta apueste por destinar en solitario "75 millones para todos los sectores" en lugar de aceptar sus propuestas de cara a lograr un plan más potente y que permita afrontar parte de las consecuencias de la pandemia. Estas instituciones consideran "insuficiente" la dotación económica de la administración gallega para nutrir una línea de ayudas que se destinará a múltiples sectores, además de a la hostelería, y mantienen su compromiso de destinar al menos el 1 por ciento de sus presupuestos de 2021 a programas propios de apoyo y reactivación en las tres provincias.

Uno de los puntos que reprochan estas entidades es la negativa de la administración autonómica a que las ayudas se gestionasen directamente desde los ayuntamientos y de modo similar al 'modelo Valencia'. Sobre todo, lamentan que fue la Xunta quien propuso desde el principio una fórmula similar a la valenciana y recuerdan que los municipios han sido "la primera administración" en dar respuesta a las consecuencias sociales y económicas de la crisis sanitaria.

Por ello, reiteran que la propuesta del '1% hostaleiro' suponía un sistema "justo y proporcional" para todas las partes implicadas y permitiría atender las necesidades de un sector "que atraviesa una situación crítica".

"NI SIQUIERA HABLAR". El vicepresidente de la Deputación da Coruña, Xosé Regueira, lamentó la falta de acuerdo a pesar de asistir "con espíritu constructivo" al encuentro y recordó que el diálogo tendrá que retomarse en el futuro, puesto que serán necesarias más ayudas para el sector. "Por lo menos es urgente que las dos propuestas sean ágiles para responder a la situación dramática del sector", ha insistido, a pesar de que "no se pudo conseguir un modelo único".

La diputada de Turismo de Lugo, Pilar García Porto, lamentó por su parte que se prive al sector "de un verdadero y ambicioso fondo de rescate" por "no querer ni siquiera hablar de la implicación de los ayuntamientos en la distribución de los fondos". "La Xunta apeló al plan Valencia para la aportación de los recursos, eso si, sin contar para nada con las administraciones implicadas, pero ese mismo plan no les vale como modelo para el reparto de las ayudas", ha añadido.

Por ello, ha criticado que el Gobierno gallego "vuelve a demostrar que no cuenta para nada con la administración local", algo "que viene haciendo sobre todo desde el inicio de la pandemia" ya pesar de "imponerles cada vez más competencias impropias sin transferirles los recursos".

Finalmente, el diputado pontevedrés Carlos Font defendió que la propuesta planteada supondría "un plan ágil, potente, absolutamente imbatible, legal y asumible", por lo que ve "difícil explicar" que el Gobierno se limite a "aceptar 75 millones y no llegar a los 140". "La Xunta entró a la reunión con la intención de romper, no quisieron escuchar", ha reprochado, debido a que "no quiere ceder fondos ni gestión a los municipios.

MANTENER EL 1%. Con todo, las tres diputaciones provinciales han reiterado que dedicarán el 1 por ciento de su presupuesto para impulsar planes propios de ayudas e intentar paliar los efectos económicos y sociales de la crisis.

Del mismo modo, seguirán preguntando "donde están los 224 millones de euros de transferencias del Estado" para la caída de la actividad económica.