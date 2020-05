Dimite el alcalde de Catoira y se suspende el pleno de la moción de censura

El hasta hoy alcalde de Catoria, Xoán Castaño (BNG), ha dimitido este jueves para no ser obstáculo en la posible formación de un gobierno entre PSdeG y BNG.

Estaba previsto que el Ayuntamiento de Catoira debatiese este jueves en un pleno la moción de censura impulsada por PSOE y PP contra Castaño (BNG), prevista inicialmente para el 17 de marzo, y que se aplazó por la declaración del estado de alarma por el coronavirus.

Sin embargo, dos concejales del PSOE retiraron su apoyo a la moción y como no se cumplían los requisitos para su debate no se celebró el pleno, ya que Iván Caamaño (PP) y Alberto García (PSOE), firmantes de la moción, no acudieron y solo había 5 ediles en el pleno.

El acuerdo entre PP y PSOE en el municipio fue desautorizado por la dirección provincial del PP de Pontevedra, mientras que la del PSdeG anunció la apertura de un expediente al grupo municipal.