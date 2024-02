Díaz y Lois piden "rematar la faena" para que el PP salga de la Xunta

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, cruzó la ría de Vigo en barco y, literalmente, se empapó por la candidatura de Sumar para situar el próximo 18 de febrero como la "segunda vuelta" de los comicios del 23 de julio. "E que os galegos rematemos a faena facendo que o PP saia da Xunta", proclamó en la estación marítima.

Con mar de fondo, Yolanda Díaz acompañó a la candidata a la Xunta, Marta Lois, y otros miembros de la lista, como la canguesa Rocío Núñez, en el transporte de ría, un medio que une diariamente a cientos de persona de la península de O Morrazo con la urbe viguesa, e hicieron verdad el lema con el que Sumar Galicia arrancó la campaña: "Nós tamén navegar", parafraseando a Xohana Torres.

Los paraguas no salvaron a ninguno de los asistentes al acto de la mojadura y, mucho menos, a la vicepresidenta segunda que llevaba calzado de loneta. "Teño unhas botas no coche”, respondió ante la oferta de comprarse calzado en el mercadillo de Cangas, aunque añadió que "o malo" era que tenía "os pés mollados".

Esta situación no pasó desapercibida para una simpatizante de Sumar, que cruzó la calle para comprarle no uno, sino tres pares de calcetines y se los dio a la vicepresidenta, para ella y por si alguna persona más de su equipo tenía la misma necesidad -como ella misma explicó después-.

Díaz también tuvo ocasión de visitar la plaza de abastos y, fundamentalmente, se paró con las placeras de pescado y marisco.

Una de ellas le expuso cómo ha envejecido la clientela, a lo que ella y Lois le explicaron el modelo compostelano -ya que la candidata por A Coruña formó parte del gobierno local entre 2015 y 2019- de reformular los horarios para que las personas que trabajan también puedan acceder a este producto de proximidad.

Aunque quitó dinero del cajero automático, Díaz no pudo adquirir productos porque, explicó, no tenía donde llevarlos. Con todo, una de las placeras también quiso regalarle unos chocos que tuvo que rechazar por este mismo motivo. "Agora gústame máis", dijo una canguesa al escucharla hablar en gallego, frente a alguna otra persona que estaba en el mercado que no le sentó bien la presencia de políticos en su lugar de compra.

"Vimos no debate unha España e unha Galicia que vai cambiar. Fixémolo na primeira volta o 23 de xullo e pido que agora os galegos rematemos a faena, facendo que o PP saia da Xunta de Galicia", enfantizó en declaraciones a los medios.

Díaz recordó que la gente "pensaba que non se podía gañar o goberno de España e con todo demostrouse que aínda que ían crecidos e pensaban que ían gañar, foi así". "Temos a segunda a oportunidade de rematar democraticamente co PP, de 14 anos de desgoberno do PP", recalcó.

Además, tanto Díaz como la candidata por A Coruña, Marta Lois, defendieron el "máximo autogoberno" para Galicia, con un nuevo Estatuto que aumente las competencias y, en concreto, las del litoral. "Sumar Galicia defende o máximo de autogoberno do noso país", dijo Díaz, mientras que Marta Lois indicó que defenderán un "Estatuto do século XXI" para que el litoral sea una "competencia que se poida xestionar desde o Goberno galego".

De vuelta a Vigo, donde mantuvieron un encuentro con el exconselleiro de Economía, Xosé Ramón Fernández Antonio, Yolanda Díaz y Marta Lois pidieron el voto de los indecisos y se preguntaron dónde están los 3.000 millones de euros que el Gobierno nacional inyectó en Galicia.