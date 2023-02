Dimite la concejala de hacienda de Ferrol y abre una crisis a solo cuatro meses de las municipales

La concejala de economía y hacienda del Ayuntamiento de Ferrol, Mayte Deus (PSOE), presentó su dimisión como edil por discrepancias con el alcalde y, de ese modo, abre una crisis de gobierno a menos de cuatro meses de las elecciones municipales, aunque desde el ejecutivo socialista rechazan tener problemas. "Pienso que es tiempo de dar un paso al lado y cederle el lugar a otro compañero que se incorpore pensando que estamos en la recta final", manifestó la concejala en su renuncia telmática, en la que tira de símil deportivo para afirmar que "en los últimos momentos, se tira del banco para darlo todo y ganar el partido".

La renuncia llega tras varios meses de desencuentro con el alcalde, Ángel Mato, y con otros compañeros del gobierno, y tras varios amagos de presentar la dimisión. No obstante, en su adiós optó por guardar silencio al respecto, ya que en la misiva asegura querer "agradecer a Ángel Mato" haberle dado "la posibilidad de formar parte de su equipo de gobierno", agradecimiento que hace extensivos a compañeros de corporación, funcionarios, agentes sociales, asociaciones de comerciantes, empresarios y hosteleros. "Sin ellos no habría sido posible llevar a cabo los proyectos y actividades realizados", manifestó.

En su despedida, Mayte Deus también asegura que "desde el primer día enfrentó este reto con ilusión y compromiso de servicio", pues lleva "muchos años dedicada desde los sectores privado y público a tratar de mejorar y transformar aquellos ámbitos que se me encomendaron". "No fue un camino sencillo, pero sí me siento muy afortunada de tenerlo recorrido", detalló la edila.

Mayte Deus concurrió en las elecciones de 2019 en el puesto número dos de la lista electoral del PSOE y supuso, además, su entrada en el ámbito político.

En este mandato estuvo ausente un tiempo por un problema de salud, en concreto un cáncer. Ante la posibilidad de la dimisión de la concejala, Ferrol en Común (FeC) emitió un comunicado en el que destacó el "talante negociador" de la edila y pedía al regidor que hiciese las gestiones necesarias para evitar su marcha. Así, destacó en esa nota de prensa que ella era el "único elemento negociador" del gobierno. Todo apunta a que será Rafael Rodríguez Beceiro, que ya fue edil en la época de Vicente Irisarri, el que sustituiría a Deus.

Dimisión en A Coruña

La noticia de Ferrol coincide con otra marcha, en el este caso en el Concello de A Coruña: la del jefe del servicio de deportes del Ayuntamiento, Fernando Pérez. "Es un funcionario que renuncia a una comisión", explicó la alcaldesa, Inés Rey, tras conocer la dimisión, que se produce después de que la que era hasta hace poco concejala de deportes, Mónica Martínez —que se presentó a las elecciones municipales por Ciudadanos y que luego pasó a ser edil no adscrita— renunciase al cargo por oblgiación del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).