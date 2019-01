Dimite o portavoz do PP no Concello de Ourense e non descarta irse a Ciudadanos

O actual portavoz do PP no Concello de Ourense, José Araújo, presentou este martes a súa dimisión na corporación municipal e comunicou a súa baixa nas filas populares, mentres que non pechou a porta a acabar integrándose noutras siglas.

A menos de catro meses das eleccións municipais, Araújo recoñeceu que tivo contactos con outros partidos que se mostraron dispostos de acollelo, como Ciudadanos, única formación á que citou de formación expresa. No entanto, indicou que se vai a tomar "un tempo" para reflexionar se adopta finalmente o paso de acabar noutro partido político.

[José Araújo. EP]

Na súa comparecencia ante os medios, Araújo xustificou a súa decisión en que o grupo de goberno e a oposición "non cumpre coas expectativas que ten esta cidade" e desta forma "é imposible" que a urbe avance. Por iso, recoñeceu que mesmo pensara en pasarse ao grupo mixto, opción que finalmente refugou.

O Concello das Burgas está gobernado polo PP con só dez concelleiros, fronte a oito de Democracia Ourensana, seis do PSdeG e tres de Ourense en Común, situación na que os grupos municipais non foron capaces de porse de acordo para sacar adiante proxectos como os orzamentos.

José Araújo Fernández (Francia, 1971) foi concelleiro desde 2003, primeiro co alcalde popular Manuel Cabezas e despois con Enrique Novoa. Tras unha etapa na oposición, converteuse nun concelleiro de referencia no goberno de Jesús Vázquez, posto que chegou a ter delegadas as competencias de áreas tan importantes como as de Infraestruturas e Perímetro Rural, Medio Ambiente e Parques e Xardíns, Limpeza Viaria ou Transporte Público, entre outras.

Pola súa banda, o alcalde de Ourense dixo que é "unha decisión persoal" que respecta, aínda que recoñeceu que lle pillou por sorpresa, xa que se decatou este mesmo martes, cando Araújo lle trasladou que se trataba dunha determinación "de carácter inmediato e non reversible".

Vázquez Abad admitiu tamén que contaba con este veterano edil para a lista coa que concorrerá aos comicios do 26 de maio e preguntado sobre a repercusión de se decide irse a outro partido, indicou que podería ser unha opción para abrir vías de negociación e diálogo.