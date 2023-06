Diario de Pontevedra distingue la labor de seis figuras "extraordinarias"

Pontevedra ha rendido homenaje este martes a quienes han puesto en alto su nombre. "Es un verdadero placer y también un honor que consideramos ya una responsabilidad con Pontevedra estar aquí, un año más, reconociendo a las pontevedresas y pontevedreses que en este último año se han significado por su trayectoria, la excelencia en el desarrollo de sus funciones y, en definitiva, por ejercer de pontevedreses y pontevedresas allí donde han tenido oportunidad", dijo la presidenta editora de Diario de Pontevedra, Blanca García Montenegro. "Quienes están aquí para ser aplaudidos por todos nosotros se han ganado a lo largo de sus trayectorias que al menos una vez Pontevedra se reúna para ovacionarles y agradecerles su labor".

El Auditorio de Afundacion acogió la gala de entrega de los Premios Pontevedreses, que otorga anualmente Diario de Pontevedra y que reconocen la trayectoria de seis personalidades o instituciones. En esta ocasión, los galardones recayeron en el presidente de la Real Academia Galega (RAG), Víctor Fernández Freixanes (premio de honor), la jugadora de fútbol sala Silvia Aguete (deporte), Autocares Rías Baixas (empresa), la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos Psíquicos de Pontevedra Alba (labor social), la UNED (investigación y universidad) y el actor Francis Lorenzo (cultura).

La de este martes fue una velada cargada de emoción y marcada por el compañerismo y los reconocimientos colectivos. El primer premio de la noche, para Silvia Aguete, fue ya recibido por una ovación por parte de sus compañeras. "Este premio es de todos, de toda la sociedad”, señaló el director de Alba, Roberto Fernández. También fueron homenajeados los trabajadores de Autocares Rías Baixas y sus familias por Aurelio Cuiña. "Ás nais, irmás, tías e avoas, a todas as mulleres das nosas familias pola vosa emoción, paciencia e apoio incondicional. Sodes o combustible que nunca se esgota".

Aunque los dos discursos más emocionantes de la noche fueron los de Francis Lorenzo ("¡Qué bueno!"), que se lo dedicó a su familia, amigos y a su mujer, y el de Víctor Fernández Freixanes, que se llevó una de las grandes ovaciones de la noche: "Síntome en débeda con todos vós. Lévovos na memoria e no corazón".

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda; el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores; el presidente de Tales Venture, Luis Taboada, y la directora territorial de Abanca, María del Carmen Fernández Penas, acompañaron a la presidenta de Diario de Pontevedra en la mesa central de la gala.

Además, a la entrada de galardones asistieron el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices; el vicepresidente segundo de la Xunta, Diego Calvo; el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña; el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez; la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, y el delegado del Estado en el. Consorcio de la Zona Franca de Vigo, David Regades.

La representación de Diario de Pontevedra incluía al director general, Antonio de Cora; el director del periódico, Miguel Ángel Rodríguez, y el director adjunto, Pedro Pérez.

"Una nación sin medios de comunicación libres y profesionales es más vulnerable"

La importancia y el papel que tienen los medios de comunicación en la democracia fue el comienzo del discurso de la presidenta editora de Diario de Pontevedra, Blanca García Montenegro, hilando con la actualidad de las recientes elecciones pasadas y futuras. "Decía el poeta Octavio Paz que una nación sin elecciones libres es una nación sin voz, sin ojos y sin brazos. Y yo quiero añadir que una nación sin medios de comunicación libres y profesionales es una nación más débil, menos informada y, por lo tanto, más vulnerable".

Blanca García Montenegro puso en valor el papel que desde hace 134 años viene realizando Diario de Pontevedra "como parte de esta ciudad y garantizando en ella otro derecho que las ciudadanas y ciudadanos deben entender como fundamental. El acceso a una información veraz, rigurosa y elaborada profesionalmente". Por ello, destacó sobre los profesionales de este medio que "nos gusta pensar que formamos parte de esta ciudad y que cumplimos una misión importante dentro de la comarca", destacando "aquello que merece ser conocido y controlar desde la responsablidad de la buena información a quieres nos gobiernan es una tarea que aceptamos con humidad y responsablidad".

"Todos os galardoados son pontevedreses extraordinarios"

Alfonso Rueda asistió por segundo año consectivo como presidente de la Xunta a la entrega de los premios Pontevedreses del Año, lo que destacó en su discurso en primer lugar recordando que sus primeras entrevistas como presidente del Ejecutivo gallego fueron en las páginas de Diario de Pontevedra. Rueda hizo alusión también a los artículos de Rodrigo Cota y a la forma de contar la realidad de "a historia de Pontevedra que se fai día a día de forma fidedigna expresando o que acontece. Iso é o que fan os do Diario coa información diaria e de comarcas".

El presidente del ejecutivo gallego destacó la importancia y la dificultad de la elección de los Pontevedreses del Año. "Se un bota a vista atrás non é nada sinxelo e creo que un ano máis está ben feito", destacó Alfonso Rueda. El presidente de la Xunta añadió "que todos os galardoados —do eido social, da cultura, do deporte ou da empresa— son pontevedreses comprometidos e extraordinarios". Durante la gala de entrega, subrayó "o gran labor que realizan as persoas e entidades premiadas" y que "todos comparten méritos para ser recoñecidos a nivel galego, o que demostra que Galicia é unha terra de xente comprometida e con talento".

"Os premiados e premiadas son un exemplo con maiúsculas"

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, centró su discurso en la ejemplaridad por el trabajo realizado de todos los premiados en un acto "para celebrar o elemento máis importante con que conta esta cidade, que non é outra que a calidade humana que posúe e nos fai un referente".

El regidor pontevedrés en funciones agradeció a Diario de Pontevedra la organización de los premios Pontevedreses del Año y destacó la difícil tarea de "escoller seis nomes entre todo o talento da cidade do Lérez", felicitando uno a uno a todos los premiados.