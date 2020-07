La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha pedido este sábado una movilización masiva en las urnas el próximo 12 de julio para conseguir sacar de la Xunta a la "derecha cavernícola" y al "máximo exponente del arte la mentira" que representa Alberto Núñez Feijóo.

En un acto electoral en la ciudad de Pontevedra para expresar su apoyo al candidato a la presidencia de la Xunta de Galicia en Común"Anova Mareas, Antón Gómez-Reino, la ministra ha pedido el voto para la candidatura de izquierdas con el objetivo puesto en "cambiar las cosas a mejor" en la comunidad porque "darle el voto a esa derecha cavernícola es admitir que no vamos a tener futuro".

Durante su participación en el acto central de esta jornada en una Praza da Ferrería llena, Díaz ha pedido confianza en el proyecto de Galicia en Común porque pese a que "la gente piensa que Feijóo es irreductible, eso no es cierto, Feijóo es derrotable" y por ello es importante apurar los últimos días de la campaña para convencer de "que sí es posible" sacar al PPdeG de la Xunta.

Conseguir un cambio en el Ejecutivo autonómico, ha remarcado Díaz, únicamente será posible a través de Gobiernos de coalición porque "la ciudadanía no quiere gobiernos únicos, la ciudadanía no quiere más Feijóo, la gente quiere entendimiento, fórmulas como las que tenemos en el Estado" que en los últimos meses pusieron sobre la mesa que "lo importante es defender lo público".

Gómez-Reino ha insistido en la urgencia de conformar en Galicia un "Gobierno que no sea solo progresista sino que sea de izquierdas"

Desde el Gobierno central, según la ministra de Trabajo, se ha comprobado que Núñez Feijóo no cumple con esa fama "de buen gestor" que algunos le pretenden colgar porque a diferencia de él, "un buen gestor no privatiza la escuela pública, no destroza la enseñanza en el rural, no permite que la industria esté convertida en un auténtico desierto".

Con la perspectiva de los últimos once años, la única evidencia clara para la ministra gallega es que "Feijóo es un mentiroso que lo único que sabe hacer es mentir" porque de lo contrario sería necesario que antes del doce de julio respondiese a la pregunta de "qué diablos estuvo haciendo Feijóo en estos últimos años".

En esta línea, Gómez-Reino ha insistido en la urgencia de conformar en Galicia un "Gobierno que no sea solo progresista sino que sea de izquierdas y que haga políticas en defensa de las mayorías sociales" como las que aplica Yolanda Díaz desde su ministerio.

Tomar ejemplo de las "políticas valientes" de Yolanda Díaz debe ser una prioridad para la próxima Xunta ya que es la única fórmula para impedir que siga habiendo muchos gallegos que "trabajan pero que no pueden llegar a fin de mes".

Para garantizar unos servicios públicos robustos, la presencia de Galicia en Común en el Gobierno será imprescindible, ha esgrimido

En clave local, el candidato a presidencia de la Xunta, Gómez-Reino también ha considerado que será preciso un Gobierno "valiente" que se implique de verdad en sanear las rías ante la urgencia que presentan algunas como es el caso de la de Pontevedra "abandonada desde hace años".

Galicia en Común, ha recordado, tiene un plan para garantizar la calidad de las aguas de la ría pero desde una perspectiva que ofrezca también una salida productiva que "garantice los puestos de trabajo que hay en juego" y no se pueden olvidar.

Así las cosas, el representante de Anova y aspirante número tres por la provincia de A Coruña, Martiño Noriega, también ha emplazado a participar activamente en los comicios del 12 de julio porque no está en juego únicamente un nuevo Gobierno sino que "nos jugamos la vida, está en juego nuestra sanidad" después de una pandemia que demostró la necesidad de reforzar los servicios públicos porque "solo el pueblo salva al pueblo".

Para garantizar unos servicios públicos robustos, la presencia de Galicia en Común en el Gobierno será imprescindible, ha esgrimido, porque no basta "con la melancolía del bipartito" ya que "el cambio será a tres o no será" por lo que hay que buscar la suma de los rupturistas con socialistas y nacionalistas.

En el acto central del noveno día de campaña, también han participado los candidatos por la provincia pontevedresa Iria Figueroa y Marcos Cal

En la misma línea, la número uno por la provincia de Pontevedra, Eva Solla, ha urgido a tomar las precauciones necesarias para frenar la pandemia del coronavirus a través del cumplimiento de las medidas de distanciamiento del mismo modo que también, de forma democrática, se debe poner fin a la "pandemia que se llama Núñez Feijóo" que únicamente sirvió para "precarizar y recortar los servicios públicos".

En el acto central del noveno día de campaña, también han participado los candidatos por la provincia pontevedresa Iria Figueroa y Marcos Cal, que han recordado que en las últimas citas electorales Galicia demostró que "hay más de un cincuenta por ciento de la población que quiere un cambio" por lo que "lo que tenemos que hacer es movilizarla"