Las normas, a la espera de su implantación, todavía pueden crear alguna duda.

¿Puedo juntarme con amigos?

Por norma general sí, pero no todo el día ni en todos los escenarios. Entre las 03.00 horas —01.00 en concellos en nivel máximo y alto— y las 06.00 horas de la madrugada solo puedo estar con convivientes. Y tanto en hostelería como en casa no se pueden juntar más de 6 personas dentro y 10 fuera. La única excepción para superar el límite es que las reuniones sean de dos núcleos familiares u hogares: es decir, una pareja con dos hijos puede recibir a otra con dos niños pese a que serían ocho. Pero esa misma pareja con hijos no podría invitar a dos amigos de una vivienda y a uno de otra.

¿Hay bodas y comuniones?

Sí, igual que bautizos u otros eventos. Pero los aforos y requisitos generales de la hostelería también se aplican a estas citas, por lo que las mesas en interior no podrían pasar de 6 y fuera de 10 y, en teoría, los invitados no podrían mezclarse ni andar cambiando de mesa en mesa.

¿Y la comida de las fiestas?

Las fiestas pueden celebrarse en casa con las comidas, pero ya no como antes: solo 6 personas dentro o 10 fuera. Invitar a familiares y amigos de varias casas y superar este número queda terminantemente prohibido.

¿Los niños cuentan?

A la hora de calcular los límites de reunión sí, igual que cualquier adulto. La única excepción es para acceder al interior de los bares: los menores de 12 años pueden entrar sin PCR ni test.

¿Necesito PCR para ir al bar?

Generalmente no. Las terrazas son de acceso libre a todos y los interiores también, pero no para todos sino para la gente con certificado de estar vacunada o que pasara el covid. A quien no se exigirá la prueba para entrar, sea bar, restaurante, pub o disco.

¿Puedo pasear por la noche?

Sí porque no hay toque de queda, pero entre las 03.00 —01.00 en sitios de incidencia máxima y alta— y las 06.00 horas hay que ir solo o con personas con las que convivas. Y lo mismo se aplica para pescar —no mezclarse con otros pescadores en puertos—.

¿Se suspenden los conciertos?

No, porque se rigen por una normativa propia de aforos y distancias. Por eso en ellos no se aplica el límite de reunión.

¿Puedo cruzar Galicia?

Sí. No hay cierres perimetrales y ningún límite a la movilidad.

¿Debo usar ahora mascarilla?

Igual que hasta ahora: en interiores y fuera si no se puede garantizar distancia de seguridad.

¿Cuándo entra en vigor?

Los aforos y niveles de concellos a las 00.01 horas de este sábado, pero los límites a las reuniones tardarán más: el TSXG debe avalar la medida y tardará más.